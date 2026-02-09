Le Projet Barthes : faire entendre sa pensée vivante sur scène

Du 11 au 21 mars 2026, Le Projet Barthes sera créé à L’Échangeur Théâtre de Bagnolet. Porté par Vincent Dissez et mis en scène par Sylvain Maurice, le spectacle propose une adaptation scénique de La Préparation du roman, ultime séminaire donné par Roland Barthes au Collège de France entre 1979 et 1980. Un texte à part dans l’œuvre du penseur, à la frontière de la théorie, de l’intime et du témoignage existentiel, que le théâtre entend aujourd’hui réactiver comme une parole adressée, vivante, incarnée.
Le 09/02/2026 à 18:10 par Hocine Bouhadjera
0 Réactions | 3 Partages
Publié le :
09/02/2026 à 18:10
0
Commentaires
3
Partages
Publié aux Éditions du Seuil, La Préparation du roman rassemble des cours qui tiennent moins de la leçon magistrale que de la confession publique. Roland Barthes y parle de littérature, bien sûr, mais aussi de son deuil, de son rapport à l’écriture, de la fatigue d’une vie consacrée au commentaire et au savoir. Il y formule le désir ardent d’un recommencement, d’une « Vita Nova », empruntée à Dante, qu’il associe à l’entrée en écriture romanesque.
« Je n’ai plus le temps d’essayer plusieurs vies, il faut que je choisisse ma dernière vie, ma vie nouvelle », affirmait-il, devant son auditoire. Cette phrase, devenue centrale dans le spectacle, condense l’enjeu de tout le projet : non pas expliquer comment écrire un roman, mais dire ce que signifie vouloir écrire quand on ne sait plus très bien comment vivre.
Sylvain Maurice s’est tourné vers La Préparation du roman pour ce qu’elle révèle d’un Barthes méconnu, loin de l’image figée du théoricien structuraliste. « C’est un texte tardif, où Barthes se dévoile de façon très belle », explique-t-il. « Ce n’est pas un texte à proprement parler, puisque c’est de l’oral. Il suit des notes, mais il improvise aussi. C’est de la pensée au présent. »
Cette oralité constitue l’un des fondements du projet scénique. Roland Barthes parlait devant un public nombreux, au Collège de France. Il modulait sa voix, digressait, revenait en arrière, faisait rire. « À l’époque, c’est une véritable star, on se bouscule à ses cours », rappelle Sylvain Maurice. La scène, dès lors, ne fait que prolonger ce dispositif originel.
Le spectacle entend restituer cette parole dans toute sa diversité de registres : l’érudition y côtoie l’aveu, l’analyse conceptuelle se mêle à l’anecdote biographique, l’humour désamorce sans cesse la gravité. Barthes y apparaît traversé par une contradiction féconde : le désir d’écrire un roman et l’impossibilité d’y parvenir, prisonnier de ses propres outils de théoricien.
Adapter un texte aussi foisonnant représentait un défi considérable. La Préparation du roman compte plus de 700 pages. La version scénique en retient une quarantaine, pour un spectacle d’environ une heure dix. « Beaucoup de coupes », reconnaît Sylvain Maurice. « Et heureusement. »
Le travail d’adaptation s’est construit par strates successives, à la manière d’un peintre multipliant les repentirs. « On efface, on recouvre, mais les traces du geste initial demeurent », explique le metteur en scène. Le fil conducteur choisi est celui de la Vita Nova : l’idée qu’une nouvelle écriture pourrait inaugurer un nouveau chapitre biographique, arrachant Barthes à la mélancolie du deuil de sa mère.
Mais cette focalisation n’a pas conduit à assécher la matière. Les digressions, constitutives de la pensée barthésienne, sont conservées comme autant de respirations. « L’une des spécificités de sa parole est cette capacité à mêler les registres », souligne Sylvain Maurice. « Le théoricien disparaît au profit d’un “je” dans sa nudité. »
Vincent Dissez incarne cette parole sans chercher à reproduire le « Roland Barthes réel ». Les enregistrements du séminaire ont été écoutés, mais ils ne servent pas de modèle. « Aucune imitation », insiste Sylvain Maurice. « Nous considérons notre version scénique comme une nouvelle partition. »
Cette démarche assume une forme de liberté. Comme l’acteur Nicolas Bouchaud l’a fait avec Serge Daney dans La Loi du marcheur, Vincent Dissez crée « son » Barthes, un corps et une voix contemporains traversés par cette pensée. L’acteur, formé au Conservatoire national supérieur d’art dramatique de Paris, a travaillé avec de nombreux metteurs en scène et chorégraphes, du théâtre à la danse contemporaine.
Au fil du spectacle, se dessine, selon ses concepteurs, une figure de Barthes profondément humaine. Un homme marqué par une enfance marginale, un père mort à la guerre, de longues années de maladie, une homosexualité vécue dans la discrétion, et surtout une relation fusionnelle avec sa mère. Sa disparition plonge Barthes dans un état qu’il décrit lui-même comme ténébreux.
