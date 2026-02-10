Personne ne quitte l’Hotel Ambrosia

Son rêve ? Résoudre une affaire classée depuis des années. Mais le jour où Robyn est témoin d'un enlèvement, il n'est plus question de rester spectatrice, elle doit agir vite. Sauf qu'elle ne peut quitter son appartement...

Paralysée par une maladie, Robyn n'a d'autre choix que de populariser l'affaire auprès d'une podcasteuse et d'envoyer le mystérieux A.J. mener l'enquête sur place.

Ce qu'ils vont découvrir est bien pire que tout ce qu'elle aurait pu imaginer.

Les éditions Slalom vous proposent les premières pages en avant-première :

Parution le 5 mars 2026.

Par Clément Solym

Contact : cs@actualitte.com