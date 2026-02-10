Gwenaëlle Lenoir, lauréate du Prix littéraire Québec-France Marie-Claire-Blais 2026

Camera obscura a profondément bouleversé les lecteurs des comités de lecture des Associations Québec-France, répartis sur l’ensemble du territoire du Québec, qui lui ont attribué la meilleure appréciation des trois livres finalistes soumis.

Face à Camera obscura figuraient en effet Amok, mon père, de Gurvan Kristanadjaja (Éditions Philippe-Rey) et L’oiseau des Français, de Yasmina Liassine (Sabine Wespieser éditeur).

Inspiré du photographe syrien César, dont les photos ont permis de prouver les exactions du régime de Bachar al-Assad, un premier roman saisissant sur le cheminement d'un homme qui parvient à se dresser contre la barbarie. Un matin, un photographe militaire voit arriver, à l'hôpital où il travaille, quatre corps torturés. Puis d'autres, et d'autres encore. Au fil des clichés réglementaires qu'il est chargé de prendre, il observe, caché derrière son appareil photo, son pays s'abîmer dans la terreur. Peu à peu, lui qui n'a jamais remis en cause l'ordre établi se pose des questions. Mais se poser des questions, ce n'est pas prudent. Avec une justesse troublante, ce roman raconte le cheminement saisissant d'un homme qui ose tourner le dos à son éducation et au régime qui a façonné sa vie. De sa discrétion, presque lâche, à sa colère et à son courage insensé, il dit comment il parvient à vaincre la folie qui le menace et à se dresser contre la barbarie. – Le résumé de l'éditeur pour Camera obscura

Spécialiste de l’Afrique orientale et du Proche et Moyen-Orient, Gwenaëlle Lenoir est journaliste indépendante notamment pour Mediapart et Marianne. Son premier roman Camera obscura est inspiré de la vie du photographe syrien César, dont les photos ont permis de prouver les exactions du régime de Bachar al-Assad.

La remise du prix aura lieu à Québec à la Librairie La Liberté, le vendredi 17 avril 2026, en présence des autorités du ministère québécois des Relations internationales et de la Francophonie, du Consul général de France à Québec, Éric Lamouroux, du président du Réseau Québec-France/francophonie, Jean-Marie Comeau ainsi que des personnes impliquées dans l’organisation du Prix littéraire.

La récompense s'accompagne d’une bourse de 2000 $.

Gwenaëlle Lenoir fera également une tournée promotionnelle du 16 au 25 avril prochain pour y présenter son œuvre auprès de différents publics, entre autres, dans le cadre du Festival littéraire international Métropolis Bleu. À ce titre, des informations supplémentaires seront disponibles ultérieurement pour plus de détails sur ces événements.

Le Prix littéraire Québec-France Marie-Claire-Blais est un prix des lecteurs qui récompense un auteur français pour son premier roman. Il s’inscrit dans l’esprit de collaboration entre les associations Québec-France et France-Québec ainsi qu’avec le Festival du premier roman de Laval en Mayenne. Le Prix littéraire se réalise grâce au soutien du ministère québécois des Relations internationales et de la Francophonie, du Consulat général de France à Québec et de divers partenaires.

L'année dernière, le prix avait été décerné à Céline Righi pour son roman Berline (Les Éditions du Sonneur).

Photographie : Portrait de Gwenaëlle Lenoir (crédits Charlotte Krebs)

