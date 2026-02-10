Claudia Frese nommée directrice générale de momox

Momox annonce la nomination de Claudia Frese au poste de directrice générale. Elle succède à Heiner Kroke, qui dirigeait l’entreprise depuis douze ans. Cette transition intervient à l’issue d’une période de développement du groupe à l’échelle européenne. La nouvelle dirigeante prend ses fonctions immédiatement.
Le 10/02/2026 à 11:15 par Dépêche
0 Réactions | 4 Partages
Publié le :
10/02/2026 à 11:15
0
Commentaires
4
Partages
Claudia Frese a exercé des fonctions de direction dans plusieurs entreprises du secteur numérique. Elle a notamment occupé des postes chez eBay et MyHammer AG. Elle était auparavant directrice générale de STRATO AG et membre du directoire de IONOS SE. Elle siège également au conseil de surveillance d’AUTO1 Group. Momox n’a pas précisé les modalités de son mandat.
Le conseil de surveillance a commenté cette succession dans le communiqué. Thomas Tochtermann, son président, déclare : « Heiner Kroke a accompagné l’entreprise dans une phase décisive de son développement. La transition de direction s’inscrit dans une logique de continuité, au service des priorités du groupe. »
Dominik Schwarz, vice-président du conseil, ajoute : « Avec Claudia Frese, momox s’appuie sur une dirigeante expérimentée pour accompagner la prochaine phase de développement, aux côtés d’une équipe de management solide. »
Heiner Kroke quitte la direction de momox après douze années à sa tête. Durant cette période, le groupe a renforcé son implantation sur plusieurs marchés européens. Entre 2012 et 2024, le chiffre d’affaires est passé de 58 millions d’euros à 377 millions d’euros. Les effectifs ont atteint environ 2100 collaborateurs.
Le dirigeant sortant a commenté son départ dans le communiqué. Il déclare : « Après douze années à la tête de momox, le moment était venu de transmettre la responsabilité. Je remercie les équipes, le conseil de surveillance et les actionnaires pour la confiance accordée et le travail accompli. » Aucune fonction future au sein de l’entreprise n’a été mentionnée. Son départ intervient sans période de transition annoncée.
Claudia Frese a indiqué vouloir inscrire son action dans la continuité. Elle déclare : « momox s’appuie sur un modèle centré sur l’économie circulaire. Mon objectif est de poursuivre le développement du groupe, en m’inscrivant dans la continuité du travail mené ces dernières années. » Aucun objectif chiffré ni calendrier n’ont été communiqués. La nouvelle direction n’a pas détaillé d’orientations supplémentaires à ce stade.
Fondée en 2004 à Berlin, momox opère dans l’achat et la revente de biens culturels de seconde main. L’entreprise est présente dans plusieurs pays européens, dont la France.
Crédits photo : momox
Par Dépêche
Contact : depeche@actualitte.com
Plus d'articles sur le même thème
En avril 2025, le Pôle régional de coopération des acteurs du livre et de la lecture en Pays de la Loire, l'association Mobilis, actait le licenciement de ses cinq salariées, conséquence de la suppression du soutien auparavant apporté par la région. Près d'un an plus tard, la structure, toujours bien considérée par les professionnels du livre, est contrainte d'augmenter le montant de ses cotisations et peine à obtenir de nouveaux soutiens.
06/02/2026, 12:17
Seize mois après son placement en redressement judiciaire, SoBook annonce une sortie par le haut : le tribunal de commerce « a validé notre plan de continuation », assure Thierry Ghesquieres, dirigeant et fondateur. Dans un message adressé à ses clients et partenaires, l’imprimeur spécialisé dans le court tirage revendique désormais un retour à l’autonomie.
05/02/2026, 10:26
Deux fois par an, les Editions du Caïman proposent leur catalogue à venir en précommande, afin d'assurer un minimum de trésorerie leur garantissant la pérennité des projets en cours. De janvier à juin, 3 polars, un roman noir et un recueil collectif consacré aux 90 ans du Front populaire sont ainsi proposés aux lecteurs en précommande.
03/02/2026, 14:54
Au siège, les messageries internes s’agitent, puis le silence retombe. Une invitation à une réunion, un courriel parti trop tôt, et l’information se fige d’un coup : Amazon retire près de 16.000 postes du tableau. Dans les couloirs du groupe, la réorganisation prend un nom de code, « Project Dawn », et une promesse de simplification qui sonne comme une porte qui claque.
