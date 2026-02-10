Inscription
#Auteurs

Prix VLEEL : la sixième édition est lancée, les votes sont ouverts

La sixième édition du Prix VLEEL est officiellement ouverte. Pour l’année 2025, cette distinction littéraire, désormais bien installée dans le paysage des rencontres en ligne autour du livre, poursuit son objectif initial : ouvrir les horizons littéraires en mettant en lumière des maisons d’édition indépendantes et les auteurs et autrices qui les font vivre.

Le 10/02/2026 à 11:44 par Hocine Bouhadjera

|

Publié le :

10/02/2026 à 11:44

Hocine Bouhadjera

ActuaLitté

Créé autour des rencontres VLEEL, organisées tout au long de l’année en visioconférence, le prix distingue exclusivement des éditeurs et des écrivains ayant participé à ces échanges en 2025. Les candidatures retenues répondent à ce critère fondamental, garantissant une sélection directement issue du travail de médiation mené par la plateforme.

Deux tours de vote ouverts à tous les lecteurs

Le premier tour de vote débute ce mercredi 4 février et se clôturera le dimanche 15 février 2026 à 23h59. À l’issue de cette phase, dix maisons d’édition et dix auteurs ou autrices resteront en lice.

Le second tour se déroulera du mardi 17 février au dimanche 1er mars 2026 à 23h59. Les résultats définitifs seront annoncés le mardi 3 mars. Le vote est ouvert à l’ensemble des lecteurs, sans restriction, via un formulaire disponible sur le site VLEEL.

Chaque votant est invité à désigner trois maisons d’édition et trois auteurs ou autrices. Le premier choix reçoit trois points, le second deux points et le troisième un point. Toute répétition d’un même nom invalide le vote. Comme lors des éditions précédentes, la Mention spéciale du Prix VLEEL ne pourra être attribuée qu’au second tour, à partir d’une liste dédiée.

Une sélection issue des rencontres VLEEL 2025

Pour cette édition, l’équipe VLEEL a opéré une sélection parmi les 64 rencontres organisées en 2025, certaines réunissant plusieurs invités. Afin de diversifier les propositions, le choix a été limité à trois auteurs ou autrices maximum par maison d’édition. Par ailleurs, les lauréats des cinq premières éditions ont volontairement été exclus de la sélection.

Au total, 27 auteurs et autrices ainsi que 20 maisons d’édition ont été retenus. Un choix que l’équipe décrit comme particulièrement délicat, mais fidèle à l’esprit du prix, qui entend mettre en avant la richesse et la diversité de l’édition indépendante.

Liste des auteurs et autrices en lice pour le 6e Prix VLEEL :

Jean-François Beauchemin, Mémoires de Mayron Schwartz, Québec Amérique

Alexandre Bertin, Les silences de Pietrasecca, Emmanuelle Collas

Ahmed Fouad Bouras, Les béliers, Emmanuelle Collas

Rodolphe Casso, Sortir du rang, Aux Forges de Vulcain

Séverine Cressan, Nourrices, Dalva

Thibault Daelman, L’Entroubli, Le Tripode

Agnès de Clairville, La route des crêtes, Phébus

Jean-Paul Delfino, Counani, Istya & Cie

J.M. Erre, La loi de la tartine beurrée, Buchet Chastel

Gabrielle Filteau-Chiba, Louve en juillet, Dépaysage

Jean-Christophe Folly, Benoît blues, Mémoire d’encrier

Julien Fyot, Décrochages, Viviane Hamy

Gaëlle Josse, De nos blessures un royaume, Buchet Chastel

Soufiane Khaloua, Chasseurs d’été, Agullo

La Grande Sophie, Tous les jours Suzanne, Phébus

Yoram Leker, L’homme qui ne voulait pas mourir, Viviane Hamy

Gilles Marchand, Les promesses orphelines, Aux Forges de Vulcain

Jérôme Meizoz, Le hameau de personne, Zoé

Raphaël Meltz, Après, Le Tripode

Mona Messine, Villa Bergamote, Bouclard

Lola Nicolle, Le grand horizon, Phébus

Frédéric Paulin, Rares ceux qui échappèrent à la guerre, Agullo

Véronique Presle, On dira que c’était un accident, Le Panseur

Rouda, Les jardins perdus, Liana Levi

Laurent Saulnier, Le diable dans l’assiette, Buchet Chastel

Maïa Thiriet, Sans Eden, Emmanuelle Collas

Nathalie Zajde, La patiente du jeudi, L’Antilope

Liste des maisons d’édition en lice pour le 6e Prix VLEEL : 

Bouclard éditions

Éditions Dépaysage

Éditions de l’Antilope

Éditions de l’Ogre

Éditions la Grange Batelière

Éditions La Peuplade

Éditions Liana Levi

Éditions Tusitala

Éditions Zoé

Emmanuelle Collas éditions

La contre allée

Le Gospel

Les Argonautes éditeur

Les éditions du chemin de fer

Les éditions du Sonneur

Les Livres de la promenade

Les Monts Métallifères

Mémoire d’encrier

Québec Amérique

Quidam éditeur

Un prix ancré dans la durée

La cinquième édition du Prix VLEEL avait consacré Bruno Doucey pour son roman Indomptables, publié aux éditions Emmanuelle Collas. La maison d’édition Le Panseur avait également été distinguée, tandis que Bérénice Pichat recevait la Mention spéciale pour La petite bonne, paru aux éditions Les Avrils.

Un an plus tard, l’aventure se poursuit, portée par une communauté toujours plus nombreuse à suivre chaque semaine les rencontres en visioconférence. Pour ce premier tour, les lecteurs sont invités à voter pour celles et ceux qui ont marqué leur année littéraire 2025, qu’il s’agisse d’une rencontre, d’une ligne éditoriale ou de choix éditoriaux marquants.

Modalités pratiques

Les votes sont ouverts du mercredi 4 février au dimanche 15 février 2026 à 23h59 pour le premier tour. Le second tour se tiendra du mardi 17 février au dimanche 1er mars 2026 à 23h59, avant l’annonce des résultats le mardi 3 mars.

L’ensemble des informations, les listes des sélectionnés et le formulaire de vote sont accessibles sur le site officiel.

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

Crédits photo : Prix VLEEL

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Par Hocine Bouhadjera
La Grande Librairie : avant c'était mieux ? Un autre regard sur hier La classification des livres jeunesse proposée par le RN inquiète auteurs et éditeurs Des écrits romains invisibles pendant 2000 ans révèlent enfin leurs secrets Pouvoir, restructurations, défiance : l'ère Olivennes commence chez Editis
