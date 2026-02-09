Cécile Schouler lauréate du Prix Edmée de La Rochefoucauld 2026

Créé en 2000, le Prix Edmée-de-La-Rochefoucauld distingue une autrice ou un auteur pour une première œuvre romanesque. Il porte le nom de la duchesse Edmée de La Rochefoucauld, qui fut durant de nombreuses années présidente du jury du prix Femina, et autrice d’essais littéraires sous le pseudonyme de Gilbert Mauge.

Dans Comme une lanterne sur les ruines, Cécile Schouler raconte la rencontre de deux adolescents aux trajectoires fragiles. La narratrice est une collégienne discrète, presque invisible, enfermée dans un quotidien fait d’ennui et d’immobilisme.

Lui est un enfant cabossé, livré à ses fantômes, pour qui la rue et la nuit constituent l’horizon ordinaire. Lorsque leurs chemins se croisent, leurs mondes se heurtent, puis s’entrelacent. Au fil des jours, accompagnés par des vers de Prévert, ils s’inventent un espace pour exister, apprivoisant ensemble les ombres et les ruines qui jalonnent leurs pas. Le roman aborde sans détour des réalités dures, telles que la rue, la marginalité, la prostitution ou la drogue.

Lors de la cérémonie, Cécile Schouler est revenue sur ce que représente la reconnaissance d’un premier roman, évoquant une légitimité fragile mais décisive. Elle a expliqué son choix d’une écriture épurée, nourrie par la confiance accordée au texte et inspirée notamment par Jacques Prévert, où la simplicité devient une nécessité plus qu’un effet de style.

L’autrice a également confié avoir longtemps cru l’écriture réservée à une élite, avant d’en revendiquer une pratique née dans le doute et le noir. Au cœur du livre, elle a rappelé la figure de Sébastien, pour qui écrire était un moyen de tenir et d’exister, et dont elle a lu un texte en conclusion, faisant de l’écriture un geste vital et profondément incarné.

Aux dernières nouvelles, les membres du jury sont, sous la présidence d’Hélène de la Baume : Marie-Eugénie de Pourtalès, Monique Prévost-Marcilhacy, Marie-Hélène Sennepin, Viviane de Tserclaes, Dominique Bona, Anne-Marie Ducreux-Picon, Ariane Fasquelle, Christiane Hervé-Gruyer et Simone Kessler.

Cécile Schouler (© Faida Bréchemier)