C’est dans ce contexte qu’apparaît l’idée d’une « conversion littéraire ». Le 15 avril 1978, lors d’un séjour à Casablanca, Barthes vit ce qu’il décrit comme une illumination : l’idée de consacrer chaque instant de sa vie à l’écriture. « Que tout instant de la vie fût désormais un travail intégré à l’écriture », dit-il. Une promesse de joie, autant qu’une utopie.
Le spectacle entend restituer cette tension entre aspiration et impossibilité, entre désir absolu de littérature et conscience aiguë de ses propres limites. C’est précisément là que Le Projet Barthes souhaite trouver sa force : dans cette fragilité assumée, dans cette parole qui ne cherche pas à conclure mais à rester ouverte.
Le Projet Barthes s’inscrit aussi dans la continuité du travail de Sylvain Maurice autour du monologue et de la littérature contemporaine. Après Réparer les vivants de Maylis de Kerangal et Un jour, je reviendrai de Jean-Luc Lagarce, il poursuit une exploration de la parole solitaire comme espace de partage collectif.
L’ambition est claire. « Si on sort du spectacle avec l’envie de lire – ou d’aller au théâtre, au cinéma, de voir des expositions – alors ce sera gagné », affirme le metteur en scène. Le spectacle ne prétend pas épuiser Barthes. Il en propose un fragment, laissant au public le soin de recomposer le reste, de devenir lecteur à son tour.
Au fil des représentations, Le Projet Barthes se prolonge par une série de rencontres. Le 12 mars, à l’issue de la représentation, Sylvain Maurice et Vincent Dissez dialogueront avec Eric Marty, écrivain et universitaire, éditeur des Œuvres complètes de Roland Barthes et auteur de Roland Barthes, le métier d’écrire (Seuil). Son dernier livre, le roman Frédéric, est paru en 2025.
Le 16 mars, après la représentation, une seconde rencontre réunira Tiphaine Samoyault et Mathieu Messager. Directrice d’études à l’EHESS, essayiste et critique, Tiphaine Samoyault a consacré à Roland Barthes une importante biographie intellectuelle et publie régulièrement dans Le Monde des livres. Son prochain ouvrage, Toutes sortes de Misérables, paraîtra en mars 2026.
À ses côtés, Mathieu Messager, maître de conférences à l’université de Nantes, spécialiste de Barthes, est notamment le directeur de la Revue Roland Barthes et travaille à l’édition numérique de ses notes inédites conservées à la BnF dans le cadre du projet ArchiBarthes.
Enfin, le 16 mars à 17h, avant la représentation du soir, l’Académie populaire du théâtre et des arts du récit proposera un cercle de lecture ouvert à tous, intitulé « Du “dernier” Barthes jusqu’au premier, redécouvrir l’unité d’une œuvre ».
Alternant lectures à voix haute et temps d’analyse, cette rencontre, animée par Françoise Gomez, chercheuse en théâtre et présidente de l’APTAR, s’adresse tout particulièrement aux étudiants et à celles et ceux qui souhaitent approfondir une approche directe et vivante de l’œuvre de Roland Barthes.
Crédits photo : ©Pierre Barrière (Projet Barthes)
Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com
Plus d'articles sur le même thème
Depuis 2016, la Comédie-Française et Pathé Live s'associent pour présenter en salles en direct ou en différé, des œuvres emblématiques du répertoire. Revendiquant un million de spectateurs réunis à cette occasion, les partenaires annoncent la programmation de trois classiques, au cours du premier semestre 2026.
21/01/2026, 10:24
Écrivain du langage avant d’être auteur de livres, Valère Novarina n’a cessé de faire du théâtre et de la littérature une expérience physique de la parole. Nourrie de Lautréamont, de Rimbaud et profondément marquée par Antonin Artaud, son œuvre explore une langue en mouvement, traversée par le corps et le souffle. Refusant la littérature comme simple forme, il a cherché une épreuve, une mise en danger de la parole. À travers ses textes et ses mises en scène, Novarina a ouvert un espace où la langue devient acte vivant. Par Ilios Chailly.
19/01/2026, 18:22
Dans une lettre de 1932, Antonin Artaud esquisse l’idée d’un « alphabet du vrai théâtre », fondé non sur le texte mais sur des signes vivants, proches du hiéroglyphe. À partir de cette intuition, il développe une pensée du théâtre comme langage du corps, de l’énergie et du rite. Loin de toute abstraction, ce théâtre vise une efficacité directe, capable d’agir sur les nerfs et la perception. Une exploration du hiéroglyphe vivant comme modèle d’un théâtre qui ne raconte pas, mais transforme. Par Ilios Chailly.
