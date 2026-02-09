Quand Rob Reiner adapte Stephen King : Stand by Me de retour en salles

Le distributeur Splendor Films propose de revoir, à partir du 11 février prochain, Stand by Me, de Rob Reiner, dans les salles obscures. Sorti en 1986, ce long-métrage bénéficie d'un casting impressionnant : River Phoenix, Richard Dreyfuss, Corey Feldman, mais aussi Kiefer Sutherland et John Cusack...

Coté scénario, Raynold Gideon et Bruce A. Evans (également à l'œuvre sur Starman et Bienvenue au paradis) s'appuient donc sur une nouvelle de Stephen King. Quelques années plus tard, Reiner adaptera un autre texte de King, l'éprouvant Misery (1990, avec James Caan et Kathy Bates).

Rappelons que le recueil Différentes saisons contient quatre textes, dont trois ont été adaptés au cinéma : Le Corps, donc, ainsi que Rita Hayworth et la Rédemption de Shawshank, mais aussi Un élève doué, devenu un film réalisé par Bryan Singer, sorti en 1998.

Par Antoine Oury

