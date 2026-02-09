Violences dans un couple de femmes : le roman qui casse les clichés

Trois voix, un même vertige : c'est ainsi qu'Agnès Vannouvong construit son récit comme une chambre d’échos. D’abord Alice Lions, réalisatrice charismatique, apparaît à travers le chaos domestique d’une scène inaugurale suffocante : « Ma compagne criait : au secours, appelez la police, elle ne veut pas me laisser partir. » Et déjà, l’ambivalence : « Mes paroles remplissaient un vase vide, mon calme décuplait sa rage. »

Puis vient Emma Desforêts, écrivaine appelée à chroniquer le procès. Elle écrit par curiosité, presque par honte de l’être : « Je le confesse comme une lectrice qui lit Le Nouveau Détective, chez elle, les rideaux tirés : oui, j’ai été fascinée et horrifiée. »

Sa mission, elle la formule en creux, dans la peur de mal nommer : « La nuit où Alice Lions est morte... Mon visage en sueur. J’ai corrigé, la nuit où on l’a tuée... » Enfin, Sarah Janssens, compagne d’Alice, accusée et survivante, raconte une relation où l’idylle bascule en climat. L’amour y tombe au sens propre : « Tomber. L’image est juste. L’émotion m’a terrassée. »

Et la violence, sans stéréotype : « On croit que ce sont les hommes qui frappent. Souvent. Mais je peux vous dire que les femmes aussi. » Désormais se dessine la trame avec comme scène un procès et une nuit comme trou noir.

Obsédantes obsessions

Le cœur du roman tient dans l’intervalle entre une nuit et sa reconstitution. Les versions s’emboîtent et se contredisent « comme dans un film où chaque personnage voulait sauver sa peau. » Sarah situe un point fixe, obsédant : « Quelle heure était-il ? Je dirais minuit trente. »

L’audience s’enflamme, les regards cherchent une fissure : « Si elle était dans le chalet comme elle l’affirmait et si Pattern était sorti, qui fallait-il croire ? »

Serge Pattern, guide de haute montagne, apporte une autre tension : celle d’un homme déjà endeuillé, déjà suspecté, qui jure sa normalité en la rendant inquiétante. Il détaille son métier, ses crevasses, sa vie réduite au soupçon : « Je peux vous dire que faire la une des journaux n’est pas une gloire, au contraire. »

Une écriture traversée d’éclats

Le style frappe par ses phrases brèves qui claquent, puis ses longues coulées introspectives, pleines d’incises (comme une pensée qui trébuche). Le vocabulaire alterne le concret et le symbolique : « La violence n’a ni territoire, ni genre, ni sexe. Elle est un incendie. Un cancer. »

Les dialogues, eux, sonnent sans apprêt, parfois à la limite de la transcription — et c’est précisément ce qui crée l’effet de réel. Le roman sait aussi regarder son propre dispositif : la chronique judiciaire devient une fabrique d’images, une machine à capter. Emma note, guette, soupèse le théâtre des corps : « Les écrivains voient tout, captent tout, se servent de tout — impossible de leur faire confiance. »

Par moments, l’insistance sur le vertige médiatique et l’analyse du « récit » du procès alourdit la progression : le texte commente ce qu’il montre déjà. Certaines reprises (l’obsession de l’heure, l’atmosphère, la sidération) créent un effet de boucle. Mais Brute compense par une intensité émotionnelle rare et un sens aigu des bascules : « Elle avait une façon bien à elle de faire basculer l’amour en terreur. »

Et surtout, Vannouvong réserve un renversement final, glaçant, qui reconfigure tout : « De quoi est faite la vérité ? » demande une voix tardive, avant l’aveu net, sans fioriture : « La voiture, je l’ai prise après avoir tué Alice, je l’ai plantée dans un ravin très profond. »

Ce choc final agit moins comme une pirouette scénaristique que comme une déflagration morale. Car au moment où l’histoire semble se refermer — vérité judiciaire, responsabilités, chronologie — le roman ouvre en réalité une faille plus vertigineuse : celle du récit lui-même.

Qui parle vraiment quand chacun reconstruit la nuit selon sa mémoire, sa peur, sa honte ? Qui possède l’histoire quand les médias, la justice et les témoins la découpent chacun à leur manière ? Et surtout, qui survit quand la vérité devient une version parmi d’autres, fragile, contestée, instable ? Dans cet univers, la parole n’innocente pas, elle expose ; elle ne sauve pas, elle transforme.

Dans Brute, la vérité ne tient pas dans les faits, mais dans le récit qui s'impose.

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com