19/01/2026, 13:15
L’auteur, dramaturge, metteur en scène et peintre Valère Novarina est mort le 16 janvier 2026, à l’âge de 83 ans. Figure majeure du théâtre contemporain, il laisse une œuvre singulière, radicale et foisonnante, entièrement traversée par une interrogation obsessionnelle sur le langage, le corps et la parole.
16/01/2026, 18:34
L’association Avignon Festival & Compagnies (AF&C) a procédé au renouvellement de son bureau à l’occasion de la réunion de son conseil d’administration, tenue le 9 janvier 2026. À l’issue de ce vote, l’organisation se dote d’une nouvelle coprésidence confiée à Laurent Domingos et Raymond Yana.
16/01/2026, 12:36
Après plusieurs années d’attente, le théâtre de Nanterre-Amandiers rouvre officiellement ses portes ce 9 janvier, avec l’inauguration d’un bâtiment entièrement rénové. Mais cette réouverture très attendue est assombrie par de lourds soupçons d’irrégularités dans l’attribution du chantier de rénovation, comme le révèle une enquête de Libération.
12/01/2026, 16:30
La Comédie-Française accueille une nouvelle pensionnaire. Mélissa Polonie est officiellement entrée dans la troupe du Théâtre-Français le 1er janvier 2026, après plusieurs mois comme artiste auxiliaire. Une étape importante pour cette comédienne et chanteuse formée entre la Côte d’Azur et Paris.
06/01/2026, 17:50
Émilie Capliez et Matthieu Cruciani ont été nommés à la direction du Théâtre de la Cité – Centre dramatique national de Toulouse Occitanie. La décision, annoncée le 5 janvier 2026, a reçu l’agrément de Rachida Dati, ministre de la Culture, en accord avec Jean-Luc Moudenc, président de Toulouse Métropole, et Carole Delga, présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée.
06/01/2026, 17:16
Le dramaturge, écrivain, théoricien du théâtre et cinéaste iranien Bahram Beyzaï est mort le 26 décembre dernier à l'âge de 87 ans. Il occupe une place singulière dans la culture iranienne contemporaine : celle d’un auteur total, pour qui l’écriture n’a jamais été séparable de la scène, de l’image, ni de la pensée critique.
29/12/2025, 15:09
Le comédien, metteur en scène et pédagogue Pierre Vial est mort le 20 décembre 2025, à Paris, à l’âge de 97 ans, à la Fondation Adolphe-de-Rothschild. Sa disparition a été annoncée par son fils, Nicolas Vial, lui-même comédien. Sociétaire honoraire de la Comédie-Française, figure discrète mais centrale du théâtre public français, Pierre Vial aura traversé plus de six décennies de création scénique, avant d’être identifié par le grand public grâce au cinéma.
22/12/2025, 17:42
Du 21 janvier au 8 mars 2026, Wajdi Mouawad présente au Grand théâtre de La Colline une nouvelle mise en scène de Willy Protagoras enfermé dans les toilettes. Pour cette création, il reprend un texte de jeunesse et le place au cœur d’un huis clos frontal, où un jeune homme se barricade dans les toilettes pour opposer silence et résistance au tumulte qui l’entoure. Il s'agit de sa dernière création à La Colline en tant que directeur, revenant pour l’occasion à la première pièce qu’il a écrite et achevée.
22/12/2025, 16:36
Dominique Blanc quittera la Comédie-Française le 11 juillet 2026. Sociétaire depuis 2021, la comédienne a fait le choix de mettre fin à son engagement au sein de l’institution après près de dix années passées rue de Richelieu. Elle invoque une raison intime auprès de Télérama : l’état de santé de son compagnon, incompatible avec le rythme soutenu de la maison de Molière. Un départ mûrement réfléchi, qu’elle associe aussi à un désir de liberté, à l’approche de ses 70 ans, tout en soulignant combien ces années ont compté dans son parcours artistique.
12/12/2025, 12:50
Quel auteur ne rêve pas de devenir riche et célèbre ? Quel auteur ne rêve pas d’être connu, reconnu et vénéré ? Aucun, sauf si sa création le dépasse au point de lui voler la vedette. C’est ce qui est arrivé à Arthur Conan Doyle, qui vit sa notoriété éclipsée par Sherlock Holmes. Cet avatar finit par prendre le dessus, allant jusqu’à faire pratiquement oublier son créateur et, pire encore, condamnant ses autres textes à une quasi-inexistence.
11/12/2025, 17:40
Le dramaturge et scénariste Sir Tom Stoppard, né Tomáš Sträussler le 3 juillet 1937 à Zlín, en Tchécoslovaquie, est mort le 29 novembre 2025 à son domicile du Dorset, en Angleterre, à l’âge de 88 ans. Réfugié juif devenu « honorary Englishman », maître du paradoxe et de la pirouette métaphysique, il laisse une œuvre immense pour la scène, la radio, le cinéma et la télévision, où se croisent Shakespeare et la mécanique quantique, les droits humains et les jeux de mots, la mélancolie de l’exil et la joie pure du théâtre.
