Le Prix Visions Jeunesses 2026 ouvre ses candidatures

Chaque lauréat recevra une dotation de 2000 euros et bénéficiera d’une diffusion par des médias partenaires. L’initiative intervient dans un contexte de faible présence des jeunes dans les médias français, où ils représentaient 3,8 % des sujets ou invités en février 2025.

Le Prix Visions Jeunesses a été créé par Ashoka France en janvier 2025. Après une première édition organisée la même année, une nouvelle session est programmée en 2026. Elle vise à récompenser des œuvres mettant en scène des jeunes dans des situations d’engagement ou d’action. Les créations peuvent relever de formats journalistiques, artistiques ou documentaires.

Selon les données citées par les organisateurs, la place accordée aux jeunes dans les principaux médias français demeure limitée. En février 2025, 3,8 % des invités ou articles portaient sur des jeunes. Ce chiffre est présenté comme un indicateur de sous-représentation dans les contenus médiatiques généralistes. Le prix s’inscrit dans une volonté de répondre à ce constat par la production et la diffusion de récits centrés sur les jeunesses.

Les œuvres candidates doivent appartenir à l’une des quatre catégories définies : écrit, audio, vidéo ou image. Elles doivent présenter des jeunes en action et traiter du sujet des jeunesses de manière explicite. Les candidatures sont déposées en ligne sur le site d’Ashoka France entre le 13 janvier et le 31 mars 2026.

Un dispositif de sélection et de diffusion structuré

La remise des prix est prévue pour juin 2026. Chaque lauréat recevra une dotation de 2000 euros. Les œuvres récompensées bénéficieront également d’une diffusion via les médias partenaires du prix. Le Prix Visions Jeunesses est soutenu par la Fondation de France, la Fondation Crédit Mutuel Alliance Fédérale et la Fondation BMW.

Lors de l’édition 2025, quatre lauréats ont été distingués. En catégorie écrit, Simone Thiero a été récompensée pour « L'image du sportif parfait ». En audio, Noelly Charles a reçu le prix pour « Avons-nous tous la même possibilité d'expression ? ». En vidéo, le prix a été attribué à Talia Merad pour « L'empire des autres ». Enfin, en image, Yann Castanier a été récompensé pour « Grandir dans la forêt »

Le règlement du prix et les modalités d'inscriptions sont disponibles sur le site d'Ashoka France.

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

Crédits illustration : Prix Visions Jeunesses

Par Ewen Berton

Contact : eb@actualitte.com