Le Prix Fragonard de littérature étrangère dévoile ses finalistes 2026

Créé pour valoriser et soutenir de nouvelles voix féminines venues d’ailleurs, le Prix Fragonard de littérature étrangère met à l’honneur des autrices dont les textes, initialement écrits dans une autre langue que le français, trouvent un nouvel écho à travers la traduction.

Pour cette édition, la sélection réunit les ouvrages suivants :

Carys Davies, Éclaircie, La Table Ronde (trad. David Fauquemberg)

Virginia Evans, La Correspondante, La Table Ronde (trad. Leïla Colombier)

Isabella Hammad, Hamlet le long du mur, Gallimard (trad. Josée Kamoun)

Elif Shafak, Les Fleuves du ciel, Flammarion (trad. Dominique Goy-Blanquet)

La remise du Prix Fragonard de littérature étrangère aura lieu le 26 mars 2026.

Le jury est composé de Jakuta Alikavazovic, écrivaine et traductrice, Élise Boghossian, fondatrice de l’ONG Elise Care, Clara Dupont-Monod, écrivaine, éditrice et journaliste, Olivia de Lamberterie, écrivaine et journaliste, Maria Larrea, réalisatrice et scénariste, Mathieu Palain, écrivain et journaliste, Danielle Cillien-Sabatier, Alina Gurdiel, directrice littéraire, Agnès Costa, PDG de Fragonard, et Charlotte Urbain, directrice culture et communication de Fragonard.

La quatrième édition du Prix Fragonard de littérature étrangère a distingué Amira Ghenim, ainsi que sa traductrice Souad Labbize, pour Le désastre de la maison des notables (Barzakh/Philippe Rey). Une dotation de 5000 euros a été remise à l’autrice, et de 2000 euros à la personne en charge de la traduction.

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

Crédits photo : Prix Fragonard

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com