02/12/2025, 12:33
Lors de sa réunion du 7 octobre 2025, le Conseil d’administration d’Avignon Festival & Compagnies (AF&C), coordinatrice du festival Off Avignon, a procédé à la nomination d’Harold David au poste de directeur délégué de l’association, conformément à ses statuts. Cette décision a été prise à la majorité.
14/11/2025, 11:23
Dans le cadre d’une nouvelle expérience de rencontres littéraires initiée au Théâtre de Poche Montparnasse, un hommage particulier sera rendu à Philippe Tesson, « son directeur amoureux des livres ». C’est dans cet esprit de transmission que Christine de Mazières viendra présenter, lundi 17 novembre à 21 heures, son dernier roman, Locarno, paru cette année aux éditions du Seuil.
13/11/2025, 14:38
Au Théâtre de Poche-Montparnasse, Judith Magre et Éric Naulleau rejouent le miracle de la parole incarnée. Après Apollinaire, ils s’attaquent à Aragon : un poète à la fois mythique et charnel, fragile et flamboyant. Judith Magre dit Aragon fait renaître le verbe d’un homme qui n’a jamais cessé d’aimer et d’espérer, sous les yeux d’une comédienne que la vieillesse n’a pas rendue sage mais souveraine.
12/11/2025, 15:41
La comédienne et sociétaire de la Comédie-Française Dominique Blanc a annoncé, dans les colonnes de L’Humanité, avoir adressé une lettre au président de la République pour restituer l’insigne d’officière de la Légion d’honneur, que lui avait remise François Hollande en 2014.
03/11/2025, 17:31
Le voyage de la Vénus noire, créé et mis en scène par Alice Diop à partir d’un texte de la poétesse afro-américaine Robin Coste Lewis, sera présenté à la MC93 — Maison de la Culture de Seine-Saint-Denis, du 19 au 30 novembre 2025, dans la Nouvelle salle. Le spectacle d'un peu plus d'une heure s’inscrit dans le cadre du Festival d’Automne 2025.
20/08/2025, 17:51
Il y a parfois des départs qui laissent le silence là où résonnait une voix unique. C’est le cas de Pierre Louis‑Calixte, sociétaire de la Comédie‑Française, disparu le 12 août 2025 à l’âge de 57 ans, des suites d’un cancer. L’annonce de sa mort est tombée telle une onde—trop tôt, trop brusque—en laissant derrière lui un sillage de regards médusés et de regrets sincères
14/08/2025, 19:05
Du 8 au 12 octobre 2025, au théâtre des Bouffes du Nord, Adèle Haenel présentera sa première mise en scène avec Voir clair avec Monique Wittig, lecture scénique et musicale inspirée de La pensée straight. Après son retrait du cinéma et son engagement accru dans le militantisme, l’actrice investit un autre espace d’expression : un cercle de paroles où résonnent textes féministes radicaux, sons et émotions partagées.
13/08/2025, 18:22
La Décision, texte puissant de Manon Viel, explore avec une finesse remarquable le vertige d’un choix fondamental : celui de garder ou non un enfant. À travers cette question intime se déploient d es interrogations universelles; sur soi, sur l'autre, sur le monde, sur l’avenir. À retrouver au Festival Off d’Avignon 2025 jusqu'au 26 juillet. Chronique par Jaëlle Hingant.
16/07/2025, 09:53
Lundi 23 juin 2025, lors de leur Assemblée Générale Ordinaire à laquelle tous les membres de l'association (soit 140 personnes environ) ont pu participer, les Écrivaines et Écrivains Associés du Théâtre (E.A.T) ont élu Jean-Benoît Patricot à la présidence de l’association. Il succède ainsi à Vincent Dheygre à la tête de la seule organisation française représentant exclusivement les auteurs dramatiques à l’échelle nationale.
30/06/2025, 11:11
Du 6 au 22 juin 2025, Armel Roussel met en scène Soleil au Théâtre de la Tempête, une adaptation en déambulation de douze nouvelles de Raymond Carver. Le public circule librement entre les scènes, découvrant des fragments de vies intimes et disloquées. Un parcours immersif porté par une vingtaine d’artistes venus du monde entier.
28/05/2025, 12:41
Le 11 juin prochain, Donald Trump assistera à une représentation des Misérables au Kennedy Center, à Washington, dans le cadre d’une soirée qui mêlera spectacle et collecte de fonds. Une venue qui n'est pas sans engendrer des tensions : entre 10 et 12 membres de la troupe, incluant à la fois des rôles principaux et des artistes de l’ensemble, auraient choisi de ne pas monter sur scène ce soir-là. Il leur avait été proposé de se retirer exceptionnellement pour cette représentation.
