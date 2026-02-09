Survivre aux émotions : Désertion, de François Bégaudeau

Et quand leurs pas, au bout d’un moment, les emmèneront loin de leur pays d’origine et loin d’une vie considérée comme normale, ce sera sans rupture apparente, sans que l’on puisse identifier un point de bascule. Les vies des gens ne sont ni « normales » ni « anormales ». Elles se déroulent. Comme une cosmique bobine de fil (de film ?). Comme elles peuvent et au gré de leur énigme.

L’on vous dira que le roman Désertion de François Bégaudeau, situé majoritairement dans les années 2010, raconte l’histoire de deux frères de classe populaire — père camionneur, mère infirmière — décidant subitement de prendre l’avion pour s’en aller combattre aux côtés des Kurdes et contre le monstre Daech, en Syrie.

Ce pitch, manifestement peu représentatif de la situation existentielle et concrète de l’auteur, s’ancre moins dans sa fantaisie que dans une rencontre avec un « vrai » combattant du Rojava et prototype de Steve. Un écrivain a beau être traversé par des pensées du type : « Rien de ce qui est humain ne m’est étranger », en fait si, quand même (l’on est prêt en tout cas à le parier), des choses humaines lui sont étrangères (et c’est tant mieux pour lui), son écriture par conséquent ne pâtira ni d’un travail de documentation ni d’un bain dans le réel de quelqu’un.

Là c’est ça : son écriture ne pâtit pas. Les scènes en Syrie, qu’elles soient horrifiques ou placidement appuyées sur des détails du quotidien, sonnent juste, sonnent journalistique, au sens noble du terme, sonnent vrai et peut-être pour la raison que : elles le sont.

La plupart du livre se situe en France. L’ado puis jeune adulte Steve y déploie sa douceur, sa sensibilité, contrariées par la nécessité — surtout quand l’on est un mec ? — de se montrer solide, c’est-à-dire neutre, c’est-à-dire en proie à aucun chaud aucun froid quand un camarade de classe est harcelé, aucun chaud aucun froid quand l’on est soi-même pourri par le groupe d’amis. Neutre. Solide.

Au sein même de sa perte d’appétit (voici que Steve ghosté par tout le monde, mis au ban, maigrit anormalement). Solide soi-disant. Poker face. Le monde, c’est-à-dire en l’occurrence le collège, s’effondre sous ses pieds, mais ce n’est pas grave. Ou plutôt : c’est grave, très grave, mais par en dessous, secrètement. « Ne pas savoir où se mettre. Être un boulet pour soi. Supplier une entité supérieure de le rendre invisible. »

C’est grave, mais en sourdine. « Aux récréations Steve écume non-stop la cour, tordant le cou dans tous les sens à la pseudo recherche d’un copain fictif. Surtout ne jamais mettre à nu sa solitude en restant inactif dans un coin. […] Ouvrir un classeur, n’importe lequel, et s’intéresser follement à un graphique sur la pluviométrie du Sahel. »

Ce qui frappe dans Désertion, peut-être encore plus que la guerre au Rojava, c’est la guerre à l’intérieur de soi. La guerre que les personnages, tous autant qu’ils sont, mènent pour survivre à leurs émotions. Une émotion, pour Steve, ce n’est pas possible. Une émotion, pour sa mère Céline, c’est compliqué.

Une émotion, quelle qu’elle soit, risque toujours un peu de vous couper les jambes, or les jambes coupées ce n’est pas possible, peut-être surtout quand l’on est infirmière aux soins palliatifs, chargée de famille, peu libre (financièrement) de faire un break, en résumé : assignée à la solidité et si possible H24. Dans la famille Françon il y a, comme dans toutes les familles, comme dans toute la famille humaine, des émotions. Mais par en dessous. En sourdine.

Voici que Mickaël, parti de son côté en Syrie (et avant que Steve ne se décide à faire de même), est de passage à la maison pour Noël. Céline, évidemment et sourdement dévastée par le départ de son fils pour un champ de guerre, est heureuse — cœur dévasté et heureuse — de le voir pour une soirée. Tonton Gilles demande à Mickaël combien de personnes, sur le champ de bataille, il a tué. Mickaël saisit une clope dans la perspective d’éviter le sujet. « Si tu fumes tu sors de table bichon » (Céline).

« Gilles réitère sa question, combien t’en as cartonné ? Mickaël regarde sa volute parfaitement ronde s’élever dans le soir sec. Laisse-le pas t’embêter mon lapin, dit mamie, béquilles appuyées contre son fauteuil. Gilles ne trouve pas que sa question soit embêtante. […] Arrête d’insister, il a pas envie de dire. Sauf que nous on aimerait savoir. Nous on n’aimerait pas savoir, coupe Céline, qui reprend du fromage ? »

Céline, au vrai, ne sait pas si dans l’absolu elle aimerait ou n’aimerait pas savoir, mais elle sait que ce soir et au vu de la gêne de son fils, elle n’aimerait pas savoir. Et trouve beaucoup plus intéressante la question de qui revoudrait du fromage.

Céline dont les larmes, durant tout le roman, demeureront enfouies et remplacées par un arsenal de délicatesse, d’endurance, de subtilité relationnelle, de fatalisme quand plus rien d’autre dans sa boîte à outils (située dans sa poitrine et animée de 60 battements par minute).

À LIRE - François Bégaudeau démasque Praud, Beigbeder et les autres

Steve, au Rojava, éprouvera des émotions. Et pas seulement la peur, pas seulement le dégoût, non, diverses émotions, dont celle de serrer fraternellement dans ses bras une créature humaine de sexe féminin, d’esprit subtil autant que rieur, et avec laquelle il aura partagé un morceau de destin. Liz, lumière dans la nuit, continuera — envers et contre tout, quelque part, dans la boîte à outils de Steve — de briller.

Comme brille, de justesse, d’émotions — intenses et non ostentatoires — ce formidable roman.

Par Jeanne Rivoire

Contact : contact@actualitte.com