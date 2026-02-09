Cinq ouvrages finalistes pour le troisième Prix Victor Hugo

Réuni le vendredi 6 février 2026, le jury du troisième Prix Victor Hugo a arrêté sa sélection. Cinq ouvrages ont été retenus pour concourir à cette distinction littéraire créée en 2024 et dédiée à la défense des libertés de pensée et d’expression, dans l’esprit de l’œuvre de Victor Hugo.
Le 09/02/2026 à 18:11 par Hocine Bouhadjera
Publié le :
09/02/2026 à 18:11
La sélection 2026 réunit des essais et ouvrages historiques aux orientations intellectuelles parfois opposées :
L’Islam contre la modernité de Ferghane Azihari (La Cité)
Pourquoi les intellectuels se trompent de Samuel Fitousi (L’Observatoire)
La Jeune Fille et la mort de Negar Haeri (Seuil)
Huysmans vivant d’Agnès Michaux (Cherche-Midi)
La Commune, La guerre civile des Français, 18 mars 1871 de Michel Winock (Gallimard)
Créé à l’initiative d’Angela Assouline-Yadgaroff, le Prix Victor Hugo est le seul prix littéraire en France à honorer explicitement le nom et l’héritage intellectuel de l’auteur des Misérables. Il est placé sous le parrainage de Marie Hugo et de Fabrice Luchini, et doté d’un montant de 10.000 euros.
Sont admis à concourir des auteurs de biographies consacrées à Victor Hugo ou à ses proches, mais aussi des essais, pamphlets, romans ou « choses vues » illustrant la défense des libertés fondamentales, le droit à une justice impartiale, l’accès universel à l’instruction et la résistance aux formes de totalitarisme.
La présidence d’honneur du prix est assurée par Sir Michael Edwards, membre de l’Académie française, tandis que la présidence du jury revient à Françoise Chandernagor. Le secrétariat général est assuré par Angela Assouline-Yadgaroff. Outre Françoise Chandernagor, le jury est composé de Jean-François Braunstein, Simon Bentolila, Nathan Devers, Éric Fottorino, Franz-Olivier Giesbert, Camille Pascal et Abnousse Shalmani.
Lors des éditions précédentes, le prix a distingué Maryvonne de Saint-Pulgent en 2024 pour La Gloire de Notre-Dame (Gallimard), puis Laura El Makki en 2025 pour Adèle Hugo, ses écrits, son histoire, publié aux Éditions Seghers.
La remise du troisième Prix Victor Hugo se tiendra le jeudi 12 mars 2026 à la Galerie Kraemer, à Paris. L’événement bénéficie du soutien de la Fondation Marc Ladreit de Lacharrière, de la joaillerie Heurgon, de Laurent Dassault, Joël Flichy, Oddo BHF, du cabinet Neuer et de la Galerie Kraemer.
Crédits photo : Portrait de Victor Hugo, député de la deuxième République en 1848 (Domaine public)
Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com