09/05/2025, 18:08
Depuis 2018, la Comédie-Française accueille chaque saison 18 jeunes, âgés de 18 à 25 ans, pour leur transmettre le savoir en art dramatique de l'institution. Accompagnés de Laurent Muhleisen (conseiller littéraire et président du Bureau des lectures), de Séverine Daucourt (poète et membre du Comité de lecture), et de Christian Gonon (sociétaire de la Troupe), les participants prennent part à ce qui se présente comme un véritable laboratoire de la langue. Les candidatures sont ouvertes pour cette année.
05/05/2025, 10:10
Sur initiative de Rachida Dati, ministre de la Culture, le Président de la République a désigné Clément Hervieu-Léger pour occuper le poste d’administrateur général de la Comédie-Française. Il entrera en fonction pour un mandat de cinq ans suivant la conclusion du troisième et dernier mandat d’Éric Ruf en août 2025.
20/02/2025, 14:21
Voici un voyage théâtral sous le signe de la liberté et de l'amour : le CRCTP – Centre de Recherche et de Création Théâtrale de Pau – poursuit son cycle dédié à Musset et convie à Trois nuits avec Musset, du 20 au 22 février 2025 au Théâtre Saint-Louis.
15/02/2025, 07:00
Le théâtre national de la Colline, dirigé par le dramaturge et metteur en scène Wajdi Mouawad, portera en mai-juin deux pièces tirées de deux textes signés Laurent Gaudé. Terrasses, qui revisite les tragiques événements de 2015 à Paris, et paraîtra en livre chez Actes Sud Papiers le 10 avril prochain, et Le Tigre bleu de l’Euphrate, adapté d'un texte paru en 2002 dans la même maison, qui met en scène Alexandre le Grand confronté à l'imminence de sa propre mort...
05/04/2024, 11:56
Poursuivant son exploration théâtrale mêlant écriture et improvisation, Marie Payen présente La nuit c'est comme ça aux Plateaux Sauvages. Après un passage au Théâtre Gérard Philipe, l'actrice performera ce soliloque huit soirs de suite dans la salle du XXe arrondissement de Paris, du 22 au 30 avril.
25/03/2024, 15:43
La pièce de théâtre Éponine se penche sur le destin tragique d'un personnage souvent oublié des Misérables de Victor Hugo. Fille des aubergistes Thénardier et sœur de Gavroche, Éponine est une jeune fille de seize ans qui se bat pour survivre dans les rues de Paris. Entre ombres et lumières, elle incarne la dualité inhérente à chaque être, à la fois grotesque et sublime, gouailleuse et sensible, terrible et émouvante.
14/03/2024, 13:03
Denzel Washington et Jake Gyllenhaal fouleront les planches de Broadway dans une mise en scène de Othello, la tragédie emblématique de Shakespeare, prévue pour le printemps 2025. Sous la direction de Kenny Leon, récipiendaire d'un Tony Award pour sa version d'Un raisin au soleil de Lorraine Hansberry en 2014. Il avait à cette occasion déjà collaboré avec Denzel Washington.
08/03/2024, 18:26
L'Hermine, à Saint Malo, accueillera le 12 mars prochain une création autour d'un des grands classiques de la littérature française, François-René De Chateaubriand, mais aussi de son cadet, Victor Hugo. Porté par Les Théâtres de Saint-Malo, ce Chateaubriand d'outre tombe ou La mer m'a parlé de toi sera une histoire de fantôme, et un voyage imaginaire dans l'au-delà, guidé par le plus célèbre des malouins.
22/02/2024, 11:47
Le théâtre La Scala de Paris propose une immersion dans l'univers du Petit Prince, l'œuvre universelle d'Antoine de Saint-Exupéry, jusqu'au 14 avril 2024. Cette adaptation théâtrale, qui bénéficie de la voix de Philippe Torreton pour Saint-Exupéry, est une occasion de redécouvrir en famille (à partir de 5 ans) ce classique de la littérature publié en 1946 par Gallimard.
27/12/2023, 17:34
Autres articles de la rubrique Sortir
Intitulée « Boualem Sansal en perspectives : littérature, éthique et politique », cette matinée d'étude sera composée d'interventions consacrées à différents aspects et moments de l'œuvre, du parcours et des engagements de l'écrivain Boualem Sansal.
09/02/2026, 11:20
Du 18 février au 14 mars 2026, la Galerie Daniel Maghen réunit deux figures du 9e art : Victor Hubinon, dessinateur historique de Barbe-Rouge, et Bernard Vrancken, au moment de la parution de Nouvelle France, scénarisé par Stephen Desberg. L’affiche annonce une exposition-vente portée par un double moteur : la puissance d’un classique et l’arrivée d’un album neuf, en grand format.
08/02/2026, 10:27
À l'occasion de la première édition du Carnaval de Fontevraud, le musée d’Art moderne inaugure, à compter du 14 février prochain, une exposition entièrement centrée sur le Carnaval de Paris au XIXe siècle. À cette époque, la fête est telle qu'elle éclipse le fameux Carnaval de Venise...
