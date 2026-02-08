Barbe-Rouge en originaux : 50 planches d’Hubinon exposées pour la première fois à Paris

Côté Hubinon, l’événement affiche une rareté revendiquée. La galerie présente, pour la première fois, des originaux de Barbe-Rouge : cinquante planches issues de cinq albums, longtemps restées dans la famille Charlier. Le retour au trait et à l’encrage devient immédiat, page après page.

Barbe-Rouge, retour à l’encre

Barbe-Rouge naît en 1959 dans Pilote, sous la signature de Jean-Michel Charlier au scénario et Victor Hubinon au dessin. Le pirate, son fils Éric et leur bande s’imposent comme une colonne vertébrale de la BD franco-belge d’aventure. La galerie met en avant la force de l’encrage d’Hubinon, notamment dans les scènes maritimes, et annonce des planches structurantes où se croisent les personnages récurrents.

Dans la liste publiée, les originaux affichent des tarifs allant de 5 000 à 10 000 € selon l’album et la page : La Captive des Mores (T.16), Barbe-Rouge à la rescousse (T.13), Mort ou vif (T.10), L’Île de l’homme mort (T.7) ou Défi au Roy (T.4), souvent avec la mention d’une prépublication dans Pilote. Le marché de l’original se lit là, au plus près du papier.

L’exposition élargit aussi le cadre : des planches de Tiger Joe, première collaboration Charlier–Hubinon, s’ajoutent à l’accrochage. Le duo apparaît alors dans sa continuité, avant le pirate, avec la même précision narrative et graphique.

Vrancken, couleurs directes et grand récit

En face, Bernard Vrancken arrive avec Nouvelle France, 128 pages annoncées, format 24,8 × 32 cm, prix public 23 €, en librairie le 4 février 2026. La galerie souligne une réalisation en couleurs directes, mêlant encre de Chine, encres de couleurs et gouache, et annonce des planches ainsi que des illustrations inédites créées pour l’exposition.

Vrancken, né en 1965 à Ixelles, a approché très tôt Franquin et Yvan Delporte, puis a noué une collaboration durable avec Stephen Desberg. Après Les Enfants du ciel (2023), le duo prolonge une veine ample et historique, portée ici par une technique que la galerie décrit comme stupéfiante et par une palette aux teintes froides.

Galerie, collection, rendez-vous

Le vernissage est fixé au jeudi 19 février à partir de 19 h, avec la présence annoncée de Daniel Maghen, Philippe Charlier et Bernard Vrancken. Une séance de dédicace suit le samedi 21 février, sur tickets remis pour l’achat d’un livre sur place. L’adresse : 36, rue du Louvre, Paris 1er.

Au fond, l’exposition raconte deux gestes complémentaires. D’un côté, des originaux qui ramènent au cœur artisanal d’une série culte. De l’autre, un album contemporain qui revendique le plaisir du papier et de la couleur. Entre les deux, une galerie qui transforme la planche en objet, et la lecture en rendez-vous.

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com