Enfance sous emprise : démonter la mécanique du fanatisme et de l'extrême droite

« Ma mère bégaye — une gamine apeurée… un ordre du Maître, ça ne se discute pas… Ses mots sont des déflagrations… Ses poings, deux parpaings inaltérables, cognent le corps svelte de ma mère. »

Cette brutalité inaugurale sert de clé de lecture : l’auteur développe l’idée que le fanatisme ne repose pas uniquement sur une doctrine politique ou spirituelle, mais sur une emprise émotionnelle, corporelle, sensorielle. Le corps apprend avant l’esprit. La peur devient pédagogie.

L’endoctrinement comme environnement total

Michaël Petkov-Kleiner démontre que le fanatisme naît d’un écosystème clos où idéologie, affect et survie psychique se confondent. L’auteur insiste sur l’impact spécifique sur les enfants, qui absorbent la doctrine comme une normalité.

« Les enfants de seconde génération… ont absorbé les croyances sectaires jusqu’à normaliser la violence, l’emprise, la culpabilité… Après la sortie, les émotions peuvent resurgir de manière incontrôlée : dépression, comportements à risque, déni ou paranoïa. »

Le livre propose ainsi une lecture quasi clinique : le fanatisme fonctionne comme une matrice cognitive qui redéfinit le réel. Le texte dépasse le témoignage individuel pour poser une question plus large — pourquoi certaines structures mentales cherchent-elles la soumission ?

L’idéologie, machine de guerre psychique

Autre axe majeur : la transformation d’une quête de sens en dispositif paranoïaque. Le récit décrit une dérive progressive, où le merveilleux initial laisse place à la discipline absolue.

« Mes parents ont adhéré… ils croyaient en une cohérence cachée dans l’univers… puis il n’a subsisté que les moyens : le “travail sur soi”, la soumission et la violence. La Filiation s’est muée en camp de rééducation psychique, dévoué à son leader. »

Plus loin, le texte dévoile la logique interne du système sectaire : peur organisée, guerre imaginaire, justification morale de la violence. « Il faut faire peur. Ce sera notre protection… Quand un gouvernement collabore avec les forces de Satan, on est autorisé à se regrouper pour construire un autre monde. »

Ces fragments montrent comment l’idéologie produit une réalité alternative autosuffisante.

Autobiographie brute et analyse politique

Le style frappe par sa dualité : phrases courtes, sensorielles, presque physiques, alternent avec des passages analytiques plus posés. La syntaxe épouse le traumatisme : rythme saccadé, images organiques, vocabulaire technique dès qu’il s’agit d’idéologie ou de psychologie.

L’un des apports majeurs du livre réside dans cette tension : le texte ne théorise jamais sans repasser par l’expérience vécue. Résultat : une démonstration incarnée.

La force principale : l’incarnation. Le fanatisme devient palpable, concret, humain — et donc terrifiant. L’analyse des mécanismes d’emprise se révèle particulièrement précise. La limite tient parfois à l’intensité émotionnelle constante : certains passages saturent le lecteur, au risque d’écraser la distance critique. Mais cette saturation participe aussi du projet : faire ressentir la logique d’enfermement.

Mais cet essai suggère surtout une idée dérangeante : le fanatisme ne relève pas seulement de la croyance. Il répond à un besoin existentiel — ordre, protection, identité. Et c’est peut-être là que réside sa puissance.

Par Lucy L.