04/02/2026, 13:39
L'Association pour l'écologie du livre annonce une première édition des Rencontres de l'écologie du livre, du vendredi 21 au dimanche 23 août 2026, à La Chapelle-Thouarault, non loin de Rennes, en Bretagne. Au programme, un événement professionnel mais festif, en vue de « créer ensemble des chemins possibles vers un futur du livre et de la lecture plus écologique ».
03/02/2026, 15:11
La Galerie Daniel Maghen, installée dans le 1er arrondissement de Paris, a conçu avec la famille d'André Juillard (1948-2024) la première rétrospective consacrée à son œuvre. Elle est à découvrir jusqu'au 14 février prochain, sous l'intitulé « Une vie à dessiner ».
02/02/2026, 12:14
Longtemps dispersé, parfois mutilé, souvent oublié, un pan majeur du patrimoine royal français réapparaît aujourd’hui. Réunis pour la première fois à grande échelle, les tapis monumentaux commandés par Louis XIV racontent autant la splendeur du pouvoir que la fragilité de la mémoire historique. Entre chef-d’œuvre artistique, enquête patrimoniale et sauvetage séculaire, cette exposition révèle un trésor que le Roi-Soleil lui-même ne contempla jamais.
02/02/2026, 11:58
La 33e édition des Rencontres de la bande dessinée et de l’illustration BD à Bastia se déroulera du 26 au 29 mars 2026. Organisé par le Centre culturel Una Volta, l’événement proposera douze expositions, deux spectacles et de nombreuses rencontres avec 22 auteurices invités. Les manifestations auront lieu dans plusieurs sites de la ville, dont le Musée de Bastia, la galerie Una Volta, l’Arsenale de la citadelle, la médiathèque Centru Cità et le centre culturel Alb’Oru.
02/02/2026, 10:42
Sous la verrière du Grand Palais, le Festival du Livre de Paris garde l’allure d’un paquebot culturel. À quelques encablures du départ, pourtant, un vide s’affiche : une partie du groupe Hachette renonce à tenir stand à l’édition 2026, annoncée du 17 au 19 avril. Dans la filière, la défection résonne moins comme un détail logistique que comme un signal — commercial, symbolique, réputationnel.
01/02/2026, 19:25
Entre deux rayonnages, une bibliothèque rouvre un tiroir secret : ce que les lecteurs glissent, oublient, abandonnent. À la Bibliothèque publique historique d’État de Russie (GPIB), l’exposition Secrets des anciennes collections aligne ces traces minuscules — une botanique de papier, un musée de poche, une archéologie du quotidien.
01/02/2026, 17:06
Du 8 au 10 mai 2026, Montaigu accueille la 36e édition du Printemps du Livre. Le festival annonce un week-end de rencontres, de dédicaces et d’animations, avec plus de 200 auteurs invités. Rendez-vous présenté comme résolument populaire, l’événement revendique une programmation littéraire de qualité et une place importante accordée à la littérature jeunesse et à la BD.
31/01/2026, 18:38
Afin de renforcer l’accès au livre et à la lecture pour tous les publics et sur tout le territoire, la Sofia et la Fédération interrégionale du livre et de la lecture sont associées au sein du dispositif « Territoires du livre ». Dans la région Grand Est, Interbibly, le centre de ressources du livre et du patrimoine écrit conçoit et met en œuvre les projets associés, avec 3 rendez-vous d'ores et déjà prévus en 2026.
30/01/2026, 20:44
À partir du 10 février et jusqu'au 14 juin 2026, la Rotonde du musée de la BnF, située sur le site Richelieu, accueille une exposition consacrée à Chypre, à l'occasion de la Présidence chypriote du Conseil de l’Union européenne. Antiquités, manuscrits, dessins, gravures et documents d’archives issues des collections de l'établissement seront mis à l'honneur, aux côtés de prêts de la Fondation culturelle de la Banque de Chypre et de l’église de la Vierge Phanéroméni de Nicosie.
30/01/2026, 16:15
À Paris, ce jeudi matin, Franck Bondoux, dirigeant de 9e Art+, a annoncé une assignation en référé, déposée avec l’Association du FIBD, pour faire annuler l’appel à projets de l’ADBDA visant à désigner l’organisateur d’un « nouveau festival » de bande dessinée à partir de 2027. Tout en reconnaissant des dysfonctionnements et la nécessité de faire évoluer la gouvernance, il a adopté un discours offensif, dénonçant une mise à l’écart de l’organisateur historique et une reprise qu’il juge illégitime des attributs du festival.
29/01/2026, 17:43
La Fédération Bretagne Poésie lance la 14ᵉ édition de Thé, café et poésie, un rendez-vous désormais installé dans le paysage littéraire breton. Depuis quatorze ans, l’événement propose une programmation consacrée à la poésie contemporaine, articulée autour de rencontres publiques organisées dans des cafés-librairies de la région.
