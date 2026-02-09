Une première sélection pour le Prix de la Revue des Deux Mondes 2026

Les titres sélectionnés sont les suivants :

La Bêtise artificielle, d’Anne Alambert, Allia

Leçons de diplomatie, de Gérard Araud, Tallandier

Sadique époque, de Dany-Robert Dufour, Cherche-Midi

La Dette sociale de la France 1974-2024, de Nicolas Dufourcq, Odile Jacob

La Démocratie à l’état gazeux, de Gilles Finchelstein, Flammarion

Pour l’amour du peuple, de Marc Lazar, Gallimard

L’Odyssée de la surpuissance, de Gilles Lipovetsky, Odile Jacob

Les Lumières sombres, d’Arnaud Miranda, Gallimard

Résister avec Vassili Grossman, d’Anne-Marie Pelletier, Cerf

La Commune, de Michel Winock, Gallimard

Le jury est composé de Thierry Moulonguet, Jean-Pierre Naugrette, François d’Orcival, Éric Roussel, Éryck de Rubercy, Jacques de Saint-Victor, Annick Steta, Valérie Toranian, Marin de Viry, Catherine Van Offelen et Aurélie Julia, présidente.

Créé en 2008, le Prix de la Revue des Deux Mondes distingue chaque année un essai paru en langue française, remarqué pour ses qualités littéraires et sa place dans le débat d’idées contemporain.

La seconde réunion du jury est prévue le mercredi 27 mai 2026, avant la remise du prix annoncée pour le mardi 2 juin 2026.

Les précédents lauréats

Depuis sa création, le prix a été attribué aux ouvrages suivants :

2008 : Gilbert Dagron, Décrire et peindre. Essai sur le portrait iconique, Gallimard

2009 : Mona Ozouf, Composition française. Retour sur une enfance bretonne, Gallimard

2010 : Antoine de Baecque, Godard, Grasset

2011 : Guillaume Métayer, Anatole France et le nationalisme littéraire, Éditions du Félin

2012 : Lucien d’Azay, Trois excentriques anglais, Les Belles Lettres

2013 : Gérald Bronner, La Démocratie des crédules, PUF

2014 : Pierre Grosser, Traiter avec le diable ? Les vrais enjeux de la diplomatie au XXIe siècle, Odile Jacob

2015 : Michel Eltchaninoff, Dans la tête de Poutine, Actes Sud

2016 : Gilles Kepel, Terreur dans l’Hexagone, genèse du djihad français, Gallimard

2017 : Patrice Gueniffey, Napoléon et De Gaulle. Deux Héros français, Perrin

2018 : Stephen Smith, La Jeune Afrique en route pour le Vieux Continent, Grasset

2019 : Kamel Daoud, Le Peintre dévorant la femme, Stock

2021 : Raphaël Doan, Le Rêve de l’assimilation. De la Grèce antique à nos jours, Passés Composés

2022 : Jean-Marie Guéhenno, Le Premier XXIe siècle. De la globalisation à l’émiettement du monde, Flammarion

2023 : Florence Bergeaud-Blackler, Le Frérisme et ses réseaux, Odile Jacob

2024 : David Colon, La Guerre de l’information, Tallandier

2025 : Richard Malka, Après Dieu, Stock



Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

Crédits illustration : Prix de la Revue des Deux Mondes

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com