Génération désenchantée : une autobiographie plus ou moins vraie d’un jeune homme prolongé…

Dernière journée d’un quinqua victime d’un plan social, d’un enfant doux et rêveur qui pensait vivre dans les romans-photos avec des beaux-garçons, il est devenu un chasseur désabusé des saunas gays. Entre les deux, il a aimé et l’ami imaginaire de son enfance, s’est transformé peu à peu en névrose.

Voici donc Génération désenchantée, une autobiographie inventée ou réelle, malmenée, fantasmée, un intermédiaire entre rêve et réalité ou un mixte d’une vie romancée avec des bribes de souvenirs de plus en plus floues. Génération désenchantée, c’est une projection de ce je fus ou ce que j’aurais pu être si mes rêves s’étaient réalisés.

Un compagnon de route

Les rêves ont toujours la densité de l’éther et pour mon malheur, je suis terrien, pesanteur. Une vie que je n’ai pas eue en totalité, en partie oui. Une vie de dormeur éveillé qui a suivi les opportunités en faisant croire qu’il maitrisait son destin. Une vie d’usurpateur. Une histoire d’un seul individu qui ne prétend pas représenter sa génération, mais qui l’a vécu et qui à ce titre, peut témoigner sans être un porte-parole ou un drapeau quelconque. Ce n’est pas une fresque à travers les méandres de l’Histoire, mais de petites histoires pour comprendre un itinéraire.

Seuls les souvenirs des corps ne sont pas altérés, mais ressuscités, puisés sans honte ni fierté dans des émotions restées intactes. La mémoire du corps ne triche pas.

Et si pour certains, grandir nécessite de tuer le père, moi, je n’ai pas su ou pas voulu ou eu ce courage. Alors j’ai inventé un ami imaginaire pendant mon enfance, un confident que je convoquais la nuit ou lorsque je me retrouvais seul dans ma chambre face à la glace de l’imposante armoire qui semblait me surveiller. Il avait bien sûr mes traits, mais pas ma personnalité, il était moins peureux que moi, il voulait croquer le monde un jour puis le lendemain me demandait de me terrer.

Malataborgne s’est joué de moi pour mieux me dissimuler aux autres et il a construit tout un monde au cas où celui-ci ne serait pas tout à fait vrai. Un compagnon de route, un double, un confident qui s’est substitués à moi parce que je ne voulais pas de cette existence, parce qu’être adulte, jouer le jeu d’être conscient de son rôle d’Homme, tracer une carrière, se nourrir d’ambition, et bien tout cela, ne m’a jamais intéressé.

J’ai laissé Malataborgne le faire à ma place et je remontais à la surface le temps des étreintes ou des amours à sens unique. Oui, j’ai aimé souffrir parce que je croyais que c’était cela aimer : ne jamais atteindre l’absolu et se nourrir de fantasmes, d’espérances plutôt que de les vivre.

À quoi tient une vie, avons-nous vraiment la liberté de nos choix, qu’est-ce qu’être en vie et comment être sûr de vivre ce à quoi on était destiné ? Toutes ces questions hantent le personnage, a-t-il seulement conscience de vivre ou vit-il en simple spectateur de son existence ? Il explore les opportunités, les corps, mais ne veut pas s’enfermer ni se sentir prisonnier, s’invente une trajectoire romanesque pour se projeter en lutte contre son milieu et pour ce faire il s’oppose à sa famille, ne s’impose aucune limite dans le désir. Une vie en dilettante, futile et angoissée.

Tout comme mon héros, j’ai traversé cette vie comme on traverse une ville en transport en commun, lassé par le quotidien, ouvert à la nouveauté, mais sans surprise sur la destination finale. Une vie pour laquelle, la notion « être adulte » est rejetée en son entier, ne surtout pas être comme les autres et finir dans la somnolence du confort.

Si le personnage ne se reconnait pas dans les clients du premier bar gay qu’il fréquente, plus tard il fréquentera les circuits gays sans doute aux côtés de ceux qu’il redoutait d’être. Utopie d’une sexualité qui se doit d’être libre sauf quand ses rencontres se transforment en vie de couple que la routine met en danger, rongé par la jalousie et le regard des autres.

Au fil des années, ce regard change avec l’évolution de la société. Les manifestations contre le Mariage pour Tous ont révélé une bile haineuse habillée en défense de valeurs traditionnelles, foutu esprit dit révolutionnaire français, esprit surtout réfractaire à tout changement qui ne ménage personne et est aveugle sur le mal qu’il distille. Lui rêve encore d’histoires d’amour et ne trouve que des moments de corps à partager. La vie d’adulte est amère et son corps devient transparent aux autres en vieillissant.

Génération désenchantée est un roman transgénérationnel, intime et qui à la fois parle à tous.

Génération désenchantée est l’histoire d’un jeune homme qui n’aurait pas dû grandir, itinéraire d’un jeune homme prolongé…

Par Christian Dorsan