29/01/2026, 08:24
Le Groupe SDP Maxilivres annonce l’acquisition des sociétés Expodif et Temps Livre, jusqu’alors intégrées au Groupe KOREUS. Cette opération s’inscrit dans le développement de SDP Maxilivres en sa qualité de leader français du livre neuf à prix réduit, tout en accélérant son développement à l’international.
28/01/2026, 08:32
Le groupe EP, contrôlé par Křetínský, propose 36 € par action, soit une prime d’environ 19 % par rapport au dernier cours, valorisant Fnac-Darty autour de 1,1 milliard €. L’offre, qualifiée d’« amicale », bénéficie du soutien du conseil d’administration et vise une prise de contrôle majoritaire sans retrait de la cote. L’action a bondi d’environ 17 % à l’annonce.
26/01/2026, 11:19
Le livre est attaqué comme on rase une digue : discrètement, méthodiquement, à coups de lignes budgétaires. Pas de fracas, pas de censure officielle, mais une asphyxie organisée. Derrière les discours lyriques sur la lecture et les proclamations de « grande cause nationale », le projet de loi de finances 2026 taille dans le vif. Le monde du livre, habituellement fragmenté, se dresse d’un seul bloc. Non pour défendre un privilège, mais pour empêcher un effondrement. Celui d’un écosystème culturel. Et, plus loin encore, d’un pilier démocratique.
16/01/2026, 11:43
L’annonce est arrivée par courriel, dans une tonalité volontairement apaisée, presque didactique. « Artistes-auteurs : ce qui change pour votre protection sociale en 2026 ! » titrait l’Urssaf. Après plus d’une décennie de crises, de contentieux et de réformes avortées, le message se voulait celui d’une stabilisation enfin acquise. Sauf qu'à peine diffusé, il a ravivé une défiance profondément ancrée.
15/01/2026, 18:19
L'Association des éditeurs et des libraires allemands (Börsenverein des Deutschen Buchhandels) a rendu ses conclusions sur l'année 2025, observant un important recul du chiffre d'affaires de l'industrie du livre, à -2,9 %. Les librairies n'échappent pas à la tendance, avec des ventes à la baisse.
15/01/2026, 10:35
Louis Hachette Group annonce que Dag Rasmussen fera valoir ses droits à la retraite et quittera ses fonctions de président-directeur général de Lagardère Travel Retail - la branche du groupe Lagardère dédiée au commerce en zones de transport -, à compter du 1er mars 2026, après plus de dix années à la tête de l’entreprise.
14/01/2026, 14:23
Miyu Productions, société de production audiovisuelle spécialisée en animation, annonce l'entrée au capital du groupe Média-Participations à hauteur de 25 %. Une prise de participation présentée comme « une alliance née d’une vision commune de la création, au service des artistes, des projets et d’une ambition internationale partagée ».
13/01/2026, 13:27
À compter du mois d'avril 2024, le ministère de la Culture a voulu ouvrir plus largement la télévision aux publicités pour les livres, en conduisant une expérimentation autour des chaines de la TNT. L'objectif affiché, une plus grande promotion en faveur de la lecture de livres, n'avait pas été du goût de l'ensemble du secteur, qui craignait une mise en avant des mastodontes. Ce qu'une étude d'impact confirme en partie : les grands groupes sont les seuls à recourir à la pub télévisuelle, mais l'impact de cette dernière sur les ventes reste, a priori, peu significatif.
09/01/2026, 15:07
Annoncée en novembre 2025, l'extension de l'avenant n° 17 à la Convention collective nationale de l'édition, relatif aux salaires minima conventionnels, est effective, après la publication d'un arrêté au Journal officiel. La revalorisation du SMIC, ce 1er janvier 2026, rend toutefois les salaires d'entrée de la grille d'ores et déjà obsolètes.
05/01/2026, 10:33
C’est bien Astérix qui l’emporte cette année, avec plus de 1,54 million d’exemplaires de ce périple en Lusitanie. Fabcaro et Didier Conrad mènent une danse fragile puisque Freida McFadden occupe bel et bien cinq places sur les dix meilleures ventes de l’année. Bilan chiffré d’une année sans trop de surprises.