29/01/2026, 17:31
Amiens s’apprête à fêter trente ans de bande dessinée. Juin reste à distance, mais le festival envoie déjà son signal : la 30e édition des Rendez-vous de la BD d’Amiens s’inscrit sur l’agenda, et la conférence de présentation de la programmation se tiendra le 31 mars.
29/01/2026, 12:15
La liste des nommé·es aux César 2026 met en avant plusieurs films directement tirés de romans, récits autobiographiques ou témoignages, jusque dans les catégories « reines » (meilleur film) comme dans les prix techniques.
28/01/2026, 17:14
Le monde de l’édition mondiale se dote d’un nouveau capitaine à Francfort. À l’automne 2026, Joachim Kaufmann prendra la tête de la Frankfurter Buchmesse, succédant à Juergen Boos, figure centrale de la foire depuis plus de vingt ans. Une transition préparée, annoncée en amont, presque chorégraphiée — comme on le fait pour les institutions qui entendent durer.
27/01/2026, 16:29
Du 14 avril au 6 juillet 2026, la Bibliothèque de l’Arsenal, site de la Bibliothèque nationale de France, présente « La poudre et l’encre. Une conversation avec Patrick Boucheron », une exposition gratuite conçue comme un dialogue inédit entre l’historien et les conservateurs de la bibliothèque. À partir d’une sélection de pièces issues des collections de l’Arsenal, l’exposition explore les rapports complexes, ambivalents et parfois troublants entre les livres et la violence.
27/01/2026, 14:21
Figure associée à la Foire du Livre de Francfort depuis plus de 20 ans, Juergen Boos, PDG de l'événement, raccrochera son tablier à l'automne 2026, une fois la prochaine édition terminée. Il sera remplacé par Joachim Kaufmann, PDG de la maison d'édition Carlsen Verlag, filiale du groupe suédois Bonnier.
27/01/2026, 13:55
Léa Seydoux rejoint le casting de The Masque of the Red Death (Le Masque de la mort rouge en français), adaptation libre et teintée d'humour noir de la nouvelle d’Edgar Allan Poe, produite par A24 et Picturestart. L’actrice française partagera l’affiche avec Mikey Madison dans un film écrit et réalisé par Charlie Polinger, dont le tournage doit débuter en février en Hongrie. Longtemps associé au nom de Sydney Sweeney, le projet a évolué depuis son annonce initiale, avec un repositionnement artistique et un casting désormais stabilisé.
26/01/2026, 13:10
Les 30 et 31 janvier 2026, la Gaîté Lyrique à Paris accueillera la troisième édition du Festival & Prix des Littératures Urbaines. Pensé comme un espace de réflexion, de débats et de création, l’événement entend mettre en lumière des récits qui racontent la ville autrement, loin des clichés et des assignations sociales et culturelles encore très présentes dans le champ littéraire.
23/01/2026, 12:33
Du 22 janvier au 13 décembre 2026, une première exposition monographique en France est consacrée à Chaïm-Charles Kaliski (1929-2015), au musée d’art et d’histoire du Judaïsme (mahJ). Intitulée Chaïm Kaliski, Jim d’Etterbeek, elle réunit 120 dessins, photographies et documents d’archives, et propose un parcours chronologique mettant en lumière la trajectoire d’un artiste singulier, profondément marqué par la Shoah.
22/01/2026, 12:25
En 2026, pour le 140e anniversaire des relations diplomatiques entre la France et la Corée, le musée Guimet consacre l’ensemble de sa programmation à la culture coréenne. À Paris, trois expositions, une installation monumentale en façade et de nombreux événements proposent un parcours allant du royaume du Silla aux expressions contemporaines, en passant par la K-Beauty et la peinture en trompe-l’œil.
21/01/2026, 17:18
À Paris et à Bruxelles, la galerie Martel consacre le début de l’année 2026 à la bande dessinée et au dessin d’auteur avec deux expositions distinctes. À Paris, Fragments d’expositions (24 janvier – 28 février 2026) réunit cinq artistes contemporains. À Bruxelles, la galerie propose une monographie de Guido Crepax intitulée Nous nous sommes tant aimés, Valentina… (7 février – 11 avril 2026), centrée sur son héroïne emblématique et sur son travail de composition narrative.
21/01/2026, 17:10
Du 5 février au 18 avril 2026, la Galerie Gallimard consacre une exposition aux dessins originaux réalisés par François Schuiten pour le tirage de tête de Sur les chemins noirs de Sylvain Tesson. Les œuvres originales sont présentées, et des tirages en série limitée de plusieurs de ces dessins, ainsi que le livre - en édition courante et en tirage de tête - seront disponibles à la vente.
21/01/2026, 15:27
Comment penser et agir face aux angoisses, aux crises et aux catastrophes qui semblent désormais structurer notre horizon commun ? C’est à cette question que s’attaque La Grande Trilogie, un cycle de rencontres conçu conjointement par Les Rencontres Philosophiques de Monaco et mk2 Institut, qui se déroulera au mk2 Nation, à Paris, sur trois soirées, de janvier à mars.
