Gaël Faye en voix-off du “poète révolté” Claude McKay dans un documentaire

En 2019, le mouvement Black Lives Matter prend une ampleur nouvelle avec la mort tragique de George Floyd. Un poème surgit au-devant de la scène et frappe durablement les esprits : « If we must die » de Claude McKay. Ce texte, à l'origine publié en 1919 dans la revue The Liberator, répondait aux attentats suprémacistes du Red Summer, qui visaient les communautés afro-américaines et firent des centaines de morts et des milliers de blessés.

Précurseur de la conscience noire, inspirateur de la pensée d’Aimé Césaire, romancier du Harlem Renaissance et du Marseille bigarré des années 1920, poète et journaliste, la vie de Claude McKay est une incroyable odyssée à travers l’histoire du début du XXe siècle.

Vagabond revendiqué, ce caméléon à la personnalité magnétique parcourt le monde et se fraie un chemin dans tous les milieux, que ce soit celui de la littérature new-yorkaise, l’aristocratie parisienne, l’intelligentsia communiste russe la diaspora noire du port de Marseille et noue des relations avec les grands noms de son temps comme George Bernard Shaw ou Trotski.

Ses vers résonnent lors du mouvement « Black Lives Matter » et c'est toute une nouvelle génération d’artistes et de militants qui redécouvre ce précurseur pour se revendiquer d'une œuvre et d'une pensée qui sont toujours d’une incroyable modernité.

En France, plusieurs ouvrages de Claude McKay sont disponibles, dont Romance in Marseille (trad. Geneviève Knibiehler et Françoise Bordarier, J'ai Lu) et Dîner à Douarnenez (trad. Jean-Max Guieu, Héliotropismes).

Réalisé et écrit par Matthieu Verdeil, produit par Cinétévé avec la participation de France Télévisions, Claude McKay, errances d'un poète révolté a reçu le Prix de la meilleure musique originale lors du Luchon Festival — elle a été composée par Gérard Cohen-Tannugi.

Notons que l'auteur-compositeur-interprète et écrivain franco-rwandais Gaël Faye interprète Claude McKay dans ce documentaire en lui prêtant sa voix, tandis que Manon Azem assure la narration. D'une durée de 54 minutes, Claude McKay, errances d'un poète révolté n'a pas encore de date de diffusion.

Photographie : Claude McKay (Cinétévé/France Télévisions)

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com