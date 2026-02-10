Tout Dragon Ball ou Berserk en un seul volume : Ilan Manouach manipule les tomes

En 2022, ONEPIECE avait agité les milieux de l'art contemporain, mais aussi de l'édition et du manga. Ilan Manouach, présenté comme « le Marcel Duchamp du XXIe siècle » par le poète américain Kenneth Goldsmith, avait réuni en un seul volume les 21.450 pages la série One Piece du mangaka Eiichirō Oda.

Une pièce monumentale de 16,5 kilos, qu'il était impossible de lire mais qui s'inscrivait dans une démarche particulière. Laquelle interrogeait « la bande dessinée comme corpus quantifiable, ensemble de données susceptibles d'être agrégées, comprimées, réorganisées selon des logiques non-narratives ».

Ilan Manouach a poursuivi ce travail en jetant son dévolu sur d'autres séries cultes du manga, devenues 5 œuvres tout aussi impressionnantes : DRAGONBALL, NARUTO, DETECTIVECONAN, BLEACH et BERSERK. Parmi ces séries, respectivement signées Akira Toriyama, Masashi Kishimoto, Gōshō Aoyama, Tite Kubo et Kentarō Miura, Détective Conan est la plus imposante, et elle se poursuit encore aujourd'hui.

DETECTIVECONAN, Ilan Manouach (Huberty & Breyne)

« L'œuvre “littéralise” le fantasme de l'archive intégrale : des milliers de pages par volume constituent l'équivalent analogique de bases de données que les algorithmes d'apprentissage ingèrent aujourd'hui par millions d'images. Mais là où la machine traite le corpus invisible, Manouach le matérialise en poids brut », décrit la galerie Huberty & Breyne, qui exposera des exemplaires pendant quelques semaines.

À la réflexion première de l'artiste s'est donc ajoutée une nouvelle couche, liée à l'émergence et à la popularité des intelligences artificielles génératives. « En arrachant le manga de son contexte natif pour le monumentaliser dans l'espace muséal occidental, Manouach produit l'équivalent physique de ce que l'intelligence artificielle opère silencieusement : la réduction du récit en matière première, en corpus traitable. »

BERSERK, Ilan Manouach (Huberty & Breyne)

Bien entendu, les œuvres d'Ilan Manouach s'inscrivent dans un système, celui de l'art contemporain, auquel les logiques économiques ne sont pas étrangères. Il a ainsi intégré un concept de « rareté », « attribuant volontairement à chaque objet une occurrence plus ou moins fréquente ». En somme, les œuvres monumentales ont chacune été réalisées en plusieurs exemplaires, classés selon des « éditions » plus ou moins luxueuses et rares : bronze (45 exemplaires), silver (4 exemplaires) et gold (1 seul exemplaire).

Les reliures sont l'œuvre de SongYi Han, tandis que les designs de couvertures sont signés Antoine Graff.

Les caractéristiques des œuvres sont les suivantes :

DRAGONBALL : 7800 pages, 168 mm x 252 mm x 739 mm, 24,5 kg Édition Gold : 1 exemplaire numéroté 1/50Édition Silver : 4 exemplaires numérotés de 2 à 5/50 Édition Bronze : 45 exemplaires numérotés de 6 à 50/50



NARUTO : 13852 pages, 154 mm x 256 mm x 806 mm, 24,9 kg Édition Gold : 1 exemplaire numéroté 1/50Édition Silver : 4 exemplaires numérotés de 2 à 5/50 Édition Bronze : 45 exemplaires numérotés de 6 à 50/50



BERSERK : 9046 pages, 171 mm x 247 mm x 855 mm, 28,5 kg Édition Gold : 1 exemplaire numéroté 1/50Édition Silver : 4 exemplaires numérotés de 2 à 5/50 Édition Bronze : 45 exemplaires numérotés de 6 à 50/50



BLEACH : 14428 pages, 154 mm x 256 mm x 839 mm, 25,6 kg Édition Gold : 1 exemplaire numéroté 1/50Édition Silver : 4 exemplaires numérotés de 2 à 5/50 Édition Bronze : 45 exemplaires numérotés de 6 à 50/50

BLEACH, Ilan Manouach (Huberty & Breyne)

DETECTIVECONAN : 18344 pages, 154 mm x 246 mm x 927 mm, 28,2 kg Édition Gold : 1 exemplaire numéroté 1/50Édition Silver : 4 exemplaires numérotés de 2 à 5/50 Édition Bronze : 45 exemplaires numérotés de 6 à 50/50

Un vernissage de l'exposition aura lieu le jeudi 19 février 2026 à partir de 18h, en présence de l’artiste.

Photographie : DRAGONBALL d'Ilan Manouach, 7800 pages, 168 mm x 252 mm x 739 mm, 24,5 kg (Huberty & Breyne)

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com