20/01/2026, 18:07
À l’occasion des Nuits de la lecture 2026, placées sous le thème « Villes et campagnes », le site Richelieu devient, les 23 et 24 janvier, un vaste espace de lectures ouvertes à tous. La Bibliothèque nationale de France (BnF), l’Institut national d’histoire de l’art (INHA) et l’École nationale des chartes – PSL (ENC) unissent leurs forces pour proposer une programmation gratuite, accessible dans plusieurs lieux habituellement fermés au public ou rarement investis de cette manière.
20/01/2026, 17:23
À l’occasion des Nuits de la lecture 2026, l’Hôtel Littéraire Le Swann met à l’honneur une figure essentielle mais parfois discrète de l’histoire littéraire française : Alexandre Vialatte, premier grand traducteur et lecteur de Franz Kafka en France. Le mardi 20 janvier 2026 à 19h, l’établissement parisien inaugure une exposition exceptionnelle intitulée « Vialatte, découvreur de Kafka », réunissant éditions originales, manuscrits et lettres autographes issus de la collection des Hôtels Littéraires.
20/01/2026, 17:07
Le Fonds Enki Bilal ouvrira ses portes au public avant l’été 2026, dans un lieu emblématique situé rue Charlot, au cœur du quartier du Marais, à Paris. Ce nouvel espace culturel se consacrera à l’art contemporain, à la bande dessinée et au street art.
20/01/2026, 11:36
La société de production Nac Films s'est engagée dans un projet d'adaptation du roman d'Antoine Bello, L'homme qui s'envola (Folio), porté par le réalisateur Olivier Ducray. Le tournage est prévu au cours des mois de mars et avril, à Lyon et au Pays basque.
20/01/2026, 09:47
La 39ᵉ édition du festival Le Livre à Metz – Littérature et Journalisme se tiendra du 10 au 12 avril 2026. Pour ce nouveau rendez-vous, l’événement accueillera près de 200 auteurs, journalistes, romanciers et illustrateurs, réunis autour d’une thématique centrale : « Habiter le monde ». Pendant trois jours, débats, rencontres et échanges inviteront le public à interroger notre rapport au réel, à la mémoire, au présent et aux inquiétudes liées à l’avenir.
19/01/2026, 18:11
L’annulation de l’édition 2026 du Festival international de la bande dessinée d’Angoulême a ouvert une période de transition pour le 9e art. À court terme, plusieurs initiatives viendront occuper l’espace laissé vacant. La mairie d’Angoulême a ainsi engagé un processus de refondation en vue de 2027, avec un appel à projets piloté par l’ADBDA, associant collectivités, éditeurs et auteurs, et une volonté affichée de maintenir l’ancrage international du festival.
19/01/2026, 18:01
La Bibliothèque publique d’information (Bpi) organise la 7ᵉ édition d’Effractions, son festival de littérature contemporaine, du 18 au 22 février 2026 à Paris. Déployé principalement à la Gaîté Lyrique, l’événement investira également plusieurs lieux partenaires. Gratuit et ouvert à tous, le festival propose rencontres, lectures et performances autour des liens entre réel et fiction, en prise avec des enjeux contemporains tels que les violences faites aux femmes, l’écologie, le racisme, l’identité ou encore les inégalités sociales.
19/01/2026, 17:16
Tournée à Liège entre mi-février et mi-mars 2026, la prochaine réalisation d'Arielle Dombasle sera centrée sur la figure de Charles Baudelaire (1821-1867). Les derniers jours du poète seront mis en scène, sur un scénario tiré du livre Les derniers jours de Charles Baudelaire (Grasset), paru en 1988 et signé par un certain Bernard-Henri Lévy...
19/01/2026, 09:39
Le Salon du livre de l’Estrie annonce l’arrivée de son nouveau directeur général. Le conseil d’administration a officialisé, le 16 janvier 2026, la nomination de Philippe Collard, entré en poste au début du mois de janvier.
16/01/2026, 17:35
Du 4 au 29 mars 2026, Strasbourg consacre un mois entier à l’illustration sous toutes ses formes. Avec les « Rencontres de l’Illustration », la ville invite un public large — amateurs éclairés, curieux de passage, familles ou professionnels — à parcourir expositions, rencontres, ateliers et spectacles disséminés dans plusieurs lieux emblématiques.
16/01/2026, 16:42
Top ArticlesLa Grande Librairie : avant c'était mieux ? Un autre regard sur hier La classification des livres jeunesse proposée par le RN inquiète auteurs et éditeurs Des écrits romains invisibles pendant 2000 ans révèlent enfin leurs secrets Pouvoir, restructurations, défiance : l’ère Olivennes commence chez Editis
Commenter cet article