02/01/2026, 11:32
Depuis 2023, une commande de livres au montant total inférieur à 35 € se voit appliquer des frais de port minimaux de 3 €, une obligation pensée par le législateur afin de rétablir l'équilibre entre les librairies et les acteurs de la vente en ligne. Deux ans après l'application de la mesure, le gouvernement en évalue les effets et se montre, sans surprise, satisfait.
30/12/2025, 15:25
Le cabinet d'audit EY a publié un nouveau Panorama des industries culturelles et créatives, six ans après la dernière édition en date. Le secteur du livre affiche une augmentation de 30 % de sa valeur ajoutée directe entre 2019 et 2024, principalement portée par les détaillants et l’évolution de la part de valeur ajoutée dans le chiffre d’affaires de l’édition. Les emplois, eux, restent stables, avec 25.000 équivalents temps plein, hors auteurs littéraires et traducteurs.
29/12/2025, 15:55
Jamais un pareil cas de figure n’avait été observé : la romancière Freida McFadden a littéralement pulvérisé l’édition française en 2025. Et même s’il reste une dernière semaine de ventes de livres à prendre en considération, elle servira à ce que les autres se partagent les rogatons. Dans le top des 10 meilleures ventes de livres de l'année, Astérix, le Goncourt et Dicker peinent à exister… du jamais vu.
26/12/2025, 10:10
La société chargée de l’édition numérique de Harry Potter, Pottermore Publishing, qui gère une large partie du catalogue Harry Potter en ebook et livre audio a publié des résultats en hausse : 54,3 millions £ (62,2 M€) de revenus sur les 12 mois clos au 31 mars 2025, contre 48,8 M£ (55,9 M€) l’exercice précédent, avec un profit avant impôt de 17,2 M£ (19,7 M€), contre 11,4 M£ (13,1 M€) un an plus tôt. Une performance qui rappelle que, pour J. K. Rowling, la magie opère toujours, surtout quand elle s’exprime en chiffres...
24/12/2025, 12:12
L'année 2025 ne sera sans doute pas la plus mémorable pour l'industrie du livre. La tendance au recul économique de la filière se précise au deuxième trimestre, révèle une analyse conjoncturelle du ministère de la Culture. Ce repli est généralisé au champ marchand de la culture dans son ensemble, et les résultats économiques du livre restent bien supérieurs à ceux de 2019, année de référence pré-Covid.
15/12/2025, 11:36
Il est des moments où le malaise diffus, longtemps contenu dans les couloirs et les réunions informelles, franchit un seuil. Chez Interforum, ce seuil semble aujourd’hui atteint. En demandant l’inscription à l’ordre du jour du prochain CSE central du déclenchement d’un droit d’alerte économique, le syndicat Force ouvrière transforme une inquiétude collective en démarche institutionnelle formelle. Un geste lourd de sens, rarement anodin dans la vie sociale d’une entreprise.
15/12/2025, 10:56
Les fins d’année se suivent et se ressembleraient donc, chez Editis : ce 15 décembre, un mouvement social appelle les salariés — représentants et assistantes commerciales — à une réunion, au siège de l’entreprise. À l’initiative de Force ouvrière, la rencontre est prévue dans l’atrium du 92 avenue de France… ou pas.
10/12/2025, 16:07
Président du Rassemblement national, député européen, président du groupe Patriotes pour l'Europe au Parlement européen et auteur à succès : Jordan Bardella cumule les casquettes. Cette dernière activité lui a rapporté quelque 720.000 € net en 2024 et 2025, grâce à l'attention qui lui porte la maison d'édition Fayard, propriété du milliardaire Vincent Bolloré.
10/12/2025, 11:30
Après plus de 10 ans passés en librairie, dont 11 ans à Unithèque, Cécilia Denis a rejoint le service client de Kamael début 2023. Elle a poursuivi son évolution en juin 2025 en devenant attachée commerciale. Elle prend désormais en charge la commercialisation de Gestock, des sites leslibraires.fr et de la solution Fidélivres.
09/12/2025, 10:51
Alors que les discussions sur le budget 2026 occupent le Parlement, la Coordination des Fédérations et Associations de Culture et de Communication (COFAC) publie son 10e baromètre flash sur le secteur. Malgré un contexte austéritaire indéniable, les communes et intercommunalités maintiennent pour l'instant leur soutien aux associations culturelles, note cette étude.
