#Politique publique

Scandale Agessa : quand l’État préfère les finances du régime aux droits des artistes

Un courrier ministériel du 15 janvier 2026 révèle ce que beaucoup redoutaient : alors que l'intersyndicale artistes-auteurs avaient enfin obtenu un vote du conseil d'administration de la SSAA mettant un terme aux appels systématiques contre les victimes du scandale AGESSA, les ministères de tutelle ont décidé de bloquer cette décision. Une victoire morale annulée, et une violence institutionnelle qui se poursuit. 

Le 07/02/2026 à 08:50 par Nicolas Gary

07/02/2026 à 08:50

Nicolas Gary

ActuaLitté

Une victoire syndicale arrachée de haute lutte

Le 9 décembre 2025, le conseil d’administration de la Sécurité sociale des artistes-auteurs (SSAA) a adopté deux délibérations historiques : cesser de former à l’avenir des recours contre les artistes-auteurs dans les contentieux liés au passif de l’AGESSA et se désister des appels en cours.

Pour la première fois depuis l’éclatement du scandale AGESSA, les diverses associations et syndicats siégeant pour représenter les artistes-auteurs au conseil d’administration de la SSAA avaient été une majorité à reconnaître la violence de la stratégie juridique mise en place par les ministères face à leurs pairs victimes. Les syndicats sont parvenus à faire voter un changement de doctrine clair : mettre fin à une stratégie contentieuse vécue comme une seconde peine par les victimes.

Ce vote n’est pas anodin. Il intervient suite à la mobilisation autour de l’article 5 du PLFSS, après des années de révélations documentées, des décennies de non-affiliation, de cotisations vieillesse non appelées et de carrières amputées.

La violence des appels : à quand la retraite ? 

Depuis plusieurs années, la SSAA (ex-AGESSA) choisit systématiquement de faire appel des décisions de justice favorables aux artistes-auteurs. Ces procédures ont un coût humain, temporel et financier important. Parmi les cas emblématiques figure celui de Jean-Marie Le Clézio, 85 ans.

À LIRE - Réforme sociale : les lanceurs d’alerte accusés par les anciens dirigeants de l’Agessa

Même lorsqu’un tribunal reconnaît le bien-fondé de la demande d’un auteur âgé, l’organisme fait appel, prolongeant de plusieurs années une procédure déjà éprouvante. « Que signifie faire appel contre un auteur de 85 ans ? interroge un auteur proche du dossier. Espérer que le temps fasse son œuvre ? Que la fatigue, la maladie ou la mort mettent fin au litige ? C’est ignoble. »

Pour de nombreux artistes-auteurs, ces appels sont vécus comme une forme de harcèlement institutionnel, une stratégie d’usure qui transforme la reconnaissance judiciaire en parcours de survie. Pourtant, dans les PV du conseil d’administration de l’Agessa, les ministères de tutelle ont admis à plusieurs reprises que l’association a enfreint la loi pendant des décennies et que les contentieux de masse étaient à envisager.

Un geste politique immédiatement bloqué par l’État

Le 15 janvier 2026, un courrier du ministère de la Santé, cosigné avec le ministère de la Culture, s’oppose formellement à ces deux délibérations du conseil d’administration de la SSAA. Motif invoqué : le conseil d’administration ne peut adopter une « position de principe » et doit examiner chaque contentieux « au cas par cas », dans l’intérêt financier du régime. 

« L’opportunité d’exercer ou de poursuivre une action contentieuse ne saurait résulter d’une position de principe, mais doit être appréciée, pour chaque dossier, au regard des risques contentieux encourus et des conséquences financières pour le régime », indique Morgan Delaye, chef de service adjoint à la direction de la sécurité sociale qui signe le courrie.

En d’autres termes : la SSAA ne peut pas décider collectivement d’arrêter les appels, même lorsque ceux-ci prolongent des injustices reconnues. Et d'ajouter : « En décidant, de manière générale et non individualisée, de renoncer à tout recours juridictionnel futur […], le conseil d’administration méconnaît la nécessité d’une analyse au cas par cas des intérêts juridiques et financiers du régime. » Ce veto ministériel empêche toute mise en œuvre de la décision votée, les appels peuvent continuer.

Refuser l’arrêt global des recours en défendant une logique strictement financière et individualisée, une autre manière de comprendre le service public ?

Un vide de gouvernance ?

