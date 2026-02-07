Maine : quand l’ICE frappe à la porte, les bibliothèques réclament un mandat

LD 2016 vise les zones non publiques des écoles et des établissements publics d’enseignement supérieur, des structures de santé, des services de garde d’enfants (y compris au domicile d’assistants familiaux) et des bibliothèques publiques. Dans ces espaces, le texte interdit tout « consentement volontaire » pour entrer ou consulter des dossiers. L’exigence centrale repose sur un mandat judiciaire valide, avec des exceptions en cas de « circonstances urgentes ».

La proposition interdit l’accès, la revue ou l’obtention de dossiers d’élèves, de patients, d’usagers, sans mandat signé par un juge, tout en rappelant que certaines transmissions d’informations liées au statut migratoire relèvent d’obligations fédérales (notamment 8 U.S.C. §§ 1373 et 1644).

Le mandat judiciaire, ligne de partage

Janet Mills résume l’angle procédural dans son témoignage : « Si le gouvernement fédéral dispose de mandats, alors il les montre. » La gouverneure revendique un filtre judiciaire avant toute entrée dans des lieux où l’État organise l’accès à l’éducation, aux soins, à la petite enfance et à la lecture publique.

À Augusta, lors d’une audition parlementaire, bibliothécaires, médecins et responsables associatifs défendent un cadre lisible, afin d’éviter une négociation improvisée à l’accueil d’une école, derrière un bureau de prêt ou au seuil d’un service hospitalier. Spectrum News avance une estimation d’environ 200 personnes détenues dans l’État au cours de la semaine précédente et rapporte la déclaration de la sénatrice fédérale Susan Collins : l’ICE « cesse » ses « operations spéciales » dans le Maine et n’annonce aucune opération de grande ampleur en cours ou planifiée.

La portée culturelle du texte s’affiche sans détour et l’association des bibliothèques scolaires du Maine prend position sans hésiter : « Les écoles, les bibliothèques et les institutions communautaires doivent rester des environnements sûrs et dignes de confiance où l’on apprend, où l’on se soigne et où l’on accède à des services sans crainte. »

Dans un État où la bibliothèque tient souvent lieu de porte d’entrée vers le numérique et les démarches, le signal pèse au-delà du symbole.

Du débat local aux ressorts nationaux

2106 LD s’inscrit dans une séquence plus large de contestation, au niveau des États, de la latitude laissée aux agences fédérales. WGME souligne l’opposition d’élus républicains et la référence, dans le débat, à l’usage de mandats administratifs internes plutôt qu’à des mandats judiciaires. Le texte suit désormais le chemin classique : séance de travail en commission, puis étapes législatives supplémentaires avant un vote en séance.

En arrière-plan, le droit fédéral a bougé. Le National Immigration Law Center rappelle la suppression, le 20 janvier 2025, de directives qui, sous l’expression de « protected areas » (anciennement « sensitive locations »), limitaient les actions de contrôle dans des lieux comme les écoles et les hôpitaux. The Journalist’s Resource décrit le même tournant et ses effets sur l’accès aux services essentiels, en particulier dans le secteur de la santé.

