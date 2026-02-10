Le “mea culpa trompeur” : pourquoi tu ne t’excuseras plus quand tu n’as rien fait

« Sois gentille et les autres t’aimeront. » L’injonction, ma fille, se glisse souvent derrière un sourire. Dans l’essai de Marta Martinez Novoa, elle devient l’axe d’un diagnostic : un mode de survie appris très tôt, puis entretenu par les attentes sociales. L’autrice tranche : « Ça suffit, il y en a assez de ne pas pouvoir être simplement humaine. »

Voilà : Arrête de vouloir plaire à tout le monde et pense à toi !, c'est finalement simple. « Techniquement parlant, cela s’appelle le syndrome de la suradaptation, terme consacré par le psychiatre argentin David Liberman, qui le définissait comme la tendance d’un individu à vouloir plaire aux autres et satisfaire leurs attentes, au point d’entrer en dissociation avec sa véritable essence. » Et la conséquence suit : « On s’adapte tellement aux autres qu’on finit par s’oublier soi-même. »

La logique intime se résume en une phrase : « Si je réprime ma spontanéité et tout ce que je suis, je serai ce que les autres attendent de moi, donc ils m’aimeront. » L’autrice coupe l’illusion : « Parce qu’il est impossible d’être ce que les autres attendent de nous. »

La culpabilité comme faux contrôle

Une collègue s’accuse : « C’est normal que je prenne sur moi, puisque c’est moi qui ai mis les autres en retard en voulant aider les petits nouveaux. » Le nœud porte un nom : « le “mea culpa trompeur”. » Et la définition claque : « Le mea culpa trompeur est le sentiment que vous avez lorsque vous vous rendez coupable d’une situation dont vous n’êtes que peu ou pas responsable, mais que vous assumez parce que cela vous donne l’impression de garder le contrôle et vous évite de surcroît des conflits (l’un des plus grands cauchemars des gentilles filles). »

Puis l’autrice déroule la chaîne : « Son mécanisme est le suivant : si je m’attribue la faute, je garde le contrôle, si je garde le contrôle, je peux arranger la situation, si j’arrange la situation, je n’entre pas en conflit avec les autres, et si je n’entre pas en conflit avec les autres, je ne me sens ni rejetée ni abandonnée par eux. » Et elle avertit : « Comme vous pouvez le voir, ce sentiment de culpabilité est trompeur car vous n’avez pas commis de faute et parce qu’en vous en rendant coupable, votre estime personnelle diminue. »

Déchiffrer le présent : six facettes, six pièges

Le présent, elle le décrit comme une cage transparente : « le syndrome de la gentille fille est une prison de verre, dans laquelle on pense qu’il ne peut rien nous arriver de mal, mais qui ne présage rien de bon pour autant. » Elle précise : « Nous appelons pièges mentaux toutes ces croyances fondamentales qui vous motivent dans votre quête de protection et que vous considérez, même inconsciemment, comme des vérités absolues. »

Parmi ces facettes, « L’attentionnée » incarne la stratégie du don. « Son mode de protection ? → Donner et se donner aux autres. » « Son piège mental ? → “Si je donne le meilleur de moi-même, je recevrai le meilleur.” » Et le prix s’aligne : « Vous vous oubliez et ne prenez plus soin de vous. » « Vous ne vous valorisez que d’après ce que vous donnez ; cela vous oblige à être toujours disponible pour les autres, ce qui finit par vous épuiser et mine votre estime personnelle, parce qu’elle dépend du regard des autres. »

Ma fille, tu apprends aujourd’hui à marcher ; plus tard, certains appelleront “maturité” ton silence. Ce livre pose une autre boussole : l’amour ne se confond pas avec l’effacement.

Construire l’avenir : une liberté praticable

« Ne cherchez pas à changer du tout au tout, du jour au lendemain, à vous déconstruire en deux heures ou à vous émanciper en cinq minutes. » Puis une évidence : « Vous êtes la première personne avec qui vous allez passer le restant de vos jours. »

La sortie passe aussi par un tri relationnel. « Vous méritez d’être entourée de personnes qui vous aiment humaine, tout simplement, et telle que vous êtes. » Et, au bout du chemin, une phrase-boussole : « Je suis là, et maintenant c’est moi qui gère. »

Je te le dis, ma fille : ce livre contient ce que je voudrais te transmettre quand tu sauras lire les sous-textes derrière les compliments. Ne confonds jamais amour et conformité. Garde ta voix. Et si la gentille fille te prend la main, réponds-lui : non.

Et même si tu me diras que c'est de la musique de vieux, quand tu écouteras cela, je te recommanderai toujours, devant l'injonction “Sois belle et tais-toi”, de préférer “Sois toi et t'es belle”, des Yeux d'la tête.

