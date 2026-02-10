Prix Jean Monnet : 8 romans européens en lice pour l'édition 2026

Un cadre précis, assumé, qui fait du prix un observatoire attentif de la création littéraire contemporaine. Et une manière, aussi, de rappeler l’importance de la traduction dans la circulation des textes et des idées à l’échelle européenne.

Attribué en partenariat avec la Maison Cognac Monnet, le Prix Jean Monnet, pour sa 32e édition, est remis à Cognac lors du festival littéraire associé à l’événement, le prix est doté de 5000 €. Le ou la lauréate recevra le prix et succédera à Pascal Quignard, distingué l’an passé pour Trésor caché, publié chez Albin Michel.

Le jury, placé sous la présidence de Gérard de Cortanze, s’est réuni à la fin du mois de janvier afin d’établir une première sélection. Huit ouvrages ont été retenus, chacun issu d’un pays différent. Un panorama volontairement ouvert, reflet de la diversité des écritures européennes actuelles.

Huit pays, huit voix littéraires

Cette première sélection rassemble des auteurs confirmés et des signatures majeures de la scène européenne. L’Albanie est représentée par Lea Ypi avec Indignité, traduit de l’anglais par Emmanuelle et Philippe Aronson. L’Allemagne figure dans la sélection avec Kairos de Jenny Erpenbeck, traduit par Rose Labourie.

Du côté de la Belgique, De chrysanthèmes en chrysanthèmes de Lieve Joris, traduit du néerlandais par Marie Hooghe, rejoint la liste. La Bulgarie est présente avec Le jardinier et la mort de Guéorgui Gospodinov, dans une traduction signée Marie Vrinat-Nikolov.

L’Espagne s’invite également avec Javier Cercas et Le Fou de Dieu au bout du monde, traduit par Aleksandar Grujicic et Karine Louesdon. Pour la France, le jury a retenu À l’école des filles de Noëlle Châtelet. L’Irlande est représentée par Joseph O’Connor et Les Fantômes de Rome, traduit par Carine Chichereau, tandis que l’Italie complète la sélection avec L’Anniversaire d’Andrea Bajani, traduit par Nathalie Bauer.

À LIRE - Gwenaëlle Lenoir, lauréate du Prix littéraire Québec-France Marie-Claire-Blais 2026

Pour départager ces ouvrages, le jury s’appuie sur des regards variés, issus du monde littéraire, journalistique et éditorial. Autour de Gérard de Cortanze siègent notamment Jean-Baptiste Baronian, Virginie Bloch-Lainé, Alexis Brocas, Françoise Dion, Fabio Gambaro, Patricia Martin, Gérard Meudal, Anne Michelet, Mazarine Pingeot et Lieven Taillie.

Une pluralité de sensibilités, pensée pour nourrir le débat et affiner les choix. La suite du processus permettra de désigner l’ouvrage lauréat, appelé à rejoindre le palmarès d’un prix qui, depuis trois décennies, scrute les écritures européennes dans ce qu’elles ont de plus singulier.

</center>

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

Crédit image : institutogallaecia / PDM 1.0

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com