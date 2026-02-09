À Bordeaux, l'historique librairie Bradley's Bookshop a fermé ses portes

Ouverte en 1983 à Bordeaux, la librairie Bradley's Bookshop avait été reprise en 2016 par Kevin Krucik. L'enseigne proposait des ouvrages en anglais, qu'il était également possible de faire venir, sur commande, depuis le Royaume-Uni ou les États-Unis. Elle disposait par ailleurs d'une offre de petite restauration.

« Nous souhaitions vous remercier pour votre fidélité au cours de ces 9 dernières années, c’était un vrai plaisir d’apprendre à tous.tes vous connaître, de vous accueillir lors de nos clubs de lecture afin de discuter de nos meilleures (et pires) lectures », indique le site de la librairie.

Pendant les quelques derniers jours d'ouverture, une opération de promotion a été effectuée par Bradley's Bookshop sur le stock restant, avec des titres à - 40 %.

L'enseigne a connu plusieurs adresses bordelaises au cours de son existence, avant de s'établir au 1, rue de la Merci.

Nous avons tenté de joindre Bradley's Bookshop pour des précisions, sans succès.

En quelques mois, le chef-lieu de la région Nouvelle-Aquitaine a perdu plusieurs librairies : la librairie jeunesse Au Petit Chaperon Rouge, ouverte depuis 2007, puis la librairie spécialisée BD, jeunesse et manga L'Ex-Libris, inaugurée en 2021.

