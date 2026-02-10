Le festival Italissimo 2026 prépare sa onzième édition

En ouverture du festival, la rencontre inaugurale à Sciences Po fera dialoguer Claudia Durastanti et Jérôme Ferrari.

La programmation fera la part belle aux grands noms de la littérature italienne contemporaine, comme Roberto Saviano, Alessandro Piperno, Francesca Melandri, Paolo Rumiz, Antonio Moresco, Federica Manzon, Antonio Franchini, Dario Voltolini, Francesca Giannone, Giuseppe Catozzella, Ginevra Lamberti, mais permettra également de découvrir les nouvelles plumes de la littérature italienne telles que Emanuela Anechoum, Erica Cassano, Elvio Carrieri, Francesco Vidotto ou Nicoletta Verna. Parmi les auteurs français, Patrick Boucheron, Boualem Sansal, Ingrid Astier ou Thomas Clerc.

Nombreux seront les événements prévus, parmi lesquels un hommage à Umberto Eco pour commémorer les dix ans de sa disparition, une rencontre autour de Vitaliano Trevisan, une programmation spéciale pour célébrer les soixante-dix ans du jumelage Paris-Rome, une lecture consacrée à Antonio Tabucchi, une rétrospective cinématographique de films italiens inédits en France.

Et puis, comme toujours, ateliers d’écriture et de traduction, rencontres dans les écoles, apéritifs littéraires et une rencontre professionnelle entre éditeurs et traducteurs à l’Institut culturel italien.

Comme chaque année, le rendez-vous incontournable des amoureux de la culture et de la littérature italiennes en France sera accueilli dans diverses institutions culturelles de la capitale française : la Maison de la Poésie – Scène littéraire, la Bibliothèque nationale de France (site Richelieu), la Bpi - Bibliothèque publique d’information, l’Institut Culturel Italien de Paris, le Consulat Général d’Italie à Paris.

La Représentation Permanente d’Italie auprès des Organisations Internationales à Paris, Sciences Po, Sorbonne Université, Université Sorbonne Nouvelle, Université Paris Nanterre, la Mairie de Paris Centre, le MAHJ, la Maison de l’Italie – Cité internationale universitaire de Paris, les cinémas l’Entrepôt et le Panthéon, l’Isola La cantine littéraire, le lycée italien Leonardo Da Vinci – La Dante Paris, ainsi que quelques lycées publics parisiens.

Crédits Illustration : Sonia Ligorio

