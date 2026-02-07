Poutine “aigle et insecte” : anatomie d’une tyrannie intrusive

L'actualité à la lumière des livres. Cette semaine, la Booksletter assemble cinq lectures : langage, guerre, archives, disparitions, technologies.

J. L. Austin, philosophe redouté et as du renseignement

Par Michel André

J.L. Austin: Philosopher and D-Day Intelligence Officer (« Philosophe et officier du renseignement du Débarquement allié »), de M. W. Rowe , Oxford University Press, 2023.

« La séance est ouverte », « Je vous déclare mari et femme », « Je lègue ma montre à mon cousin Paul », « Je parie qu’il pleuvra demain ». Ces phrases sont performatives : elles accomplissent ce qu’elles énoncent en l’énonçant. L’idée du performatif est au cœur de la pensée du philosophe anglais J. L. Austin. Sa découverte est le produit le plus fameux du courant de la philosophie analytique appelé « philosophie du langage ordinaire » ou « philosophie linguistique », selon lequel la réponse aux questions que pose la philosophie passe par l’analyse du langage de tous les jours.

Né dans le prolongement des idées développées par le penseur autrichien de Cambridge Ludwig Wittgenstein durant la deuxième partie de sa vie, ce courant s’est développé à Oxford avant de gagner les États-Unis. Austin fut un de ses représentants les plus connus avec son compatriote Gilbert Ryle. Lire l’article

Poutine, aigle et insecte

La guerre totale de Vladimir Poutine , de Françoise Thom , À l’Est de Brest-Litovsk, 2026.

Lors d’un voyage dans les pays communistes de la périphérie de l’URSS juste avant la chute du mur de Berlin en 1989, j’avais emporté avec moi, en manière de guide, l’ouvrage de Custine La Russie en 1839 : je soupçonnais en effet que, outre les ravages causés par le marxisme, j’y verrais les effets funestes de la russification. Me tenant dans les vastes espaces vides de Pyongyang, je me suis souvenu de ce que Custine avait écrit à propos de Saint-Pétersbourg, où, selon lui, une foule – un grand rassemblement spontané de personnes non organisé par le pouvoir – serait une révolution.

Quel meilleur endroit que Pyongyang pour observer la véracité de la formule, rédigée après avoir assisté à un défilé militaire à Saint-Pétersbourg : une tyrannie exige d’immenses sacrifices pour ne produire que des miettes. Custine décrivait le tsar comme un « aigle et un insecte », à la fois surveillant tout d’en haut et s’immisçant dans les moindres recoins de la vie privée. Lire l’article

Une sacrée bonne femme

The Heretic of Cacheu: Struggles Over Life in a Seventeenth-Century West African Port (« L’hérétique de Cacheu. Controverses sur le mode de vie dans un port africain au XVIIe siècle »), de Toby Green, Allen Lane, 2025.

Grand merci à la très Sainte Inquisition. Tatillonne, très sourcilleuse dans ses investigations, très précise dans ses comptes rendus, ultra rigoureuse dans son archivage, elle nous a légué dans ses dossiers dignes de ceux de la Stasi des mines d’informations anthropologiques sur la vie à la fin du XVIe siècle dans la petite colonie portugaise de Cacheu (actuelle Guinée-Bissau).

Crispina Peres, la personne « inquiétée » par les bons pères, était une riche commerçante métisse, mariée successivement à deux capitaines généraux. Or des concurrents jaloux l’avaient dénoncée comme une catholique qui continuait à pratiquer les rites africains hérités de sa mère. Décortiquant les abondantes archives du procès, qui s’est tenu en 1665 à Lisbonne, l’historien britannique Toby Green, spécialiste de l’Afrique coloniale, révèle peu à peu un contexte qui dépasse largement la saumâtre accusation de syncrétisme religieux. Lire l’article

Si les arbres pouvaient parler…

Raíz que no desaparece (« Une racine qui ne disparaît pas »), d’Alma Delia Murillo, Alfaguara, 2025.

Plus de 125 000 personnes sont portées disparues au Mexique, la grande majorité depuis 2007 – dont beaucoup de mineurs. Dû à la prégnance des cartels de la drogue, le problème s’est encore accentué ces dernières années. Depuis que Claudia Sheinbaum a pris ses fonctions en octobre 2024, quelque 14 000 personnes ont disparu, soit 20 % de plus qu’en 2024, indiquent les statistiques officielles.

Plus de 5 700 fosses communes ont été découvertes. La romancière mexicaine Alma Delia Murillo aborde cette tragédie dans une œuvre de fiction inspirée par des entretiens avec des mères de disparus. Elle met en scène Ada, à la recherche de son fils Marcos, qui avant d’aller à l’école avait l’habitude de lui laisser une lettre. Il apparaît dans ses rêves, elle le voit tenter de lui dire où on l’a emmené. Ada craint de mourir avant de le retrouver. Elle se persuade qu’elle doit le chercher dans une fosse commune creusée sous un arbre. Lire l’article

Et si les Américains et les Chinois se ressemblaient ?

Breakneck: China’s Quest to Engineer the Future (« Vertigineux. Comment la Chine entend fabriquer l’avenir »), de Dan Wang , Allen Lane, 2025.

« Il est difficile de ne pas conclure que la bataille n’est pas déjà perdue et que, d’ici une ou deux générations, une Chine implacable, hypernationaliste, brutalement mercantile et inexorablement revanchiste mettra le monde à genoux », écrit Tunku Varadarajan dans le Wall Street Journal. Sa force de frappe : ses ingénieurs, détaille Dan Wang dans un livre qui fait frémir les Américains.

Né en Chine, émigré aux États-Unis mais souvent revenu dans son pays, où il a vécu la répression aveugle orchestrée pendant les trois années de Covid, Dan Wang dresse un tableau impressionnant des prouesses industrielles d’un pays qui domine désormais à peu près toutes les technologies de pointe, a construit un réseau autoroutier deux fois grand comme celui des États-Unis, un réseau de trains à grande vitesse quinze fois plus étendu que celui du Japon et produit presque autant de centrales solaires et d’éoliennes que le reste du monde, résume The Economist. Lire l’article

Pour aider Books

Books est mort, vive Books ! En attendant peut-être un jour le magazine lui-même, voici la Booksletter qui renaît de ses cendres grâce à l’Association Les Amis de Books. Pour adhérer à l’association, écrivez à lesamisbooks@gmail.com. Pour faire un don ou pour en savoir plus sur leur projet, rendez-vous sur notre page HelloAsso.

