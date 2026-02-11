Plongée dans une histoire familiale indissociable de la France occupée

Sur les traces d’un grand-oncle au passé opaque, une romancière entreprend une plongée dans l’histoire familiale, bientôt indissociable de celle de la France occupée. Ce qui commence comme une recherche individuelle devient peu à peu l’exploration d’un clan tout entier, celui des « heureux », une famille nombreuse et bruyante, retranchée derrière une fierté éclatante qui ne tolère ni failles ni contradictions.

Au cœur de ce labyrinthe mémoriel se dresse la grande maison des Chênes, matrice d’une enfance foisonnante, où l’on rit fort et où l’on s’accroche aux apparences. Les convenances y masquent les blessures, et l’honneur familial s’impose comme un rempart contre toute remise en question. Mais à mesure que l’autrice s’approche de sa mère et des siens, les certitudes vacillent, laissant affleurer des zones longtemps refoulées.

Hantée par ce lieu et par ce qu’il dissimule, la narratrice oscille entre songes et cauchemars. Par une écriture lumineuse et précise, elle entrouvre progressivement portes et volets, libérant les fantômes du passé et, avec eux, une famille prisonnière de ses propres mythes. Face à ce qui ne peut être accepté, la fiction devient un recours vital, faisant surgir la figure d’un danseur résistant comme contrepoint à l’ignominie.

Roman d’une lignée démesurée, où l’ivresse de l’enfance côtoie le drame irréparable, Honneur aux heureux affirme avec force la nécessité de dire, d’écrire et de transformer par les mots ce que l’histoire et la mémoire rendent insoutenable.

Les éditions Les Escales vous proposent les premières pages en avant-première :

Écrivaine et journaliste, France Cavalié est l’autrice de plusieurs ouvrages, parmi lesquels trois romans remarqués. Elle s’est fait connaître avec Restons-en là, récompensé par le prix spécial du jury Simone-Veil, avant de publier Baïnes puis La Fille entre deux chaises, confirmant une œuvre attentive aux fractures intimes et sociales.

Prête-plume pour de nombreuses personnalités, elle a également consacré son travail biographique à des figures emblématiques, avec Jeanne Calment : L’oubliée de Dieu et Lady Diana. À la croisée du réel et de la narration, son écriture explore les mémoires individuelles et collectives, questionnant sans relâche ce que l’on choisit de taire ou de transmettre.

