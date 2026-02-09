Les candidatures sont ouvertes pour le Prix de la traduction-INALCO

L’INALCO s’associe au festival Vo-Vf pour attribuer le Prix de la traduction-INALCO, qui récompense une traduction réalisée en français à partir de l’une des 103 langues enseignées à l’Institut. Le prix concerne des romans ou des recueils de nouvelles publiés par un éditeur et diffusés en France. Il vise à mettre en lumière le travail de traduction littéraire à partir de langues parfois peu représentées dans le paysage éditorial français.

Pour cette 8e édition, les ouvrages éligibles doivent avoir été publiés au cours des deux années précédant la remise du prix. Les publications de 2024 et 2025 sont ainsi prises en compte.

Les traducteur.rice.s directement concerné.e.s ne peuvent pas candidater de leur propre initiative. Les dossiers doivent obligatoirement être portés par les maisons d’édition, qui assurent l’envoi des ouvrages. Chaque éditeur est limité à deux titres présentés pour l’ensemble de la sélection.

Conditions d’éligibilité et modalités de participation

Certaines traductions sont exclues du périmètre du prix. Les ouvrages traduits par des enseignant.e.s en activité ou par des étudiant.e.s actuellement inscrit.e.s à l’INALCO ne peuvent pas concourir. Les traductions relais, les retraductions ainsi que les traductions réalisées à plusieurs mains ne sont pas acceptées.

Les ouvrages candidats doivent être envoyés en trois exemplaires papier, accompagnés d’un exemplaire numérique. L’ensemble du dossier est à transmettre avant le 8 mars 2026 à l’INALCO, à l’attention du Prix de la traduction, à l’adresse suivante : Prix de la traduction - INALCO - 65 rue des Grands Moulins. Une adresse électronique dédiée (prixdelatraduction@inalco.fr) est également mise à disposition.

À l’issue de la sélection, les traducteur.rice.s nommé.e.s seront invité.e.s à participer à une table ronde organisée à l’INALCO après la remise du prix. Cette rencontre leur permettra de présenter leur travail et d’échanger autour de leur pratique de la traduction littéraire. La remise officielle du prix aura lieu le 4 octobre 2026, à l’occasion de la 14e édition du festival Vo/Vf.