04/12/2025, 13:23
Propulsée sur le devant de la scène éditoriale avec Toujours Plus (Robert Laffont, 2020), Léna Situations avait surpris par l’ampleur d’un succès nourri par sa communauté en ligne autant que contesté par une partie de la critique. Cinq ans plus tard, l’influenceuse revient avec Encore Mieux, publié en autonomie, ambitionnant d’élargir son propos et de reprendre la main sur son modèle éditorial. Mais à l’heure des premiers chiffres, la comparaison est sans appel...
28/11/2025, 16:27
Le dernier rapport annuel de la Commission de contrôle des organismes de gestion des droits d’auteur et droits voisins de la Cour des comptes dresse un tableau contrasté. D’un côté, les sociétés de gestion collective ont nettement amélioré la publication de leurs données. De l’autre, la lisibilité de ces documents, leur utilité réelle pour les créateurs et la transparence sur les fonds culturels continuent de poser question.
26/11/2025, 10:20
L’entrée annoncée du géant chinois JD.com au capital de Fnac Darty crée une onde de choc à la fois économique, politique et culturelle. À mesure que progresse l’acquisition du distributeur allemand Ceconomy – qui détient près de 22 % du groupe français –, Bercy multiplie les garde-fous et tente de mesurer les conséquences d’une telle présence au sein d’un acteur stratégique de la vente de produits culturels.
25/11/2025, 13:46
La réforme du régime social des artistes-auteurs passera donc en commission mixte paritaire, où Assemblée Nationale et Sénat trancheront. Or, un point crucial reste absent du débat public. Ceux qui présentent l’article 5 du PLFSS 2026 comme une avancée sont précisément ceux qui ont dirigé l’Agessa. Laquelle est à l’origine du plus grand scandale social jamais subi par les auteurs. Tâchons de faire la lumière sur ce qui se joue, faits et preuves à l’appui.
24/11/2025, 11:33
Le groupe Nosoli, propriétaire du Furet du Nord et de Decitre, a apporté 3,9 millions € au capital social de cette seconde chaine de librairies, après un bilan particulièrement mauvais pour l'enseigne. La perte de la moitié du capital social nécessitait une intervention de la part du propriétaire, pour éviter la dissolution de l'entreprise.
21/11/2025, 13:22
La chaine britannique WH Smith traverse une année 2025 tumultueuse. Après avoir vendu en début d'année ses librairies de centre-ville pour se concentrer sur les boutiques situées dans les gares, hôpitaux et aéroports, le groupe a plongé, à la bourse de Londres, après la révélation d'« irrégularités comptables » au sein de sa filiale nord-américaine. Face au scandale, le PDG Carl Cowling a remis sa démission.
20/11/2025, 15:12
Chaque année, plus de 1300 projets liés au livre et à la lecture voient le jour grâce à Ulule, première plateforme de financement participatif en France. Pour offrir à ces initiatives une visibilité renforcée et maximiser leurs chances de réussite, Ulule et ActuaLitté, média de référence dans le secteur du livre, annoncent le renforcement de leur partenariat éditorial.
12/11/2025, 06:00
Le Petit Prince Groupe annonce la nomination de Sophie Kopaczynski au poste de directrice générale, dans le cadre d’une alliance stratégique entre la Succession Antoine de Saint-Exupéry et la société d’investissement Inspiring Sport Capital (ISC), spécialisée dans les secteurs du sport et du divertissement. Cette collaboration, soutenue par un cercle d’investisseurs familiaux, marque une nouvelle étape dans le développement international de la marque.
06/11/2025, 12:04
À l'image de l’ensemble des branches culturelles en 2023, la valeur ajoutée du livre a stagné cette année-là, relève le ministère de la Culture dans un rapport. Après les périodes de crise sanitaire (2020-2021), particulièrement fastes pour le secteur de l'édition, le retour à la normale se confirme avec une croissance d’activité modérée.
06/11/2025, 11:25
Après 35 ans d’existence, plus de 800 livres publiés et une influence majeure sur la bande dessinée d’auteur, L’Association traverse aujourd’hui une crise financière profonde. La maison fondée en 1990 par Jean-Christophe Menu, David B., Lewis Trondheim, Stanislas, Killoffer et Mattt Konture lance un appel à l’aide : « Et si demain L’Association n’existait plus ? » Le message s’adresse directement aux lectrices, aux lecteurs et à tous ceux qui veulent défendre l’indépendance éditoriale, valeur fondatrice du collectif.
