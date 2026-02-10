Cashmere lève 5 M$ : Ingram, Pearson et Naver parient sur la licence IA du livre

Le signal vient autant du montant que du casting : Ingram occupe une place structurante dans les services et la distribution du livre, raconte Ed Nawotka. Pearson reste un pivot mondial de l’édition éducative. Naver ajoute une dimension plateformes : le groupe contrôle Webtoon Entertainment, maison-mère de Wattpad depuis l’acquisition finalisée en 2021. L’IA, le texte long, la sérialité et la donnée d’usage se télescopent.

Derrière l’effet d’annonce, le contexte pèse. Les conflits autour de l’entraînement des modèles sur des œuvres protégées s’empilent, et la France a vu, en 2025, des organisations d’éditeurs et d’auteurs assigner Meta à Paris pour usage non autorisé de contenus littéraires. Dans ce climat, chaque outil de « licensing » revendique une voie praticable entre la guerre totale et la reddition.

Une plomberie pour la licence

Cashmere décrit une chaîne technique : sécurisation de corpus, contrôle d’accès, métadonnées, et livraison de jeux de données « cleared » à des partenaires IA. Reach Capital évoque un « data wall » : d’un côté, des ayants droit qui verrouillent des archives de qualité ; de l’autre, des développeurs qui recherchent des sources fiables, auditables, contractualisées. Entre les deux, la transaction coûte cher, manque de standards et s’enlise vite.

En Europe, la pression juridique nourrit cette quête d’outillage. La directive « DSM » de 2019 organise des exceptions de fouille de textes et de données et prévoit un mécanisme d’opt-out dans certains cas. Les éditeurs s’en saisissent comme d’un levier de négociation, tandis que les plateformes cherchent des routes juridiques stables. Dans ce paysage, un acteur qui vend de la conformité vend aussi du temps.

... et une bataille pour la traçabilité

L’opération répond enfin à une question embarrassante, posée à voix basse dans les maisons : qui sait, exactement, où un texte circule quand un modèle l’absorbe, le résume, le recombine ? Cashmere promet une gouvernance à l’échelle, avec surveillance et monétisation. Les investisseurs, eux, achètent la possibilité d’un standard.

Le marché de la licence

À court terme, la stratégie passe par des partenariats. Reach Capital cite des collaborations déjà engagées avec des éditeurs et des acteurs IA, et présente Cashmere comme une couche d’infrastructure pour des contenus « rights-cleared ». L’objectif tient en un mot : rendre la licence frictionless, donc répétable.

Reste l’épreuve du réel. La valeur d’une licence dépend des usages autorisés, des garanties de non-fuite, des audits, et du partage de revenus. Des analyses récentes dans la presse américaine décrivent un horizon moins euphorique pour des revenus massifs de licences IA, tant le rapport de force reste asymétrique face aux plateformes.

Cashmere ne répare pas, à elle seule, une économie du texte chahutée. Son tour de table raconte surtout l’état d’urgence : la bataille quitte le registre moral pour entrer dans la mécanique contractuelle. Ici, la confiance se chiffre, se trace, se prouve — ou elle se perd.

