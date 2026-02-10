Chasse gardée de François Pieretti : Flora et les chics types

Coup de cœur assuré pour ce roman réussi de François Pieretti : une narration captivante, un univers à l’écart de la légalité, une ado sauvage attachée à un molosse affectueux et une montée d’adrénaline vers un drame annoncé dès l’incipit.

Si le personnage principal ne se plaint pas d’avoir vécu sans sa mère – frivole, partie on ne sait où avec on ne sait qui –, il a grandi sous la tutelle d’une grande tante tireuse de cartes de tarot et d’un père de substitution, Stefan, gardien de la propriété ; il en est autrement pour Flora, qui est maternée par « Baleine », gérant d’une casse et géant au grand cœur, dans laquelle son père, Sébastian, se sert comme base arrière pour ses méfaits.

Le narrateur part chercher une petite fille et trouve une famille, une communauté, qui vit dans des péniches sur un bras de rivière, à l’écart du monde. Sébastian ne veut pas renouer ni avec son père ni avec la mère de Fora, mais la petite fille est aussi têtue que son père, et à l’approche de l’adolescence, assoiffée de liberté, son monde ne lui suffit plus et elle veut connaître sa famille de sang.

Elle voue un amour inconditionnel à son père qui le lui rend bien, elle l’aide à entrer par effraction dans les propriétés, mais l’absence de référent féminin, commence à son âge à peser et l’amour de son père à l’étouffer. Entre réparer le passé et épuiser la peine, c’est un grand-père, un père et une petite fille, qui expriment chacun à sa manière des lambeaux de sensibilité refoulés.

François Pieretti écrit la liberté des « petites gens », les oubliés des grandes villes qui vivent à l’écart, les marginaux aux grandes gueules qui dépouillent les bourgeois en rêvant de révolution. Ils vivent comme les voitures de cette casse où grandit Flora : des carcasses laissées à l’abandon sans trop d’illusion sur un meilleur futur, mais heureux de s’être réfugiés là, un peu par hasard.

Le talent de l’auteur s’inscrit dans les itinéraires de ses personnages, des parcours sinueux, pas d’autoroutes, pas de balisages, des chemins de traverse qu’ils seraient dangereux d’emprunter si on est frileux, des routes où on peut rencontrer encore des détrousseurs de voyageurs. Comme l’auteur l’a confié en dédicace de son livre, Chasse gardée est un roman fait « d’un peu rouille, d’amitié trahie, de petites combines et de grands combats ». Des histoires de vies en pièces détachées…

Par Christian Dorsan