03/11/2025, 16:09
Une bataille féroce s'est engagée au Parlement autour de l'article 5 du projet de loi de financement de la sécurité sociale, qui doit être voté la semaine du 4 novembre. Tandis que 28 organisations professionnelles appellent dans Libération au retrait de l'agréément de la SSAA pour un véritable Conseil de la protection sociale, tout comme le rétablissement des élections professionnels, le lobbying des fondateurs de l'Agessa s'agite.
31/10/2025, 18:31
Le marché de l’édition américaine a connu en août 2025 un mois contrasté, où la stabilité apparente cache des signaux de fragilité. Selon le StatShot Monthly Report, publié par l’Association of American Publishers (AAP), les revenus globaux du secteur ont légèrement progressé, portés par les ventes de livres scolaires, tandis que les segments destinés au grand public peinent à retrouver leur souffle.
31/10/2025, 11:28
Autres articles de la rubrique Métiers
L'est de la métropole nancéienne gagnera prochainement une librairie généraliste. Sandrine Platti inaugurera en effet dans quelques semaines Essey Littéraire, une enseigne installée dans un grand local de 135 m2. Passionnée, à égalité, par les littératures blanche et noire, elle prépare un lieu « proche des gens, pour faire vivre le livre », place de la République, à Essey-lès-Nancy.
10/02/2026, 11:47
À Delhi–NCR, la bataille contre le piratage scolaire a pris la forme d’un raid industriel, à l’aube. Le 16 janvier 2026, une équipe conjointe du National Council of Educational Research and Training (NCERT) et de la Crime Branch de la police de Delhi a perquisitionné une imprimerie clandestine à Ghaziabad, dans l’Uttar Pradesh, et saisi environ 32.000 manuels NCERT contrefaits, couvrant plusieurs classes et matières. Sur le terrain, tout s’accélère.
10/02/2026, 11:24
Depuis quelques mois, les PFAS se sont ajoutés à la longue liste des éléments nocifs pour l'environnement et la santé humaine, dérivés des activités industrielles. Ces composés per- et polyfluoroalkylés, extrêmement résistants, se retrouvent dans l'eau, l'air, le sol et les sédiments, avec des effets délétères sur les organismes vivants. À défaut d'une méthode pour s'en débarrasser, la Commission d'enrichissement de la langue française a proposé une abréviation française, en équivalent à la version anglophone.
10/02/2026, 10:10
Églantine Gabarre prendra la tête des éditions Paulsen à compter du 2 mars, nous confirme la maison. Elle succédera à Isabelle Parent, et supervisera une équipe de 12 salariés répartis entre les bureaux de Paris et de Chamonix.
09/02/2026, 16:33
La fermeture de la librairie Bradley's Bookshop, installée depuis 1983 à Bordeaux, s'est faite en toute discrétion le mercredi 14 janvier dernier. Avec elle disparait pourtant une enseigne bien connue des lecteurs anglophones de la ville de Montesquieu.
09/02/2026, 16:14
À Larnaca, deux librairies se sont retrouvées dans la même liste noire que des cafés et un salon de coiffure. Entre le 16 et le 25 janvier 2026, cinq commerces ont été cambriolés en neuf jours, selon Knews (Kathimerini Cyprus). Les voleurs n’ont pas cherché le spectaculaire : ils ont cherché le rapide, le transportable, le revendable.
09/02/2026, 15:35
Dans l'émission Touche pas à mon poste ! du 8 février 2023, Isabelle Saporta, alors PDG des éditions Fayard — et éditrice du présentateur Cyril Hanouna lui-même — présentait le livre PPDA le Prince Noir, de Romain Verley. Elle évoquait à cette occasion une « enquête incroyable » et revenait sur les accusations d'agressions sexuelles et de viols à l'encontre de l'homme de télévision. Celui-ci l'a assignée en justice, avec Fayard, C8 et le groupe Canal +, pour « atteinte portée à son droit au respect de la présomption d'innocence ».
09/02/2026, 15:17
Boualem Sansal a d’abord affirmé publiquement avoir été déchu de la nationalité algérienne et être « seulement français désormais », avant de préciser à l’AFP qu’il ne pouvait pas le confirmer et qu’il s’agissait de « rumeurs ». Il indique en revanche que son passeport algérien a été suspendu, tandis que PEN America dénonce une escalade contre la liberté d’expression.
