Claudia Frese nommée directrice générale de momox

Claudia Frese a exercé des fonctions de direction dans plusieurs entreprises du secteur numérique. Elle a notamment occupé des postes chez eBay et MyHammer AG. Elle était auparavant directrice générale de STRATO AG et membre du directoire de IONOS SE. Elle siège également au conseil de surveillance d’AUTO1 Group. Momox n’a pas précisé les modalités de son mandat.

Le conseil de surveillance a commenté cette succession dans le communiqué. Thomas Tochtermann, son président, déclare : « Heiner Kroke a accompagné l’entreprise dans une phase décisive de son développement. La transition de direction s’inscrit dans une logique de continuité, au service des priorités du groupe. »

Dominik Schwarz, vice-président du conseil, ajoute : « Avec Claudia Frese, momox s’appuie sur une dirigeante expérimentée pour accompagner la prochaine phase de développement, aux côtés d’une équipe de management solide. »

Une succession après douze ans de direction

Heiner Kroke quitte la direction de momox après douze années à sa tête. Durant cette période, le groupe a renforcé son implantation sur plusieurs marchés européens. Entre 2012 et 2024, le chiffre d’affaires est passé de 58 millions d’euros à 377 millions d’euros. Les effectifs ont atteint environ 2100 collaborateurs.

Le dirigeant sortant a commenté son départ dans le communiqué. Il déclare : « Après douze années à la tête de momox, le moment était venu de transmettre la responsabilité. Je remercie les équipes, le conseil de surveillance et les actionnaires pour la confiance accordée et le travail accompli. » Aucune fonction future au sein de l’entreprise n’a été mentionnée. Son départ intervient sans période de transition annoncée.

Claudia Frese a indiqué vouloir inscrire son action dans la continuité. Elle déclare : « momox s’appuie sur un modèle centré sur l’économie circulaire. Mon objectif est de poursuivre le développement du groupe, en m’inscrivant dans la continuité du travail mené ces dernières années. » Aucun objectif chiffré ni calendrier n’ont été communiqués. La nouvelle direction n’a pas détaillé d’orientations supplémentaires à ce stade.

Fondée en 2004 à Berlin, momox opère dans l’achat et la revente de biens culturels de seconde main. L’entreprise est présente dans plusieurs pays européens, dont la France.

Crédits photo : momox

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com