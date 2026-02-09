Les Passantes : des vies effacées qui éclairent l’Histoire

La colère reste précise, sans théâtre. Elle dit l’exigence d’un historien qui refuse l’illustration gratuite. Dans la foulée, il recentre le propos : « Les Passantes… ce ne sont pas les Passantes qui me tiennent à cœur, c’est Mocenigo. »

Ce « Mocenigo » correspond à Alvise Mocenigo dalle Gioie, « homme politique, négociant et diplomate » de la Sérénissime, devenu marchand dans le nord de l’Europe avant de servir comme ambassadeur auprès du royaume de France et du Saint-Empire. La présentation de l'éditeur annonce « un solide dossier d’archives » pour retracer cet itinéraire.

Le livre installe le lecteur dans la matérialité des traces : un carton aux Archives de Venise, l’impression de tenir des « reliques », et ce hasard qui ouvre une piste.

Des récits brefs pour renouveler l’Histoire

Les Passantes, nouvelle collection d’Anacharsis, avance un programme direct : « Au rythme de deux à quatre ouvrages par an », faire passer « en pleine lumière les seconds couteaux de l’histoire. » Le mode d’emploi tient dans une liste qui sonne comme une méthode : « Une lettre, un acte de naissance, une déclaration à la justice, un graffiti, une épitaphe… »

La collection revendique ces existences frôlées, aussitôt oubliées, mais décisives : « Ces hommes et ces femmes ont traversé l’histoire sans entrer dans la pleine lumière. » Dans l’entretien, Braunstein formule la même intention : « Oui, renouveler l’approche de l’histoire. De faire apparaître sur la scène publique, médiatique, des gens qui ont joué un rôle important à un certain moment de la vie politique ou sociale et qui ont disparu. »

Il insiste sur l’injustice du tri mémoriel : « Donc c’est plutôt une reconnaissance de gens qui ont joué un rôle important, mais dont personne n’a parlé quoi, c’est ça. » Et il précise le terrain : « Alors c’est une vision en effet qui est fondée sur les personnages, sur les histoires, des histoires familiales, privées, etc. »

La plaquette situe cet élan dans un faisceau de traditions : histoire « par le bas », micro-histoire, histoire connectée, histoire sociale. Surtout, elle promet une forme narrative qui laisse les pièces à nu : « Entrez dans l’atelier des historiennes et des historiens grâce à une forme narrative qui ménage une place de choix aux pièces d’archives, ici laissées à découvert. »

Mocenigo, connu par ses lettres, jugé sur ses phrases

Braunstein le martèle : Mocenigo se laisse saisir par l’écrit. « Et lui-même, donc, nous ne le connaissons que par des lettres privées, des lettres à son beau-père, et les lettres officielles, donc les lettres qu’il envoie à la Seigneurie depuis ses ambassades. »

Le livre confirme : le volume « contient 127 lettres » adressées à la Seigneurie, prises sous dictée puis mises en forme par un secrétaire, et l’ouvrage suit aussi les lettres privées. Les sources se répartissent entre fonds privés vénitiens et un registre passé par Rovereto, et le livre raconte même comment ces fascicules changent de mains et de fonds.

À travers ces missives, l’ambassade se lit comme un travail de terrain. Braunstein résume sa posture de son protégé : « Moi je raconte ce que je vois, c’est à vous, à la Seigneurie, d’en tirer les conséquences, hein, de confronter ça avec d’autres sources, moi je ne vous raconte que ce que je vois et ce que j’entends. »

Et, parfois, une scène suffit : « il arrive à Blois, Louis XII descend de son trône, lui tend la main et lui dit “vous pouvez parler vulgaire” en italien. » Le courrier, surtout, devient un fil nerveux. « La correspondance, il faut dix jours à peu près pour aller de Venise à Blois. »

Puis la cadence bascule : « Mais nous savons qu’il y a un courrier toutes les heures, toutes les heures de Milan, qui est française, de Milan à Blois, pour donner les nouvelles au roi. » Et l’historien s’étonne : « Toutes les heures jour et nuit. »

Le livre corrobore cette mécanique, décrit les courriers qui partent en pleine nuit, l’« estafette “volante” », et le risque assumé de lettres perdues qu’il faut refaire. Il donne un exemple brut : « J’avais envoyé à Lyon un courrier digne de confiance avec des lettres, il a fait une chute, les lettres ont été trempées et il a fallu les refaire. »

Une histoire à hauteur d’escorte et de budget

Les Passantes aiment ces détails qui déplacent le regard. Braunstein décrit le cortège : « Et un ambassadeur, c’est une douzaine de personnes, c’est les mulets chargés des bagages, etc. Le barbier, le prêtre, l’officier de bouche, il y a tout un monde comme ça qui entoure l’ambassadeur. »

Le livre suit aussi les contraintes matérielles : « il convient d’avoir table ouverte », la « cour fort luxueuse », la dépense qui ne s’interrompt pas. Il cite l’ambassadeur aux prises avec ses moyens : « Je sais que la situation n’est pas la même pour toute ambassade, mais en France, l’ambassadeur a toujours reçu 150 ducats, eu égard à la diversité et à l’importance des dépenses courantes et extraordinaires que l’on doit faire si on veut tenir son rang ; me le refuser manque à mon égard de considération, mais c’est votre Haute Autorité qui fixe toutes choses. »

Puis la note marginale tranche, pratique : « Il suffirait qu’on ajoute à mes émoluments une trentaine de ducats par mois pour que je paye des courriers, souvent trop exigeants, et le transport de mes bagages à chaque déplacement. »

Au passage, le livre donne un chiffre qui change l’échelle : « sur les 497 lettres qu’il a écrites, 190 relèvent directement de sa mission. » Au fil de notre discussion, Philippe Braunstein assume le passage au format Passantes : « le premier volume des passantes essaie de résumer un petit peu pour un plus large public […] on a simplifié. »

Il explicite ce qu’il cherche : « j’aimais bien cette idée de ce personnage, non pas à redécouvrir simplement, mais plutôt avec qui partager l’intimité du courrier. »

Philippe Braunstein, une vie d’Histoire

Né le 15 novembre 1933 à Grenoble, Philippe Braunstein s’impose comme historien des économies et des sociétés européennes de la fin du Moyen Âge, avec Venise au centre de ses recherches. Ancien élève de l’École normale supérieure et agrégé, il devient membre de l’École française de Rome en 1963. À partir de 1965, il rejoint la VIe section de l’École pratique des hautes études, devenue l’EHESS, où il devient directeur d’études de 1982 à 2001.

Ses travaux abordent l’histoire du travail dans les villes, les métiers et les chantiers, les mines et la métallurgie, ainsi que les relations sociales, avec un ancrage vénitien constant. Dans Mocenigo, cette méthode passe par une lucidité sur le silence des sources : « épaves sur une mer de silence », écrit le livre, qui rappelle aussi l’érosion lente des archives.

La collection se donne ainsi une ligne, une équipe, un rythme, et une tonalité : raconter sans trahir, faire sentir la matière, tenir le lecteur par l’archive.

Crédits photo : ActuaLitté CC BY SA 2.0

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com