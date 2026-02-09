L'ENS organise une matinée d'études sur l'œuvre de Boualem Sansal

Elle marquera une solidarité et un attachement sans faille aux valeurs de la liberté intellectuelle, bien inaliénable et universel qui doit être défendu pour et par toutes et tous, et inaugurera une série de rencontres interrogeant les relations présentes entre Littératures, Philosophie et Morale, organisées par l’équipe qui porte ce nom, au sein de l'Unité mixte de recherche République des savoirs (CNRS-ENS-Collège de France), et du département Littératures et langage de l’ENS-PSL.

Le programme

9h : Accueil

9h30 : Ouverture par Frédéric Worms (directeur de l'ENS-PSL), avant-propos par Jean-Charles Darmon (directeur du département Littératures et langage de l'ENS, responsable du Centre de recherche Littérature, Philosophie et Morale (République des savoirs) et introduction par Tristan Leperlier (CNRS)

9h45 : Lisa Romain (enseignante, docteur de l’Université de Lille) : « Partir pour revenir autrement : l'exemple du Village de l'Allemand »

10h15 : Dominique Combe (professeur émérite, ENS-PSL) : « Des monolingues effrénés »

10h45 : Questions

11h : Café

11h15 : Tristan Leperlier (chargé de recherches, CNRS) : « Boualem Sansal en Janus: un écrivain et intellectuel entre deux pays »

11h45 : Faris Lounis (journaliste, chercheur indépendant) : « Boualem Sansal: un écrivain des Lumières ? »

12h15 : Questions

12h30 : Clôture

Les exposés seront suivis de lectures d'extraits de textes de Boualem Sansal.

Toutes les informations sont disponibles sur ce lien.

