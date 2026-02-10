Ne dites plus “piface” (ni PFAS, d'ailleurs) : un mot français existe

Les PFAS se sont invités depuis quelques années déjà dans le quotidien de la population, mais aussi des plantes et animaux, puisque ces « polluants éternels » semblent s'être répandus un peu partout.

L'Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses) rappelle que cet acronyme anglophone (pour Per- and polyFuoroAlkyl Substances) désigne des composés per- et polyfluoroalkylés, des substances chimiques utilisées par l'industrie pour la fabrication de tissus, emballages alimentaires, mousses anti-incendie, gaz réfrigérants, revêtements antiadhésifs, cosmétiques, ou encore dispositifs médicaux.

Problème : si les usages de ces substances sont plus strictement encadrés depuis plusieurs années, elles sont extrêmement résistantes et se diffusent avec plaisir dans l'environnement, l'eau, l'air et les sols. Leurs effets sur les organismes vivants seraient particulièrement délétères : chez l'être humain, elles auraient des effets sur le foie, les reins, la fertilité et le développement du fœtus, et favoriseraient les apparitions de cancers...

Notons qu'un plan d'action interministériel a été mis en œuvre en début d'année 2024, afin de renforcer la prévention des risques liés à ces substances. L'un des objectifs est aussi de soutenir la recherche, afin de faire émerger des solutions en vue de la destruction des PFAS...

GASP !

En attendant des améliorations souhaitables, la Commission d'enrichissement de la langue française, placée auprès du Premier ministre, a été interpelée par l'usage récurrent de l'anglicisme PFAS. Elle règle d'abord une question de prononciation : selon elle, même si l'acronyme est anglais, mieux vaut prescrire la sonorité « piface » et lui préférer « péface ».

Dans ses recommandations publiées au Journal officiel du 30 janvier dernier, la commission avance par ailleurs un équivalent français à l'acronyme PFAS : GASP. Celui-ci correspond à l'expression « substance à Groupe Aliphatique Saturé Perfluoré » et à une définition qu'elle rappelle au passage : « Molécule synthétique comportant au moins un groupe méthylène perfluoré (— CF2 —) ou un groupe méthyle perfluoré (— CF3), ce groupe n'étant pas lié à un atome d'hydrogène, de chlore, de brome ou d'iode. »

La Commission d'enrichissement ajoute une note explicative à cette définition : « Les substances à groupe aliphatique saturé perfluoré, qui se comptent par milliers, entrent dans la composition de nombreux produits en raison de leurs propriétés hydrophobes et oléophobes, et de leur stabilité chimique et thermique. Elles sont très persistantes dans l'environnement car elles contiennent des liaisons carbone-fluor, qui sont parmi les plus stables de la chimie organique. Nombre d'entre elles sont bioaccumulables ; certaines sont toxiques. »

Enfin, l'organisme déconseille les utilisations des expressions « polluant éternel » et « polluant persistant », qui sont « impropres ».

Notons que l'acronyme GASP correspond aussi à une onomatopée très utilisée dans les comics anglophones, pour évoquer l'idée de surprise, de peur ou de dégoût... Assez appropriée, donc, pour des substances toxiques.

