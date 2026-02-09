Les éditions Paulsen recrutent une nouvelle directrice

Spécialiste de la stratégie éditoriale, de la stratégie marketing et de la transformation digitale, Églantine Gabarre avait rejoint en septembre dernier Axiales, cabinet de conseil dédié aux métiers du livre, en tant que consultante associée.

Elle y accompagnait les acteurs du secteur dans l’adaptation de leurs modèles et le développement de leurs projets. Elle concentrera désormais son activité sur les éditions Paulsen.

Parallèlement, Églantine Gabarre intervenait dans le champ de la formation à l’intelligence artificielle générative, avec une approche fondée sur l’éthique et la dimension critique, visant une appropriation responsable de ces nouveaux outils.

Elle a exercé pendant vingt-cinq ans des fonctions de direction marketing dans plusieurs secteurs de l’édition, notamment aux éditions J’ai Lu pour le livre de poche, au sein du groupe Delcourt pour la bande dessinée et le manga, ainsi qu’aux éditions Leduc dans les domaines du pratique et de la littérature.

Églantine Gabarre a également occupé le poste de directrice du pôle Grand Public des éditions Dunod, couvrant la non-fiction, les essais et la bande dessinée.

Côté formation, elle est diplômée de l’UQAM au Canada, de Paris-Sorbonne avec une licence d’histoire, de Sorbonne Paris-Nord avec un master en commercialisation du livre, ainsi que de Sciences Po Paris, où elle a obtenu en 2017 un Executive Master en Digital Humanities.

Fondées en 2005 par Frederik Paulsen, les éditions Paulsen sont une maison d’édition française indépendante dédiée à l’aventure, à l’exploration et à la nature. Installée à Paris, elle publie des récits de voyages, d’expéditions et de grands espaces, en France comme à l’international.

En 2015, Paulsen intègre les éditions Guérin, référence historique de la littérature alpine, dont elle perpétue les célèbres « livres rouges ». Son catalogue rassemble des figures majeures de l’exploration et de la littérature d’aventure, d’Alexandra David-Néel à Jean-Louis Étienne, en passant par Sylvain Tesson.

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com