Le Prix Naissance d’une œuvre dévoile sa première sélection 2026

Créé il y a cinq ans à l’initiative de Laurence Viénot, le Prix Naissance d’une œuvre distingue une autrice ou un auteur ayant déjà publié quatre, cinq ou six romans.

Il s’adresse à des écrivains dont l’écriture, le style et l’imagination témoignent d’un engagement accru dans la construction d’une œuvre littéraire. Le prix vise à encourager et accompagner cette œuvre.

Pour cette première sélection, le jury a retenu les titres suivants :

L’application des peines, de Didier Castino, aux éditions Les Avrils

L’affaire de la rue Transnonain, de Jérôme Chantreau, publié par La Tribu

Colères du vivant, de Sophie Daull, aux éditions Philippe Rey

La dame aux oiseaux, de François Garde, chez Grasset

Retour à Balbec, de Renaud Meyer, aux éditions Buchet-Chastel

Jan, d’Emmanuelle Pol, aux éditions Finitude

Doté de 20.000 euros, le Prix Naissance d’une œuvre réunit un jury composé de Nicolas de Tavernost, Laurence Viénot, Sylvain Fort, Michèle Gazier, Vincent Gombault, Patrice Hoffmann, Marie Llobères, Erika Menu, Claudine Ripert-Landler, Catriona Seth et Ingmar Vallano.

L’annonce du lauréat ainsi que la remise du prix se tiendront le 20 mai 2026 à l’Armancette, à Saint-Nicolas de Véroce, face au Mont-Blanc.

Parmi les lauréats des précédentes éditions figurent Michel Jullien, Gilles Marchand, Laurent Binet, Nicolas Le Nen, et l'année dernière Laurent Seyer.

