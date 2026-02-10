Crime et châtiment, de Fédor Dostoïevski : le chant du phénix

De cette étrange alchimie, Crime et châtiment, second long roman de l’auteur, est exemplaire. Dans le feu pétersbourgeois, son héros, Raskolnikov, prémédite un meurtre qu’il exécute et double sans le vouloir. La violence est totale : écrite à la hache, en pleine tête, au nom d’une idée. Le sordide est partout : dans le temps perdu, les maladies qui rôdent, l’air et les cœurs qui manquent.

Suite à son crime, le héros sombre dans le délire, en émerge, y retombe par intervalles. En quête d’un salut improbable, son existence oscille entre quatre forces majeures : celle de Razoumikhine, l’ami dévoué qui, s’il écrit, se situe du côté du corps ; celle de Porphyre, le juge d’instruction, qui incarne le principe de réalité ; celle de Svidrigaïlov, le jouisseur interlope, et celle de Sonia, maîtresse en don d’elle-même, sans majesté terrestre, sans superbe. Entre ces forces, Raskolnikov se déchire jusqu’à l’extinction. Il perd plusieurs fois conscience – au moins partiellement. La grâce clignote, asphyxiante.

Une figure maligne

Concentrant l’abjection, Svidrigaïlov influe, même absent. Sa dernière nuit terrestre est fascinante, entre rêve et réalité. Autour de lui, Saint-Pétersbourg arbore le visage de son âme damnée avant l’heure. Fantastique, suffocante, c’est une descente en enfer que trame sa trajectoire d’un cabaret à un hôtel miteux, puis à une voie sans issue, où il se brûle la cervelle. « Dounia, Dounia, Dounia », crie son âme, au-delà de son corps, perdu depuis longtemps.

En filigrane fatal, Svidrigaïlov devient rat juste avant de s’éteindre. Il épie par la fente d’un mur, file le long d’un palier, se glisse dans une ruelle, se mêle à une souris dans son lit d’hôtel, de façon stupéfiante. Il est l’ultime astre hissé sur l’horizon du roman, alors que Razoumikhine et Porphyre ont disparu complètement. Les ténèbres qu’il déploie préludent à la renaissance finale – sa déréliction, à l’amour christique par Sonia, pour Raskolnikov, racheté. Le contraste est saisissant, que souligne l’envol vers le bagne, en Sibérie.

Une œuvre spirituelle

En vérité, tout est psychologique dans Crime et châtiment, en exagérant. Le roman accuse par là même l’importance de l’esprit dans la vie humaine. Les faits physiques (chaleur, manque d’espace, de lumière...) débouchent toujours sur des effets psychiques. Surtout, le crime – son acte – n’occupe que quelques pages du livre, doublé par les états d’âme de l’assassin, quand sa conception en prend soixante-dix, ses conséquences morales, plus de quatre cents. De même, le châtiment n’en compte que vingt, dans l’épilogue – sauf à considérer, et ce serait juste, qu’il sature le roman, la moindre de ses pages, commençant par les hantises du héros et s’achevant avec l’espoir qu’il ouvre à ce dernier.

Car en fin de compte, la lumière supplante l’ombre dans l’intrigue, la charité, le désir, un soulagement sans bornes le feu de la limite franchie de l’humanité partagée.

Renaître de ses cendres est possible, nous souffle l’auteur, à travers son grand œuvre, en route vers L’Idiot, où s’écrira une autre histoire plus tragique, avant Les Démons.

Par Galien Sarde

