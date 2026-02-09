Boualem Sansal aurait perdu sa citoyenneté algérienne : PEN America s'alarme

Boualem Sansal a d’abord affirmé publiquement avoir été déchu de la nationalité algérienne et être « seulement français désormais », avant de préciser à l’AFP qu’il ne pouvait pas le confirmer et qu’il s’agissait de « rumeurs ». Il indique en revanche que son passeport algérien a été suspendu, tandis que PEN America dénonce une escalade contre la liberté d’expression.
09/02/2026
Selon le quotidien Le Soir d’Algérie daté du 29 novembre 2025, les autorités algériennes ont procédé à la « désactivation » du passeport de Boualem Sansal. Une information qui va dans le sens des déclarations récentes de l’écrivain à l’AFP.
Le 5 février 2026, lors d’une rencontre avec des lycéens dans un établissement parisien, Boualem Sansal indiquait avoir été « déchu de la nationalité algérienne ». Il précisait alors qu’il resterait « encore quelques formalités en cours », avant d’ajouter qu’il était désormais « seulement Français ».
Cette déclaration intervient moins de trois mois après sa sortie de prison en Algérie, où il avait été incarcéré pendant près d’un an, et quelques jours après son élection, dès le premier tour, à l’Académie française.
Mais, une fois l’échange terminé, l’écrivain a nuancé ses propos. Interrogé par un journaliste de l’AFP, il explique qu’il ne peut pas confirmer la perte de sa nationalité et qu’il faisait référence à des « rumeurs » circulant en Algérie. Il indique également que son passeport algérien a été « suspendu », reprenant des informations déjà relayées par plusieurs médias.
TSA Algérie évoque, de son côté, un passeport « désactivé », ce qui impliquerait concrètement que Boualem Sansal ne pourrait plus entrer en Algérie sans visa, même s’il restait juridiquement algérien. En revanche, aucun document officiel rendu public ne vient, à ce stade, attester de manière incontestable d’une déchéance formelle de nationalité, au sens juridique du terme.
C’est pourtant cette interprétation que retient PEN America dans un communiqué. L’organisation affirme que Boualem Sansal a confirmé avoir été privé de sa nationalité algérienne et décrit cette décision comme « une escalade majeure contre la liberté d’expression en Algérie ». Pour cette dernière, il s’agit d’un tournant particulièrement inquiétant pour la sécurité des écrivains dans le pays.
Dans cette prise de position, Liesl Gerntholtz, directrice du PEN/Barbey Freedom to Write Center, déclare que l’organisation est « profondément alarmée par la dangereuse escalade de la répression visant le romancier franco-algérien Boualem Sansal ».
Et d'ajouter que « priver un écrivain de sa citoyenneté et l’empêcher de retourner dans son pays en représailles à ses paroles n’est pas seulement une tentative flagrante de le faire taire, mais un abus extraordinaire du pouvoir d’État, une grave violation des droits humains et une volonté d’effacer l’identité de Sansal ».
L’écrivain avait été interpellé le 16 novembre 2024 à son arrivée à Alger en provenance de Paris, avant d’être incarcéré. Il avait ensuite été condamné à une peine de cinq ans de prison pour « atteinte à l’unité nationale », en lien avec des propos tenus en octobre 2024 dans le média français d’extrême droite Frontières, portant sur l’Algérie et le Maroc. Boualem Sansal figure d'ailleurs toujours comme membre du comité directeur de ce média, si l’on se réfère à la rubrique « Qui sommes-nous » accessible sur le site - contacté, Frontières n'a jamais répondu à nos demandes de précisions sur ce point.
Boualem Sansal a finalement bénéficié d’une grâce accordée le 12 novembre 2025 par le président algérien Abdelmadjid Tebboune.
Début décembre, l’écrivain s’était déjà rendu sous la Coupole afin de recevoir le prix mondial Cino Del Duca, distinction récompensant une œuvre porteuse d’un « message d’humanisme moderne ». Boualem Sansal a également été élu par le passé à l’Académie royale de langue et de littérature françaises de Belgique, institution qui avait salué une œuvre étroitement liée à la liberté de création.
Depuis 1999, l’auteur a publié une trentaine de romans, recueils de nouvelles et essais. Il a notamment reçu le grand prix du roman de l’Académie française en 2015 pour 2084. La fin du monde (Gallimard), un roman inspiré de 1984 de George Orwell, ex æquo avec Hédi Kaddour. Parmi ses autres ouvrages figurent Rue Darwin (Gallimard, 2011), Le Village de l’Allemand ou Le journal des frères Schiller (Gallimard, 2008) ainsi que Vivre. Le compte à rebours (Gallimard, 2024).
Parmi les exemples récents de journalistes, écrivains et activistes faisant face à des poursuites, des peines de prison ou des restrictions fortes en Algérie, un autre cas est très suivi : le journaliste Christophe Gleizes, collaborateur de So Foot et Society, a été condamné en Algérie à sept ans de prison pour des accusations d’« apologie du terrorisme » et de « possession de publications nuisant à l’intérêt national » après être entré dans le pays pour un reportage.
Le 15 décembre 2025, il forme un pourvoi en cassation contre sa condamnation. Parallèlement, sa mère, Sylvie Godard, a notamment adressé un courrier à la présidence algérienne pour solliciter la grâce de son fils. En janvier 2026, Christophe Gleizes est transféré de la prison de Tizi Ouzou à celle de Koléa, à l’ouest d’Alger.
En novembre dernier, Mohamed Tadjadit, poète et militant du Hirak, a également été condamné à cinq ans d’emprisonnement. En 2025, la pression exercée sur le monde de l’édition en Algérie s’est également traduite par la fermeture temporaire des Éditions Frantz Fanon. Fondée en 2014 et dirigée par le journaliste Amar Ingrachen, la maison d’édition a été contrainte de suspendre ses activités pour une durée d’au moins six mois, à la suite d’une décision des autorités de la wilaya de Boumerdès.
Elles avaient justifié la fermeture de la maison par la publication d’un ouvrage jugé attentatoire « à la sécurité et à l’ordre public ainsi qu’à l’identité nationale ». En cause, L’Algérie juive – L’autre moi que je connais si peu, dont le contenu et le contexte de parution avaient déclenché perquisitions, retraits en librairie et poursuites administratives.
Parmi les autres cas, on peut citer les condamnations, en août 2023, de Mustapha Bendjama, journaliste algérien, et Raouf Farrah, chercheur algéro-canadien, à deux ans de prison et à des amendes pour « publication d’informations classées secrètes » et « réception de fonds étrangers portant atteinte à l’ordre public ».
Ces situations s’inscrivent dans un climat de répression où les autorités algériennes utilisent fréquemment des dispositions du code pénal pour poursuivre celles et ceux qui critiquent les pouvoirs publics ou expriment des opinions divergentes. Amnesty International a dénoncé ces pratiques comme une volonté de « réduire au silence » les voix dissidentes et de punir l’expression pacifique de mécontentement.
