The Dangers in My Heart : le manga de Norio Sakurai au cinéma

Coréalisé par Dali Chen et Hiroaki Akagi, le long-métrage de 1h42 sera diffusé dans plusieurs salles françaises à l'initiative du distributeur CGR Events, habitué des projections d'animes inspirés de mangas.

Le film The Dangers in My Heart consiste en une adaptation de la série animée produite par le studio Shin-Ei Animation, qui compte d'ores et déjà deux saisons, pour un total de 25 épisodes. Selon CGR Events, le long-métrage comporte des scènes inédites prolongeant les événements de la saison 2.

Directement adaptée de l'œuvre de la mangaka Norio Sakurai, la série d'animation a été écrite par le scénariste Jukki Hanada (Les Petites Fraises, No Game No Life, Steins;Gate).

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com