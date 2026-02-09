Le Projet Barthes : faire entendre sa pensée vivante sur scène

Publié aux Éditions du Seuil, La Préparation du roman rassemble des cours qui tiennent moins de la leçon magistrale que de la confession publique. Roland Barthes y parle de littérature, bien sûr, mais aussi de son deuil, de son rapport à l’écriture, de la fatigue d’une vie consacrée au commentaire et au savoir. Il y formule le désir ardent d’un recommencement, d’une « Vita Nova », empruntée à Dante, qu’il associe à l’entrée en écriture romanesque.

« Je n’ai plus le temps d’essayer plusieurs vies, il faut que je choisisse ma dernière vie, ma vie nouvelle », affirmait-il, devant son auditoire. Cette phrase, devenue centrale dans le spectacle, condense l’enjeu de tout le projet : non pas expliquer comment écrire un roman, mais dire ce que signifie vouloir écrire quand on ne sait plus très bien comment vivre.

Une œuvre tardive, fragile et bouleversante

Sylvain Maurice s’est tourné vers La Préparation du roman pour ce qu’elle révèle d’un Barthes méconnu, loin de l’image figée du théoricien structuraliste. « C’est un texte tardif, où Barthes se dévoile de façon très belle », explique-t-il. « Ce n’est pas un texte à proprement parler, puisque c’est de l’oral. Il suit des notes, mais il improvise aussi. C’est de la pensée au présent. »

Cette oralité constitue l’un des fondements du projet scénique. Roland Barthes parlait devant un public nombreux, au Collège de France. Il modulait sa voix, digressait, revenait en arrière, faisait rire. « À l’époque, c’est une véritable star, on se bouscule à ses cours », rappelle Sylvain Maurice. La scène, dès lors, ne fait que prolonger ce dispositif originel.

Le spectacle entend restituer cette parole dans toute sa diversité de registres : l’érudition y côtoie l’aveu, l’analyse conceptuelle se mêle à l’anecdote biographique, l’humour désamorce sans cesse la gravité. Barthes y apparaît traversé par une contradiction féconde : le désir d’écrire un roman et l’impossibilité d’y parvenir, prisonnier de ses propres outils de théoricien.

De 700 pages à une heure de théâtre

Adapter un texte aussi foisonnant représentait un défi considérable. La Préparation du roman compte plus de 700 pages. La version scénique en retient une quarantaine, pour un spectacle d’environ une heure dix. « Beaucoup de coupes », reconnaît Sylvain Maurice. « Et heureusement. »

Le travail d’adaptation s’est construit par strates successives, à la manière d’un peintre multipliant les repentirs. « On efface, on recouvre, mais les traces du geste initial demeurent », explique le metteur en scène. Le fil conducteur choisi est celui de la Vita Nova : l’idée qu’une nouvelle écriture pourrait inaugurer un nouveau chapitre biographique, arrachant Barthes à la mélancolie du deuil de sa mère.

Mais cette focalisation n’a pas conduit à assécher la matière. Les digressions, constitutives de la pensée barthésienne, sont conservées comme autant de respirations. « L’une des spécificités de sa parole est cette capacité à mêler les registres », souligne Sylvain Maurice. « Le théoricien disparaît au profit d’un “je” dans sa nudité. »

Une incarnation sans imitation

Vincent Dissez incarne cette parole sans chercher à reproduire le « Roland Barthes réel ». Les enregistrements du séminaire ont été écoutés, mais ils ne servent pas de modèle. « Aucune imitation », insiste Sylvain Maurice. « Nous considérons notre version scénique comme une nouvelle partition. »

Cette démarche assume une forme de liberté. Comme l’acteur Nicolas Bouchaud l’a fait avec Serge Daney dans La Loi du marcheur, Vincent Dissez crée « son » Barthes, un corps et une voix contemporains traversés par cette pensée. L’acteur, formé au Conservatoire national supérieur d’art dramatique de Paris, a travaillé avec de nombreux metteurs en scène et chorégraphes, du théâtre à la danse contemporaine.

La littérature comme nécessité vitale

Au fil du spectacle, se dessine, selon ses concepteurs, une figure de Barthes profondément humaine. Un homme marqué par une enfance marginale, un père mort à la guerre, de longues années de maladie, une homosexualité vécue dans la discrétion, et surtout une relation fusionnelle avec sa mère. Sa disparition plonge Barthes dans un état qu’il décrit lui-même comme ténébreux.

C’est dans ce contexte qu’apparaît l’idée d’une « conversion littéraire ». Le 15 avril 1978, lors d’un séjour à Casablanca, Barthes vit ce qu’il décrit comme une illumination : l’idée de consacrer chaque instant de sa vie à l’écriture. « Que tout instant de la vie fût désormais un travail intégré à l’écriture », dit-il. Une promesse de joie, autant qu’une utopie.

Le spectacle entend restituer cette tension entre aspiration et impossibilité, entre désir absolu de littérature et conscience aiguë de ses propres limites. C’est précisément là que Le Projet Barthes souhaite trouver sa force : dans cette fragilité assumée, dans cette parole qui ne cherche pas à conclure mais à rester ouverte.

Donner envie de lire, de penser, de vivre autrement

Le Projet Barthes s’inscrit aussi dans la continuité du travail de Sylvain Maurice autour du monologue et de la littérature contemporaine. Après Réparer les vivants de Maylis de Kerangal et Un jour, je reviendrai de Jean-Luc Lagarce, il poursuit une exploration de la parole solitaire comme espace de partage collectif.

L’ambition est claire. « Si on sort du spectacle avec l’envie de lire – ou d’aller au théâtre, au cinéma, de voir des expositions – alors ce sera gagné », affirme le metteur en scène. Le spectacle ne prétend pas épuiser Barthes. Il en propose un fragment, laissant au public le soin de recomposer le reste, de devenir lecteur à son tour.

Des rencontres

Au fil des représentations, Le Projet Barthes se prolonge par une série de rencontres. Le 12 mars, à l’issue de la représentation, Sylvain Maurice et Vincent Dissez dialogueront avec Eric Marty, écrivain et universitaire, éditeur des Œuvres complètes de Roland Barthes et auteur de Roland Barthes, le métier d’écrire (Seuil). Son dernier livre, le roman Frédéric, est paru en 2025.

Le 16 mars, après la représentation, une seconde rencontre réunira Tiphaine Samoyault et Mathieu Messager. Directrice d’études à l’EHESS, essayiste et critique, Tiphaine Samoyault a consacré à Roland Barthes une importante biographie intellectuelle et publie régulièrement dans Le Monde des livres. Son prochain ouvrage, Toutes sortes de Misérables, paraîtra en mars 2026.

À ses côtés, Mathieu Messager, maître de conférences à l’université de Nantes, spécialiste de Barthes, est notamment le directeur de la Revue Roland Barthes et travaille à l’édition numérique de ses notes inédites conservées à la BnF dans le cadre du projet ArchiBarthes.

Enfin, le 16 mars à 17h, avant la représentation du soir, l’Académie populaire du théâtre et des arts du récit proposera un cercle de lecture ouvert à tous, intitulé « Du “dernier” Barthes jusqu’au premier, redécouvrir l’unité d’une œuvre ».

Alternant lectures à voix haute et temps d’analyse, cette rencontre, animée par Françoise Gomez, chercheuse en théâtre et présidente de l’APTAR, s’adresse tout particulièrement aux étudiants et à celles et ceux qui souhaitent approfondir une approche directe et vivante de l’œuvre de Roland Barthes.

Crédits photo : ©Pierre Barrière (Projet Barthes)

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com