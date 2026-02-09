Cambriolages à Chypre : deux librairies au coeur d'une série de vols

D’après la police, le butin s’étire d’un lieu à l’autre : un ordinateur portable, une enceinte, une caisse enregistreuse. Quatre établissements sur cinq auraient aussi perdu de l’argent liquide, pour un total d’environ 180 euros, pris dans les tiroirs-caisses. Un tronc de dons destiné à une organisation caritative figure également parmi les objets volés.

La procédure a suivi le rythme classique. Les enquêteurs ont rassemblé des éléments, puis obtenu un mandat d’arrêt délivré par un tribunal. Un homme de 31 ans a été interpellé le 28 janvier et placé en garde à vue, le temps que les investigations se poursuivent. Les dossiers restent traités par le Criminal Investigation Department de Larnaca.

Des librairies comme cibles « ordinaires »

Le fait frappe, parce que la librairie passe souvent pour un commerce discret, peu exposé, presque « sage ». Or, dans cette série, elle apparaît comme un point d’entrée comme un autre. OLOI, qui reprend les éléments communiqués, confirme la présence de deux librairies parmi les cinq cibles et la liste des objets dérobés.

Les auteurs des vols semblent avoir ciblé des lieux où l’on trouve, derrière un comptoir, du matériel informatique, une caisse, parfois des équipements audio, et des stocks facilement écoulables. Pour un libraire, la casse dépasse vite la perte immédiate : une caisse emportée, c’est une journée paralysée ; un ordinateur volé, c’est l’outil de gestion et parfois la comptabilité qui disparaissent.

Le cambriolage de librairie pose aussi une difficulté de preuve. Le stock représente un capital immobilisé, difficile à identifier pièce par pièce, et lent à reconstituer. Les assureurs demandent des inventaires, des factures, des traces. La police, elle, cherche des correspondances : revente rapide, objets repérés, recel.

Vidéosurveillance, alarmes, et l’après-raid

À ce stade, les médias cités ne mentionnent ni restitution, ni mise en accusation publique, ni diffusion d’images issues de caméras. L’enquête avance donc avec ce que les policiers disent avoir établi : une série, des objets, un suspect, un mandat, et des vérifications en cours.

Le dossier résonne avec un message plus large déjà martelé à Chypre : sécuriser, documenter, fermer correctement. En 2024, Knews rapportait les appels de la police à renforcer alarmes et systèmes de surveillance face à une hausse des vols et à la circulation d’objets dérobés dans des commerces.

Reste maintenant à identifier le circuit de sortie : revente du matériel, récupération du cash, éventuels complices, et chronologie exacte des intrusions. La police n’a pas détaillé publiquement la méthode d’effraction, ni précisé si d’autres commerces du quartier avaient été repérés lors des vérifications.

Pour les librairies, l’équation se complique : valeur unitaire faible de nombreux livres, mais volume de stock élevé ; fragilité du matériel ; marges qui supportent mal un arrêt d’activité. À Larnaca, cette série rappelle une évidence concrète : une librairie n’est pas seulement un lieu de lecture. C’est aussi un commerce, donc une cible...

