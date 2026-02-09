JO d'hiver 2026 : avec la langue française, évitez les sorties de piste

Avec une attention particulière portée au chrono, la Commission d'enrichissement de la langue française a publié une liste de vocabulaire relative aux sports d'hiver. Pendant les Jeux olympiques, il devient ainsi possible de commenter les exploits des concurrents sans pour autant déraper vers les anglicismes...
Le 09/02/2026 à 10:22 par Antoine Oury
Publié le :
09/02/2026 à 10:22
Placée auprès du Premier ministre, la Commission d'enrichissement de la langue française (CELF) a pour mission « de favoriser l’enrichissement de la langue française, de développer son utilisation, notamment dans la vie économique, les travaux scientifiques et les activités techniques et juridiques, d’améliorer sa diffusion en proposant des termes et expressions nouveaux pouvant servir de référence, de contribuer au rayonnement de la francophonie et de promouvoir le plurilinguisme », d'après son décret de création.
À l'occasion des Jeux olympiques d'hiver, l'institution s'est intéressée au vocabulaire des sports d'hiver, afin de proposer des équivalents français aux nombreux termes issus de l'anglais qui jalonnent ces disciplines. L'occasion de slalomer pour éviter les anglicismes, que l'on évoque le « surfcross » (pour le snowboard cross), les « lugeurs » et « lugeuses » (pour luger) ou le « skicross » (assez proche de ski cross, cette fois).
L'imposante liste publiée au Journal officiel du 7 février dernier s'arrête longuement sur les figures acrobatiques que peuvent réaliser les athlètes. On y trouve ainsi le « saut acrobatique aérien » (pour aerial), le « saut acrobatique sur tremplin de neige » (bigair), la « saisie » (pour le grab) ou encore la « descente acrobatique » (pour slopestyle).
Assez logiquement, un certain nombre de termes et définitions recoupent d'autres listes, publiées en 2025 et 2023, qui portaient sur le VTT et le BMX, d'une part, et sur le skate, d'autre part.
À LIRE - Escroqueries et manipulations : nouvelles techniques, nouveaux vocables
Parmi les termes les plus insolites, surtout pour les néophytes, notons le « skeletoneur » — ou la « skeletoneuse », qui désigne la « personne pratiquant le skeleton », un sport assez proche de la luge, mais où l'athlète se place à plat ventre sur son équipement, la tête en avant... Quant au bobsleigh, il est pratiqué par des « bobeurs », et non par des bobsleighers...
La liste complète des termes est disponible ci-dessous, ou, avec les définitions, à cette adresse.
Photographie : Cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques d'hiver 2026, à Milan, le 6 février 2026 (illustration, Andy Miah, CC BY-NC 4.0)
Par Antoine Oury
