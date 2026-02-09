Le Prix Naissance d’une œuvre dévoile sa première sélection 2026

Présidé par Nicolas de Tavernost, le jury du Prix littéraire Naissance d’une œuvre a rendu publique la première sélection de son édition 2026. Celle-ci rassemble six romans parus au cours de l’année 2025.
Le 09/02/2026 à 11:57 par Hocine Bouhadjera
Publié le :
09/02/2026 à 11:57
Créé il y a cinq ans à l’initiative de Laurence Viénot, le Prix Naissance d’une œuvre distingue une autrice ou un auteur ayant déjà publié quatre, cinq ou six romans.
Il s’adresse à des écrivains dont l’écriture, le style et l’imagination témoignent d’un engagement accru dans la construction d’une œuvre littéraire. Le prix vise à encourager et accompagner cette œuvre.
Pour cette première sélection, le jury a retenu les titres suivants :
L’application des peines, de Didier Castino, aux éditions Les Avrils
L’affaire de la rue Transnonain, de Jérôme Chantreau, publié par La Tribu
Colères du vivant, de Sophie Daull, aux éditions Philippe Rey
La dame aux oiseaux, de François Garde, chez Grasset
Retour à Balbec, de Renaud Meyer, aux éditions Buchet-Chastel
Jan, d’Emmanuelle Pol, aux éditions Finitude
Doté de 20.000 euros, le Prix Naissance d’une œuvre réunit un jury composé de Nicolas de Tavernost, Laurence Viénot, Sylvain Fort, Michèle Gazier, Vincent Gombault, Patrice Hoffmann, Marie Llobères, Erika Menu, Claudine Ripert-Landler, Catriona Seth et Ingmar Vallano.
L’annonce du lauréat ainsi que la remise du prix se tiendront le 20 mai 2026 à l’Armancette, à Saint-Nicolas de Véroce, face au Mont-Blanc.
À LIRE - Laurence Viénot : “L’ambition est de trouver le nouveau Balzac !”
Parmi les lauréats des précédentes éditions figurent Michel Jullien, Gilles Marchand, Laurent Binet, Nicolas Le Nen, et l'année dernière Laurent Seyer.
Crédits photo : Prix Naissance d’une œuvre
Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com
Paru le 20/08/2025
201 pages
Les Avrils
21,10 €
Paru le 05/02/2025
463 pages
La Tribu
22,00 €
Paru le 03/04/2025
261 pages
Philippe Rey
20,00 €
Paru le 03/09/2025
285 pages
Grasset & Fasquelle
22,00 €
Paru le 21/08/2025
160 pages
Buchet-Chastel
19,00 €
Paru le 14/05/2025
168 pages
Finitude Editions
18,00 €
