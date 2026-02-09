Sept autrices en lice pour le Prix de la Closerie des Lilas 2026

Cette sélection concerne exclusivement des ouvrages parus à la rentrée littéraire de janvier. Le choix a été opéré par le jury fondateur, composé notamment d’Anne Nivat et de Josyane Savigneau, à l’origine du prix.

Les romans retenus :

Emily Barnett, Debout, comme une reine (Gallimard)

Justine Bo, Si tu traverses les eaux (Gallimard)

Vanessa Caffin, Le Corset (Héloïse d’Ormesson)

Olivia Elkaim, La disparition des choses (Stock)

Élise Lépine, Les Courants d’arrachement (Grasset)

Sandrine Lucchini, V comme… (Black Lab, Hachette Fictions)

Stéphanie Perez, Le Berger d’Alep (Récamier)

Conformément au calendrier annoncé, une seconde liste sera rendue publique le 14 avril 2026. Elle fera suite au dîner du jury prévu la veille, le 13 avril. La proclamation de la lauréate interviendra ensuite le mardi 5 mai 2026 à 20 heures, lors d’une cérémonie organisée à La Closerie des Lilas, lieu historiquement associé au prix.

Un jury renouvelé pour une édition d'anniversaire

Pour cette édition 2026, le prix s’appuie également sur un « jury invité » composé d’Arielle Dombasle, Nine d’Urso, Gwendoline Hamon, Christine Ockrent, Abnousse Shalmani et Clara Ysé.

Le jury fondateur demeure quant à lui composé d’Emmanuelle de Boysson, Adélaïde de Clermont-Tonnerre, Carole Chrétiennot, Stéphanie Janicot, Jessica Nelson et Tatiana de Rosnay. Ensemble, ces jurys assurent la continuité du prix et son fonctionnement, en conservant un jury exclusivement féminin, caractéristique revendiquée de cette distinction littéraire.

La lauréate bénéficiera d’une dotation de 3000 euros et sera l’invitée privilégiée de La Closerie des Lilas pendant une année. Le prix est soutenu par la Maison Montblanc, partenaire de longue date, qui accompagne cette édition en offrant un instrument d’écriture et des accessoires à la future lauréate, ainsi qu’aux membres du jury.

L'année dernière, la lauréate était Florence Seyvos pour Un perdant magnifique, publié aux éditions de L'Olivier.

