Gisèle Pelicot brise le silence dans La Grande librairie : le livre qui secoue la France

La parution, le 17 février prochain, des Mémoires de Gisèle Pélicot, Et la joie de vivre (Flammarion), un livre co-écrit avec la journaliste et romancière Judith Perrignon, est un évènement mondial. Elle y raconte ses blessures d’enfance dans la France des années 1950 au sein d’une famille modeste, la rencontre avec son mari et les aléas d’une vie de couple en apparence ordinaire jusqu’à la découverte de l’horreur des viols qu’elle subissait à son insu.

C’est le récit d’une femme confrontée à l’impensable et qui, malgré tout, continue de faire le pari de la joie. Le pari de la vie. Et celui de l’amour. Un message d’espoir adressé à toutes celles et ceux, résolus, comme elle, à ce que la honte change de camp. Pour ce livre d’une grande puissance, porté par une écriture magnifique, et qui nous engage tous et toutes, Gisèle Pelicot a choisi de s’exprimer, pour la première fois à la télévision, dans La Grande Librairie.

Et si le procès des viols de Mazan marquait un tournant dans la lutte contre les violences sexistes et sexuelles ? Pour répondre à cette question, quatre grandes consciences — historiennes, philosophes, anthropologues — nous aideront à saisir les implications et les enseignements de cette affaire au retentissement international.

Michelle Perrot est historienne et spécialiste de l’histoire des femmes. On lui doit des ouvrages importants tels que Les femmes ou les silences de l’histoire (Flammarion), Mon histoires des femmes (Seuil) ou encore Le temps des féminismes (avec Eduardo Castillo, Grasset). Elle nous aidera à contextualiser l’affaire Pelicot au sein de la longue histoire des combats féministes : à partir de quand un évènement peut-il être considéré comme « historique » ?

Camille Froidevaux-Metterie est philosophe et a fait du corps féminin l’un des principaux enjeux de ses recherches. Le 19 septembre 2024, sa tribune sur le procès des viols de Mazan, publiée dans le quotidien Le Monde, a fait grand bruit. Elle y interrogeait le rôle des hommes dans la perpétuation des violences et les invitait à faire de leur honte le moteur d’une implication quotidienne dans la lutte contre les violences sexistes et sexuelles.

Récemment, paraissait Théories féministes (Seuil), un ouvrage collectif réunissant les contributions de centaines de chercheuses et chercheurs. Une porte ouverte, accessible à tous, sur les fondements et les dynamiques qui animent la pensée féministe.

Dans Vivre avec les hommes (Climats), la philosophe Manon Garcia, qui travaille depuis longtemps sur la question du consentement, relate son expérience du procès Pelicot auquel elle a assisté à l’automne 2024. Au cœur de ce livre, une analyse des ressorts toxiques de la masculinité et une question abyssale : les femmes peuvent-elles (encore) vivre avec les hommes ? Dans quelle mesure l’histoire de Gisèle Pelicot a-t-elle une chance de réinventer les relations entre hommes et femmes ?

L’anthropologue Dorothée Dussy, elle aussi, a suivi de près les audiences du procès à Avignon. Aux côtés de treize autres chercheuses et chercheurs en sciences sociales, elle a participé à la création d’un ouvrage collectif, Mazan : anthropologie d’un procès pour viols (Le bruit du monde). Une enquête de terrain, à la rencontre des habitants d’Avignon et de Mazan, qui entend saisir l’impact de cet évènement sur la société.

Enfin, comme chaque semaine, les libraires seront au rendez-vous. Simon Payen de « La vie immédiate » à Charenton Le Pont (94) et Souazic Courbet de « L’Affranchie » à Lille (59) nous feront découvrir ou redécouvrir des livres qui bousculent le patriarcat.

