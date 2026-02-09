Une première sélection pour le Prix de la Revue des Deux Mondes 2026

La première réunion du jury du dix-neuvième Prix de la Revue des Deux Mondes s’est tenue le mardi 3 février. À l’issue de cette délibération, dix ouvrages ont été retenus pour la première sélection.
Le 09/02/2026 à 12:30 par Hocine Bouhadjera
09/02/2026 à 12:30
Les titres sélectionnés sont les suivants :
La Bêtise artificielle, d’Anne Alambert, Allia
Leçons de diplomatie, de Gérard Araud, Tallandier
Sadique époque, de Dany-Robert Dufour, Cherche-Midi
La Dette sociale de la France 1974-2024, de Nicolas Dufourcq, Odile Jacob
La Démocratie à l’état gazeux, de Gilles Finchelstein, Flammarion
Pour l’amour du peuple, de Marc Lazar, Gallimard
L’Odyssée de la surpuissance, de Gilles Lipovetsky, Odile Jacob
Les Lumières sombres, d’Arnaud Miranda, Gallimard
Résister avec Vassili Grossman, d’Anne-Marie Pelletier, Cerf
La Commune, de Michel Winock, Gallimard
Le jury est composé de Thierry Moulonguet, Jean-Pierre Naugrette, François d’Orcival, Éric Roussel, Éryck de Rubercy, Jacques de Saint-Victor, Annick Steta, Valérie Toranian, Marin de Viry, Catherine Van Offelen et Aurélie Julia, présidente.
Créé en 2008, le Prix de la Revue des Deux Mondes distingue chaque année un essai paru en langue française, remarqué pour ses qualités littéraires et sa place dans le débat d’idées contemporain.
La seconde réunion du jury est prévue le mercredi 27 mai 2026, avant la remise du prix annoncée pour le mardi 2 juin 2026.
Les précédents lauréats
Depuis sa création, le prix a été attribué aux ouvrages suivants :
2008 : Gilbert Dagron, Décrire et peindre. Essai sur le portrait iconique, Gallimard
2009 : Mona Ozouf, Composition française. Retour sur une enfance bretonne, Gallimard
2010 : Antoine de Baecque, Godard, Grasset
2011 : Guillaume Métayer, Anatole France et le nationalisme littéraire, Éditions du Félin
2012 : Lucien d’Azay, Trois excentriques anglais, Les Belles Lettres
2013 : Gérald Bronner, La Démocratie des crédules, PUF
2014 : Pierre Grosser, Traiter avec le diable ? Les vrais enjeux de la diplomatie au XXIe siècle, Odile Jacob
2015 : Michel Eltchaninoff, Dans la tête de Poutine, Actes Sud
2016 : Gilles Kepel, Terreur dans l’Hexagone, genèse du djihad français, Gallimard
2017 : Patrice Gueniffey, Napoléon et De Gaulle. Deux Héros français, Perrin
2018 : Stephen Smith, La Jeune Afrique en route pour le Vieux Continent, Grasset
2019 : Kamel Daoud, Le Peintre dévorant la femme, Stock
2021 : Raphaël Doan, Le Rêve de l’assimilation. De la Grèce antique à nos jours, Passés Composés
2022 : Jean-Marie Guéhenno, Le Premier XXIe siècle. De la globalisation à l’émiettement du monde, Flammarion
2023 : Florence Bergeaud-Blackler, Le Frérisme et ses réseaux, Odile Jacob
2024 : David Colon, La Guerre de l’information, Tallandier
2025 : Richard Malka, Après Dieu, Stock
Crédits illustration : Prix de la Revue des Deux Mondes
