Littérature jeunesse : la Région Grand Est ouvre les candidatures pour son Prix du Livre

Le Prix du Livre Grand Est s’adresse à des ouvrages publiés entre le 1er janvier et le 31 décembre 2025, par un éditeur dont le siège social est situé en Grand Est, ou par un auteur ou un illustrateur vivant et travaillant dans la région. Créé en 2018, ce prix vise à valoriser la création littéraire et artistique en lien étroit avec les acteurs locaux du secteur du livre.

La Région Grand Est rappelle l’importance de son tissu culturel, qui compte plus de 160 librairies indépendantes, 80 maisons d’édition indépendantes, plus de 550 auteurs et autrices, ainsi que 110 manifestations littéraires de natures diverses.

La catégorie auparavant consacrée aux « livres verts » disparaît au profit d’une exigence transversale. Désormais, l’ensemble des ouvrages candidats devra intégrer des critères liés aux enjeux environnementaux.

Ces critères portent sur les conditions de conception, de production et de diffusion des ouvrages, tout au long de leur cycle de vie. Sont notamment pris en compte la localisation des différents intervenants, tels que les imprimeurs et les diffuseurs, les matériaux utilisés, notamment le papier et les encres, ainsi que les modes de diffusion. Le contenu des ouvrages peut également être examiné sous cet angle, de manière secondaire.

Les dossiers de candidature devront être déposés avant le 16 mars 2026. La remise du Prix du Livre Grand Est est prévue à l’automne 2026. Le lauréat se verra attribuer une dotation de 3000 euros.

Les candidatures devront être déposées en ligne via le site de la Région Grand Est.

Le jury du Prix du Livre Grand Est est composé de professionnels et de spécialistes du monde littéraire : Agnès Ledig, présidente du jury et autrice, Kathleen Feret, en charge de la littérature jeunesse au Centre national du livre, Sarah Polacci, critique littéraire et journaliste, également commissaire générale du Livre sur la place, Anne Zeum, illustratrice, et Élodie Bubendorff, libraire.

Pour la cinquième édition du Prix du Livre Grand Est, trois œuvres avaient été distinguées. Dans la catégorie BD et roman graphique, Grégoire Carle a été récompensé pour Le Lierre et l’Araignée, publié chez Dupuis, une enquête graphique autour de la mémoire familiale et de la Seconde Guerre mondiale.

Le prix de l’album jeunesse est revenu à CSIL pour Cherch’ & trouv’, paru aux éditions Seuil Jeunesse, un ouvrage graphique qui renouvelle le genre du « cherche et trouve ». Enfin, dans la catégorie « Livre vert », Émilie Vast a été distinguée pour Petit à petit, quelque chose fond là-bas, publié aux éditions MeMo, une fable écologique abordant les enjeux du changement climatique.

