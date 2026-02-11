Princesse de Kinga Wyrzykowska : la croix et la lapinière

Ne pouvant se résoudre à licencier des ouvrières à la suite d’un canular qui s’est transformé en crise, elle se retranche chez elle. Sa meilleure pote « Val », en pleine transition, lui offre une lapine un peu particulière (« Magnus principe ») qu’elle va nommer Princesse. Tombée amoureuse d’un plombier polonais, notre dévoreuse d’homme quitte la capitale et son job pour une petite bourgade de Pologne avec amant et lapin.

Total dépaysement et transformation presque surnaturelle de notre ex-cadre dynamique aux dents longues, en grenouille de bénitier, future mariée et peut-être même, future mère de famille nombreuse ! Et Princesse dans tout ça ? Le lapin grossit, devient un animal hybride et pas sûr que ce soit une femelle…

Comment classifier ce roman qui commence comme un feel-good, avance en farce et termine en plein délire mystique ? On navigue entre plusieurs eaux, à vue, on ne comprend pas toujours l’arrivée ou la disparition de certains personnages, jusqu’à la fin où un puzzle bancal se met en place. Kinga Wyrzykowska nous balade dans une narration pince-sans-rire, avec des portraits au vitriol d’une société dans laquelle, tout tourne autour de l’Église.

Dans cette satire sociale, la romancière s’amuse à décortiquer avec malice les travers et les hypocrisies des conservateurs chrétiens dans une Pologne rurale, égratigne la masculinité et raille les bondieuseries campagnardes.

Ce roman est étrange tant il vit dans les limbes d’une autrice qui a eu en 2015, le Prix européen Utopiales pour son roman Memor, le monde d'après (Bayard). Dystopie féministe, Princesse est un objet littéraire non identifié qui ne manquera pas de susciter des réactions exaltées des fanatiques du patriarcat. Subtilement, Kinga Wyrzykowska nous met en garde contre la montée des extrêmes, le retour à une société corsetée et rétrograde.

Et si on vous demande le résumé de ce roman, dites simplement que c’est l’histoire d’une femme libre qui se transforme en lapine…. Et laissez mariner façon « Sledzie marynowane » !

Par Christian Dorsan

Contact : contact@actualitte.com