09/02/2026, 15:15
« Je lui dis que je ne veux plus être adulte, que c’est trop compliqué, que les autres y arrivent, mais pas moi. Je veux rentrer chez moi, en enfance parce que ce n’est que dans ce pays que j’ai été réellement heureux. La vie d’adulte est un territoire trop éloigné de moi et ma jeunesse est devenue un paradis nostalgique dont je ne suis plus sûr d’y avoir vécu. Cette vie m’a désenchanté ».
09/02/2026, 11:12
Avec une attention particulière portée au chrono, la Commission d'enrichissement de la langue française a publié une liste de vocabulaire relative aux sports d'hiver. Pendant les Jeux olympiques, il devient ainsi possible de commenter les exploits des concurrents sans pour autant déraper vers les anglicismes...
09/02/2026, 10:22
Martin de la Soudière est mort le lundi 2 février 2026. Les éditions Anamosa annoncent la disparition de l’ethnologue et géographe, figure singulière des études du paysage, dont l’écriture mêle terrain, mémoire et littérature. Dans leur hommage, les éditeurs saluent un chercheur « qui embarque tout le monde, sur ses chemins de traverse, dans ses amours littéraires. ».
07/02/2026, 17:23
Dans le Maine, un projet de loi place les bibliothèques parmi les « lieux sensibles » face aux opérations de l’Immigration and Customs Enforcement (ICE). Le texte, LD 2106, soutenu par la gouverneure Janet Mills et porté par la représentante Ellie Sato (Démocrate, Gorham), encadre l’action d’agents engagés dans l’« immigration enforcement » ou son soutien.
07/02/2026, 17:09
Un courrier ministériel du 15 janvier 2026 révèle ce que beaucoup redoutaient : alors que l'intersyndicale artistes-auteurs avaient enfin obtenu un vote du conseil d'administration de la SSAA mettant un terme aux appels systématiques contre les victimes du scandale AGESSA, les ministères de tutelle ont décidé de bloquer cette décision. Une victoire morale annulée, et une violence institutionnelle qui se poursuit.
07/02/2026, 08:50
Figure incontournable de l’ésotérisme éditorial grand public, Patricia Darré poursuit la structuration de son parcours professionnel avec Mickaël Palvin fondateur de l’agence Héraklès, apprend ActuaLitté. Après plus d’une décennie de succès commerciaux et éditoriaux, la médium numéro 1 des ventes en France confie désormais la gestion de l’ensemble de ses droits à l'agent littéraire, professionnel aguerri du marketing culturel et de l’édition.
06/02/2026, 17:05
Maeva Issico et Lucile Pommier se sont rencontrées autour d'une aspiration commune : créer une librairie qui serait un lieu de vie, « dans lequel les gens pourraient se retrouver ». Ce rêve sera bientôt réalisé avec l'inauguration de Matulu, une librairie-café placée au centre d'Épernon, dans l'Eure-et-Loir.
06/02/2026, 12:16
Inaugurée en mars 2023, l'enseigne Le Grimoire, située au 15, rue des Trois-Écritoires, a été placée en liquidation judiciaire, apprend ActuaLitté. Librairie dotée d'une offre en ouvrages fantasy, le lieu abritait aussi un salon de thé.
06/02/2026, 10:19
De l'autre côté du Rhin, l'Office fédéral des ententes (Bundeskartellamt), autorité allemande qui lutte contre l'installation de monopoles, a infligé une amende de 59 millions € à Amazon. Elle s'accompagne d'une interdiction formelle « d'exercer une influence sur les prix affichés par les vendeurs allemands » sur sa marketplace.
06/02/2026, 09:51
La Société des auteurs dans les arts graphiques et plastiques (ADAGP) et la Société des Gens de Lettres (SGDL), en partenariat avec le Syndicat National des Auteurs et des Compositeurs (Snac) ouvrent une enquête sur l’exploitation des droits cédés aux éditeurs par les auteurs et les illustrateurs du livre. Ces cessions, parfois très larges, peuvent en effet priver les créateurs d'une meilleure valorisation de leurs droits.
