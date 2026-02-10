Prix VLEEL : la sixième édition est lancée, les votes sont ouverts

La sixième édition du Prix VLEEL est officiellement ouverte. Pour l’année 2025, cette distinction littéraire, désormais bien installée dans le paysage des rencontres en ligne autour du livre, poursuit son objectif initial : ouvrir les horizons littéraires en mettant en lumière des maisons d’édition indépendantes et les auteurs et autrices qui les font vivre.
Le 10/02/2026 à 11:44 par Hocine Bouhadjera
0 Réactions | 0 Partages
Publié le :
10/02/2026 à 11:44
0
Commentaires
0
Partages
Créé autour des rencontres VLEEL, organisées tout au long de l’année en visioconférence, le prix distingue exclusivement des éditeurs et des écrivains ayant participé à ces échanges en 2025. Les candidatures retenues répondent à ce critère fondamental, garantissant une sélection directement issue du travail de médiation mené par la plateforme.
Le premier tour de vote débute ce mercredi 4 février et se clôturera le dimanche 15 février 2026 à 23h59. À l’issue de cette phase, dix maisons d’édition et dix auteurs ou autrices resteront en lice.
Le second tour se déroulera du mardi 17 février au dimanche 1er mars 2026 à 23h59. Les résultats définitifs seront annoncés le mardi 3 mars. Le vote est ouvert à l’ensemble des lecteurs, sans restriction, via un formulaire disponible sur le site VLEEL.
Chaque votant est invité à désigner trois maisons d’édition et trois auteurs ou autrices. Le premier choix reçoit trois points, le second deux points et le troisième un point. Toute répétition d’un même nom invalide le vote. Comme lors des éditions précédentes, la Mention spéciale du Prix VLEEL ne pourra être attribuée qu’au second tour, à partir d’une liste dédiée.
Pour cette édition, l’équipe VLEEL a opéré une sélection parmi les 64 rencontres organisées en 2025, certaines réunissant plusieurs invités. Afin de diversifier les propositions, le choix a été limité à trois auteurs ou autrices maximum par maison d’édition. Par ailleurs, les lauréats des cinq premières éditions ont volontairement été exclus de la sélection.
Au total, 27 auteurs et autrices ainsi que 20 maisons d’édition ont été retenus. Un choix que l’équipe décrit comme particulièrement délicat, mais fidèle à l’esprit du prix, qui entend mettre en avant la richesse et la diversité de l’édition indépendante.
Liste des auteurs et autrices en lice pour le 6e Prix VLEEL :
Jean-François Beauchemin, Mémoires de Mayron Schwartz, Québec Amérique
Alexandre Bertin, Les silences de Pietrasecca, Emmanuelle Collas
Ahmed Fouad Bouras, Les béliers, Emmanuelle Collas
Rodolphe Casso, Sortir du rang, Aux Forges de Vulcain
Séverine Cressan, Nourrices, Dalva
Thibault Daelman, L’Entroubli, Le Tripode
Agnès de Clairville, La route des crêtes, Phébus
Jean-Paul Delfino, Counani, Istya & Cie
J.M. Erre, La loi de la tartine beurrée, Buchet Chastel
Gabrielle Filteau-Chiba, Louve en juillet, Dépaysage
Jean-Christophe Folly, Benoît blues, Mémoire d’encrier
Julien Fyot, Décrochages, Viviane Hamy
Gaëlle Josse, De nos blessures un royaume, Buchet Chastel
Soufiane Khaloua, Chasseurs d’été, Agullo
La Grande Sophie, Tous les jours Suzanne, Phébus
Yoram Leker, L’homme qui ne voulait pas mourir, Viviane Hamy
Gilles Marchand, Les promesses orphelines, Aux Forges de Vulcain
Jérôme Meizoz, Le hameau de personne, Zoé
Raphaël Meltz, Après, Le Tripode
Mona Messine, Villa Bergamote, Bouclard
Lola Nicolle, Le grand horizon, Phébus
Frédéric Paulin, Rares ceux qui échappèrent à la guerre, Agullo
Véronique Presle, On dira que c’était un accident, Le Panseur
Rouda, Les jardins perdus, Liana Levi
Laurent Saulnier, Le diable dans l’assiette, Buchet Chastel
Maïa Thiriet, Sans Eden, Emmanuelle Collas
Nathalie Zajde, La patiente du jeudi, L’Antilope
Liste des maisons d’édition en lice pour le 6e Prix VLEEL :
Bouclard éditions
Éditions Dépaysage
Éditions de l’Antilope
Éditions de l’Ogre
Éditions la Grange Batelière
Éditions La Peuplade
Éditions Liana Levi
Éditions Tusitala
Éditions Zoé
Emmanuelle Collas éditions
La contre allée
Le Gospel
Les Argonautes éditeur
Les éditions du chemin de fer
Les éditions du Sonneur
Les Livres de la promenade
Les Monts Métallifères
Mémoire d’encrier
Québec Amérique
Quidam éditeur
La cinquième édition du Prix VLEEL avait consacré Bruno Doucey pour son roman Indomptables, publié aux éditions Emmanuelle Collas. La maison d’édition Le Panseur avait également été distinguée, tandis que Bérénice Pichat recevait la Mention spéciale pour La petite bonne, paru aux éditions Les Avrils.
Un an plus tard, l’aventure se poursuit, portée par une communauté toujours plus nombreuse à suivre chaque semaine les rencontres en visioconférence. Pour ce premier tour, les lecteurs sont invités à voter pour celles et ceux qui ont marqué leur année littéraire 2025, qu’il s’agisse d’une rencontre, d’une ligne éditoriale ou de choix éditoriaux marquants.
Les votes sont ouverts du mercredi 4 février au dimanche 15 février 2026 à 23h59 pour le premier tour. Le second tour se tiendra du mardi 17 février au dimanche 1er mars 2026 à 23h59, avant l’annonce des résultats le mardi 3 mars.
L’ensemble des informations, les listes des sélectionnés et le formulaire de vote sont accessibles sur le site officiel.
Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones
Crédits photo : Prix VLEEL
Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com
Commenter cet article