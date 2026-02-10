Inde : la police démantèle une imprimerie clandestine et saisit 32 000 manuels

Créé en 1961 par le gouvernement indien, le NCERT relève du ministère de l’Éducation (anciennement ministère du Développement des ressources humaines). Sa mission consiste à structurer et harmoniser l’enseignement scolaire à l’échelle nationale, tout en laissant aux États fédérés une marge d’adaptation. L’institution publie les manuels utilisés dans de nombreuses écoles publiques et privées. Ces ouvrages servent souvent de standard pédagogique en Inde.

On comprendmieux le hiatus quand, sur place, les enquêteurs ont aussi mis la main sur l’outillage qui raconte une chaîne complète : deux machines d’impression, des plaques d’impression en aluminium, des rouleaux de papier et de l’encre. La saisie laisse entendre une production à cadence soutenue, pensée pour alimenter un marché parallèle au plus fort de la demande scolaire.

Selon la presse indienne, l’opération s’inscrit dans le prolongement d’un dossier ouvert par la Crime Branch, à partir d’éléments recueillis dans une affaire antérieure (FIR). Le dispositif associe des agents spécialisés et des responsables de la branche publications du NCERT, mobilisés pour authentifier les copies et remonter les pistes logistiques.

Une imprimerie, pas un simple stock

Ici, le piratage ne se limite pas à une revente de rue. Le point nodal, c’est l’impression. Les plaques, les rouleaux et les presses permettent de multiplier les tirages, de varier les titres et de réagir vite aux ruptures. Pour les forces de l’ordre, l’enjeu consiste à casser la capacité de production, pas seulement à confisquer des cartons.

NCERT rappelle que l’impression, la distribution et la vente non autorisées de ses manuels relèvent d’infractions au droit d’auteur, et que les familles doivent privilégier les canaux agréés. Le message vise aussi l’écosystème : imprimeurs, grossistes, dépôts, détaillants. À la fin, ce sont les élèves qui se retrouvent avec des ouvrages de qualité inégale, parfois incomplets, et des enseignants avec des références instables.

Une économie grise, une pression sur les prix

Le contexte pèse. Les manuels NCERT se trouvent au cœur de l’approvisionnement scolaire en Inde, et la tension sur les stocks nourrit les contrefaçons. Ces dernières semaines, les autorités multiplient les opérations : à Ghaziabad, c’est l’atelier qui tombe ; à Delhi, d’autres dossiers visent des réseaux de stockage et d’approvisionnement. La logique reste la même : suivre le papier, suivre les plaques, suivre les points de sortie.

NDTV insiste sur l’ampleur matérielle de la saisie et décrit une action d’ampleur menée avec la police de Delhi et un volume proche de 32.000 livres, signe d’un système rodé. IndiaI Express souligne la coordination et l’usage d’informations ciblées pour localiser l’unité d’impression.

La riposte passe par la chaîne graphique

L’originalité de ce coup de filet tient à sa dimension industrie du livre. On ne parle pas seulement de fichiers ou de photocopies, mais de fabrication : presses, plaques, consommables, cadence. Et donc de capacité à inonder le marché. Pour le NCERT, ce type de dossier impose une riposte technique autant que juridique, en resserrant les contrôles, en travaillant avec la police, et en incitant les acheteurs à vérifier l’origine des manuels.

La procédure dira ensuite qui contrôlait le site, qui commandait les tirages, et vers quels points de vente ces milliers d’exemplaires devaient partir. Mais le signal, lui, se lit déjà : dans Delhi–NCR, le piratage de manuels se traite comme une production clandestine à démanteler, machine par machine.

Crédits photo : JonHoefer CC 0

Par Clément Solym

Contact : cs@actualitte.com