06/02/2026, 09:48
Quand un milliardaire achète un journal, il est généralement plus motivé par des perspectives d'influence que par l'amour de l'information. Une assertion qui se vérifie une nouvelle fois, aux États-Unis : Jeff Bezos, fondateur d'Amazon et propriétaire du Washington Post depuis 2013, pourrait ainsi perdre jusqu'à un tiers de ses effectifs, à l'occasion d'une vague de licenciements. Si la décision aurait une justification économique, beaucoup d'observateurs y voient un geste de complaisance à l'égard de Donald Trump. La section du titre consacrée aux livres, pour sa part, disparait purement et simplement.
06/02/2026, 09:45
En Suisse, l’Open Access quitte les colloques feutrés et s’impose comme une question de pouvoir : qui organise l’accès au savoir, et qui paie l’addition. swissuniversities et le Fonds national suisse (FNS) portent une stratégie nationale révisée en 2024. Elle reprend l’ambition formulée dès 2017 — un accès ouvert généralisé — mais acte un nouvel horizon : une mise en œuvre « au plus tard » en 2032.
05/02/2026, 16:32
Au Portugal, la tempête Kristin n’a pas seulement arraché des tuiles et transformé des rues en canaux improvisés. Elle a frappé là où l’on pense que rien ne bouge : les bibliothèques. En quelques jours, ces bastions silencieux ont basculé dans le réel brut. Certaines ont baissé le rideau. D’autres ont changé de mission. Postes de secours improvisés, prises électriques prises d’assaut, points d’info, bulles humaines dans des villes privées de courant, de réseau, parfois de repères. Dans les territoires les plus touchés, la situation a été jugée suffisamment grave pour que l’état de calamité soit prolongé jusqu’au 8 février.
05/02/2026, 14:56
Dans les bibliothèques publiques américaines, des titres quittent les rayonnages. Parfois après une contestation formelle, parfois après une décision administrative. Au moins 45 États sont concernés, selon Noticiero Univision, qui s’appuie sur des données de PEN America. Les retraits visent des ouvrages jugés « inappropriés », notamment pour des passages à caractère sexuel, ou écartés au nom d’orientations hostiles aux politiques de diversité, d’équité et d’inclusion (DEI).
05/02/2026, 13:08
L'Agence régionale du livre Provence-Alpes-Côte d'Azur fait le bilan de la période 2023-2025, à travers plusieurs données et secteurs, des auteurices aux libraires, en passant par les maisons d'édition et les manifestations littéraires. Parmi les nouvelles réjouissantes, le département du Var a gagné 9 librairies, alors qu'il était le territoire le moins bien doté de la région.
05/02/2026, 12:34
Les librairies indépendantes de Belgique francophone referment 2025 avec un paradoxe familier : le chiffre d’affaires progresse, la fragilité demeure. L’Observatoire de la librairie, suivi par le Syndicat des libraires francophones de Belgique (SLFB), relève une hausse de 1,4 % sur l’année, plus douce qu’en 2024 (+2,76 %). Dans le même mouvement, la rentabilité moyenne frôle 1 %.
05/02/2026, 11:56
Le choc n'aura heureusement duré que quelques secondes, mais il a suffi pour transformer une bibliothèque en scène de débâcle silencieuse. Dans la nuit du 8 décembre 2025, un séisme au large de l’est d’Aomori (magnitude 7,6, valeur provisoire) secoue le nord du pays. Au matin, à Mutsu, les rayonnages ont vomi leur contenu : piles partout, tranches écornées, cotes à retrouver une à une
05/02/2026, 11:20
Organisée tous les quatre ans à Prague — comme son nom l'indique —, la Quadriennale de Prague est un rendez-vous important pour la scénographie et l'architecture théâtrale. La France y sera représentée, du 8 au 17 juin 2027, avec, sur le Pavillon « Écoles », un trio de commissaires formé par Marc Lainé, Alice Zeniter et Stéphan Zimmerli.
05/02/2026, 11:04
Le 26 janvier 2026, Daniel Křetínský lance l’offensive sur Fnac Darty. 36 € par action, cash, et une ligne rouge : dépasser 50 % ou l’offre s’effondre. Derrière le geste financier, une secousse industrielle. Car dès qu’Editis plane dans le décor, l’opération quitte le terrain boursier pour entrer dans la zone grise du droit de la concurrence. Distribution, édition, données, accès au lecteur : tout se rejoue ici, brutalement.
