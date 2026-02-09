Inscription
Vers la violence

Blandine Rinkel, Marguerite Boulanger

La violence intime ne surgit jamais d’un bloc. Elle s’infiltre, elle s’installe, elle façonne. Ici, le récit avance comme une mémoire sous tension : enfance fascinée, amour filial, peur diffuse — tout cohabite sans jamais se résoudre. D’emblée, le texte frappe par sa frontalité sensorielle, presque physique : « Il me tient par le menton et j’ai peur de mourir. » Cette phrase agit comme une clé. Elle installe un univers où l’attachement se mêle à la menace, où la tendresse ne protège pas toujours.

Le cœur du livre repose sur la figure paternelle, aimantation et vertige. L’enfance s’y construit dans une mythologie domestique, faite d’aventures imaginaires et de pactes silencieux. La nostalgie traverse pourtant cette matière affective : « Avec lui, les plus beaux de mes souvenirs sont bleus. » Derrière la douceur apparente, une fidélité viscérale s’impose, presque irrationnelle : « Je suis incapable d’en vouloir à mon père. » Le texte explore alors une théorie implicite : l’amour survit même quand la lucidité s’installe.

La narration avance par strates — souvenirs sensoriels, révélations brutales, silences. Elle s’appuie sur une vision du monde sans échappatoire : « Personne n’y échappe. » L’enjeu devient alors existentiel. Comment aimer quelqu’un qui fracture l’enfance ? La réponse surgit dans une lucidité nue : « C’est humiliant d’aimer quelqu’un qui vous a abandonné. »

Le livre développe aussi une pédagogie violente du courage. L’enfance y devient terrain d’initiation : « La guerre ne devait pas me faire peur. » ; « La douleur ne devait jamais être un obstacle. » ; « La mort n’était qu’un détail. » Ces phrases dessinent une théorie du vivant : la vitalité naît parfois dans la proximité du danger, dans ce que le récit nomme la sensation extrême d’exister.

Stylistiquement, l’écriture frappe par son alternance entre sécheresse factuelle et éclats poétiques. Les phrases courtes claquent, puis la prose s’étire, respirant l’ambivalence émotionnelle. Les dialogues — rares mais incisifs — agissent comme révélateurs psychologiques. Le lexique mélange brutalité concrète et lyrisme intime, donnant naissance à une voix profondément incarnée.

Au fond, ce texte avance une hypothèse troublante : l’identité se construit autant dans l’amour que dans la peur. Et peut-être davantage dans leur collision.

 
 
 
 

 

#Roman graphique
ActuaLitté

Une michronique de
Victor De Sepausy

Publiée le
09/02/2026 à 11:02

Vers la violence

Blandine Rinkel, Marguerite Boulanger

Paru le 22/01/2026

158 pages

Iconoclaste (l')

24,50 €

ActuaLitté
