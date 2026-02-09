Place des Vosges, à Paris, un homme empêche les livres de mourir

Il explique qu’il a commencé presque par réflexe, après avoir vu des cartons de livres jetés près d’un conteneur. Il décrit une sensation physique, presque violente. « Un livre jeté, c’est comme une histoire qu’on étouffe. Je ne supporte pas ça. » Il ne revendique rien. Il agit. Il trie. Il nettoie. Il écoute les passants raconter pourquoi ils donnent un livre.

Dans un pays où le marché du livre d’occasion représente environ un livre acheté sur cinq selon les données du ministère de la Culture et de la Sofia, son geste cesse d’être marginal. Il devient symptôme. L’époque doute du neuf, cherche du sens, traque l’objet déjà vécu.

L’économie invisible des livres sauvés

Bachir parle de flux humains, pas de marché. Pourtant, derrière lui, les chiffres racontent autre chose. Des dizaines de milliers de tonnes de livres quittent chaque année les circuits commerciaux classiques, une partie finit recyclée après pilon, selon les données professionnelles de l’édition française.

Il hausse les épaules face aux statistiques. « Moi, je ne vois pas des tonnes. Je vois des livres qui ont attendu quelqu’un. » Il raconte les sacs déposés anonymement. Les retraités qui vident une bibliothèque. Les jeunes qui déménagent trop vite.

Il observe les mains des gens avant leurs visages. Il dit que les mains disent si quelqu’un lit vraiment. Puis il se corrige presque, sourit. « Quand quelqu’un ouvre un livre ici, je sais déjà qu’il ne partira pas seul. »

Une scène sociale à ciel ouvert

La nappe devient agora. Des discussions éclatent. Des silences aussi. Il se souvient d’une étudiante restée vingt minutes devant un roman sans parler. « Elle m’a dit qu’elle n’avait pas l’argent ce mois-là. Je lui ai donné. Les livres doivent circuler, pas attendre une carte bancaire. »

Il insiste sur le lien humain plus que sur l’objet. Il décrit les regards, les hésitations, les histoires racontées entre deux pages feuilletées. Il affirme que la rue produit une bibliothèque vivante. « Les librairies donnent le choix. La rue crée la surprise. » Dans l’ombre des façades historiques, son activité ressemble à un contre-système culturel. Lent. Direct. Humain. Et parfois même, un peu plus encore...

Résister sans slogan

Il refuse le mot engagement. Il préfère la nécessité. Il parle d’une fatigue générale face au jetable. Il dit que les livres rappellent que le temps peut durer. « Un livre d’occasion, ce n’est pas un objet fatigué. C’est un objet qui a déjà servi. Mais ne demande qu'à prolonger sa vie. » Il prononce ça sans emphase. Comme une évidence.

La ville continue autour. Touristes, poussettes, téléphones levés. Lui reste assis. Il attend le prochain lecteur avec un large sourire. Mais un peu de détresse tout de même : il a appris que des travaux doivent intervenir sur la place des Vosges prochainement – 10 jours, trois semaines, les dates sont floues : « Il faudra que je trouve un autre emplacement : vous pouvez m'aider ? » Pas certain, mais je peux publier. C'est toujours ça ?

La mémoire fragile des choses imprimées

Bachir n’idéalise pas. Il sait que tous les livres ne trouvent pas preneur. Il stocke, il redistribue, il donne. Il assume la perte. Mais il refuse l’indifférence. « Si je sauve dix livres sur cent, c’est déjà dix histoires qui continuent. »

Dans une économie culturelle obsédée par la nouveauté, il fabrique autre chose. Une lenteur. Une présence. Une circulation presque organique du texte. La Place des Vosges conserve son calme. Sous les arcades, un homme protège des fragments de mémoire imprimée. Sans bruit. Sans bannière. Juste avec du temps et du papier.

Et un large sourire.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Par Nicolas Gary