04/02/2026, 18:39
Les éditions Steinkis annoncent la nomination d’Anne-Charlotte Velge au poste de Directrice éditoriale, après une année 2025 marquée par une forte croissance. Arrivée dans la maison en août 2023, elle pilotera le programme éditorial de 2026, axé sur le développement du roman graphique de non-fiction et sur plusieurs projets de coédition structurants.
04/02/2026, 16:37
La maison d'édition Maison Pop (groupe Les Nouveaux Éditeurs) s'associe avec la plateforme de streaming spécialisée dans l'horreur, le thriller et le fantastique Shadowz autour d'une nouvelle collection, Obscur. Évidemment centrée sur les récits horrifiques, cette proposition s'ouvre sur Strandling de James Brogden, traduit par Cécile Chartres, en librairie le 25 février prochain. Derrière ce partenariat, un échange d'expertises et de visibilité, au service d'un genre qui sort peu à peu de l'ombre.
04/02/2026, 13:10
Lancée dans la course pour la mairie de Paris, la ministre de la Culture Rachida Dati devrait — a priori — abandonner la rue de Valois prochainement, selon ses propres dires. Conséquence ou coïncidence, l'équipe qui l'entoure connait quelques mouvements. Le chef de son cabinet, David Foltz, quitte ainsi ses fonctions le 9 février prochain.
04/02/2026, 09:18
Disney a tranché sa succession : Josh D’Amaro, patron des parcs et de Disney Experiences, prendra la direction du groupe le 18 mars 2026, à l’issue de l’assemblée annuelle. Le conseil d’administration, unanime, confie les clés à celui qui pilote l’activité la plus rentable de l’entreprise, entre parcs, croisières, produits dérivés et le laboratoire Imagineering. Bob Iger, revenu aux commandes en 2022 après la parenthèse Bob Chapek, conserve un rôle de conseiller senior jusqu’à la fin de l’année 2026.
04/02/2026, 08:44
De nombreux pays du monde s'interrogent : comment, alors que les loisirs se diversifient et que les algorithmes derrière les réseaux sociaux cultivent l'addiction, conserver le lien avec la lecture, en particulier des plus jeunes ? En Corée du Sud, une librairie a mis en place un système de « livres suspendus » en direction des adolescents, pour lever les barrières à l'accès. Une proposition depuis reprise par d'autres commerces...
04/02/2026, 08:20
Après plus d’un an de silence, Neil Gaiman, figure majeure de la littérature fantastique, a publié le 2 février 2026 une déclaration radicale niant les accusations d'agressions sexuelles portées contre lui. L’auteur de Sandman et American Gods qualifie ces allégations de « campagne de diffamation » et affirme détenir des preuves contredisant les faits rapportés.
03/02/2026, 12:46
À l'Assemblée nationale, le député du Rassemblement national Julien Guibert (Nièvre) a déposé une proposition de loi pour instaurer une classification indicative des ouvrages destinés aux jeunes enfants et aux adolescents. Quand l'extrême droite s'essaie à l'encadrement de la création et de l'édition, les professionnels du livre s'inquiètent d'ores et déjà des possibles conséquences, en cas d'adoption.
03/02/2026, 12:20
Quelques semaines après les États généraux de la lecture pour la jeunesse, moment de réflexion mené conjointement avec le ministère de la Culture, l'Éducation nationale publie un livret revenant sur trois piliers considérés comme indispensables à la pratique de la lecture. Une initiative toujours utile, mais qui survient alors que le budget de l'État, imposé par un article 49.3, a tranché dans les crédits consacrés au secteur du livre et à l'éducation populaire.
03/02/2026, 11:23
En Chine, le livre ne meurt pas : il mute, et la mue claque comme un coup de tonnerre discret. Pendant que les ventes reculent à peine, le vrai séisme se joue ailleurs : l’étagère perd son pouvoir, la vidéo dicte le désir. Dans ce basculement brutal, libraires, éditeurs et agents observent un futur possible — un monde où un livre n’existe vraiment que s’il survit à l’algorithme et à la vitesse du scroll.
02/02/2026, 14:29
Top ArticlesLa Grande Librairie : avant c'était mieux ? Un autre regard sur hier La classification des livres jeunesse proposée par le RN inquiète auteurs et éditeurs Des écrits romains invisibles pendant 2000 ans révèlent enfin leurs secrets Pouvoir, restructurations, défiance : l’ère Olivennes commence chez Editis
Commenter cet article