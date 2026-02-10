Essey-lès-Nancy accueillera bientôt sa première librairie, Essey Littéraire

L'est de la métropole nancéienne gagnera prochainement une librairie généraliste. Sandrine Platti inaugurera en effet dans quelques semaines Essey Littéraire, une enseigne installée dans un grand local de 135 m2. Passionnée, à égalité, par les littératures blanche et noire, elle prépare un lieu « proche des gens, pour faire vivre le livre », place de la République, à Essey-lès-Nancy.
Le 10/02/2026 à 11:47 par Antoine Oury
10/02/2026 à 11:47
Entre 6000 et 7000 références attendront bientôt les lecteurs et lectrices au sein d'Essey Littéraire, la librairie généraliste que Sandrine Platti a imaginée place de la République, à Essey-lès-Nancy. « Je voulais une enseigne proche des gens, qui rende le livre accessible à l'est de la métropole, qui restait jusqu'alors une zone blanche », détaille, contactée, la gérante de la future librairie.
Les dernières semaines ont été consacrées au réaménagement du vaste local de 135 m2, sur deux niveaux. Au rez-de-chaussée, 78 m2 d'espace de vente, lequel accueillera l'offre de la librairie généraliste, de la bande dessinée aux sciences humaines, en passant par les mangas ou les livres pratiques. Côté littérature, Sandrine Platti promet « un bon fonds autour du roman noir et de toutes ses sous-catégories, qui rassemblent beaucoup d'autrices et de plus en plus de lectrices ».
Elle-même évoque son attachement à la littérature noire, sans pour autant écarter la littérature blanche : « J'ai toujours une dizaine de livres en attente, et j'avais un rythme de lecture assez soutenu, à raison de deux ou trois titres par semaine », souligne-t-elle en citant, parmi ses expériences les plus marquantes, la découverte de Shutter Island de l'Américain Dennis Lehane (trad. Isabelle Maillet, Payot & Rivages, 2003).
« Mais on n'ouvre pas une librairie seulement parce que l'on aime les livres », remarque toutefois Sandrine Platti. Dans le domaine de la gestion d'entreprises, elle réfléchit depuis plus de 3 ans à l'ouverture de son commerce, envie qu'elle a concrétisée par des démarches auprès de la Chambre de Commerce et d'Industrie, mais surtout par une formation au sein de L'École de la Librairie, à Maisons-Alfort.
Le sous-sol d'Essey littéraire sera mis à profit pour accueillir des ateliers, des expositions d'artistes des alentours, des rencontres, événements et autres rendez-vous du club de lecture de la librairie. Il abrite également une savoureuse particularité, liée au passé du lieu, qui hébergeait à l'origine une banque : la porte blindée d'un authentique coffre-fort. « Je ne m'amuserais pas à l'ouvrir ou la fermer, de peur de rester coincée » s'amuse Sandrine Platti, « et ce n'est de toute façon pas possible à mains nues ».
Elle restera un élément du décor, une des caractéristiques de la future librairie. L'aménagement des lieux, bien avancé, devrait se poursuivre pendant quelques semaines, jusqu'à l'inauguration, espérée pour la fin du mois de mars par la gérante.
« Un certain nombre de cloisons ont été abattues, afin de laisser entrer la lumière dans la librairie. En tant qu'établissement recevant du public, il a également fallu mettre aux normes le local et faire réaliser un mobilier sur mesure », précise-t-elle.
Sandrine Platti promet une enseigne « pour faire vivre le livre » par l'organisation de nombreux événements, « en partenariat avec la ville d'Essey-lès-Nancy et les villes adjacentes, et qui s'adresseront à tous les publics et tous les âges. J'ai pas mal d'idées en tête. »
Parmi ces initiatives, Sandrine Platti évoque des « livres gourmands », qu'elle présente comme « une petite vente complémentaire à moi ». Malgré nos tentatives, impossible d'en savoir plus auprès de la libraire, qui précise seulement que cette proposition n'a rien à voir avec une librairie-café ou une librairie d'occasion...
Rendez-vous à Essey Littéraire pour les découvrir, donc, dans quelques semaines.
Photographie : Place de la République, à Essey-lès-Nancy (illustration, Robin Chubret, CC BY-SA 4.0)
Par Antoine Oury
