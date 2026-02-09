Remain : le nouveau film de M. Night Shyamalan vise la Saint-Valentin 2027

Le long métrage suit Tate Donovan, un architecte new-yorkais qui se rend à Cape Cod pour concevoir une maison d’été pour un ami proche. En quête d’un nouveau départ après un traitement pour dépression aiguë et encore marqué par la mort de sa sœur, il y rencontre Wren, une jeune femme dont la présence bouleverse son quotidien. Cette relation naissante s’inscrit dans un cadre où le surnaturel et le drame intime se mêlent étroitement.

Jake Gyllenhaal incarne Tate Donovan, tandis que Phoebe Dynevor prête ses traits à Wren. Le casting comprend également Ashley Walters, Julie Hagerty, Jay O. Sanders, Tracy Ifeachor, Hannah James, Caleb Ruminer, Kieran Mulcare et Maria Dizzia.

Une collaboration ancienne devenue projet commun

Remain est né d’une collaboration entre M. Night Shyamalan et Nicholas Sparks, qui avaient envisagé de travailler ensemble dès les années 1990 sans concrétiser ce projet à l’époque. Les deux créateurs se sont retrouvés en mai 2023 pour développer une histoire commune, chacun l’adaptant ensuite à son médium : Shyamalan pour le cinéma, Sparks pour le roman.

Le livre, publié en France en janvier 2026 chez les éditions Michel Lafon, a précédé la sortie du film et développe la même trame narrative sous une forme littéraire.

Côté production, le film a été tourné en pellicule 35 mm VistaVision et a investi de nombreux lieux du Rhode Island, dont Providence, Newport, Bristol ou encore Jamestown. Le Cranston Street Armory, bâtiment historique de Providence, a servi de lieu central et de plateau de tournage pendant plusieurs mois. Le tournage principal s’est déroulé du 18 juin au 8 août 2025, avec une période supplémentaire prévue pour d’éventuels reshoots.

La distribution du film par Warner Bros. Pictures a été officialisée en janvier 2025, peu après que Jake Gyllenhaal a rejoint le projet. Le studio a ensuite complété la distribution au fil des mois, tandis que la production était assurée par Blinding Edge Pictures, en partenariat avec Marc Bienstock et Theresa Park, Sparks occupant le rôle de producteur exécutif.

Une stratégie de sortie orientée vers la Saint-Valentin

D'après Deadline, initialement programmé pour le 23 octobre 2026, Remain a vu sa date de sortie repoussée au 5 février 2027 aux Etats Unis. Warner Bros. justifie ce choix par la volonté de positionner le film dans le sillage de la période de la Saint-Valentin, jugée favorable aux œuvres à tonalité romantique. Pour le moment, la nouvelle date de sortie en France n'a pas été communiquée.

Crédits photo : Tima Miroshnichenko - Pexels

Par Ewen Berton

Contact : eb@actualitte.com