Le courrier ministériel pointe également la problématique de gouvernance liée au régime artistes-auteurs, puisqu’il indique : « Cette décision doit être prise par les services compétents de l’organisme. » La question se pose : quel organisme ? La SSAA ? L’URSSAF du Limousin, chargée du recouvrement ? L’URSSAF caisse nationale ? L’État lui-même ? Le flou demeure.

Et le pouvoir des petits chefs, planqués derrière leurs articles de loi s’applique : « Je m’oppose, en accord avec le ministère de la culture, à conférer un caractère exécutoire à ces deux délibérations. »

Quand les parlementaires s’en mêlent

Lorsque les artistes-auteurs parviennent enfin à imposer une décision de réparation minimale, celle-ci est neutralisée au nom de la protection financière du régime. Le gouvernement ne semble donc pas décidé à apaiser ce scandale. Mais en parallèle, des députés commencent à se saisir de la question.

Le député de Charente René Pilato évoque le sujet ce mois-ci : « Depuis des années, les artistes-auteur·ices subissent les conséquences d’un système défaillant. Le scandale de l’AGESSA, qui a spolié 190 000 artistes entre 1994 et 2019 en ne prélevant pas leurs cotisations retraite, en est l’illustration la plus frappante. »

D’un côté, le système de rachat des cotisations est inopérant. De l’autre, les artistes-auteurs obtenant réparation se retrouvent dans des procédures volontairement décourageantes. Tandis que les ministères de la Santé et de la Culture continuent de nier le scandale Agessa et refusent la réparation du préjudice, la colère monte encore d’un cran chez les artistes-auteurs.

La loi, l'esprit et les plafonds bas...

Sous son vernis technique, le courrier pose une ligne politique limpide : l’intérêt financier du régime prime, même lorsque le contentieux naît de manquements historiques connus. La démonstration vacille pourtant dès l’ouverture. Le premier pilier tient au pouvoir d’opposition ministériel : pas de débat, l’article R.382-8 du Code de la sécurité sociale permet le blocage. Mais disposer d’un pouvoir ne rend pas son usage juridiquement nécessaire. Ici, l’État exerce un droit sans démontrer que la décision syndicale menace réellement l’intérêt du régime.

Le cœur du raisonnement repose sur une équation fragile : une stratégie contentieuse globale constituerait une faute juridique. Rien ne l’établit. L’administration française fonctionne par doctrines. L’URSSAF hiérarchise ses contrôles. La DGFIP sélectionne ses poursuites. Les organismes sociaux fixent des orientations. Personne n’y voit une illégalité structurelle. Une doctrine n’efface pas l’examen individuel : elle organise l’action publique et assume un arbitrage politique.

L’argutie rhétorique saute aux yeux : une « position de principe » deviendrait un risque juridique. En droit public, l’opportunité des poursuites structure l’action administrative. Rien n’oblige à épuiser toutes les voies contentieuses. Rien n’impose de prolonger un litige lorsque la jurisprudence se stabilise ou lorsque le coût humain dépasse l’intérêt financier réel.

Deuxième fragilité : l’interprétation extensive de « agir pour le compte ». L’article R.382-12 décrit un rôle opérationnel, pas une dépossession stratégique. Un conseil d’administration arbitre entre risque juridique, responsabilité politique et soutenabilité financière. Sinon, la gouvernance devient décorative. Le courrier réduit la SSAA à un exécutant technique, sans que le texte réglementaire ne l’impose.

Des cas isolés ou un marasme global ?

Troisième angle mort : la faute systémique. Le courrier raisonne dossier par dossier comme si le scandale AGESSA relevait d’anomalies isolées. Or il s’agit d’un dysfonctionnement structurel massif : non-affiliation durable, cotisations vieillesse non appelées, carrières amputées. Face à une défaillance systémique, la réponse strictement individualisée devient juridiquement fragile et administrativement incohérente. Le droit public admet des réponses globales face aux crises structurelles. Refuser ce raisonnement fragmente artificiellement une responsabilité collective.

Protéger les finances du régime constitue un objectif légitime. Il reste incomplet. Un régime de sécurité sociale protège aussi des droits effectifs. Persister dans des procédures lorsque la faute originelle relève de l’institution pose une question de loyauté administrative. L’administration peut défendre ses intérêts. Elle ne peut pas transformer ses propres défaillances structurelles en stratégie contentieuse durable.

Autre faiblesse : la proportionnalité. Prolonger des contentieux contre des auteurs âgés, parfois après des décisions favorables, fragilise l’équilibre entre intérêt financier et finalité sociale. Le droit administratif exige une adéquation entre moyens et objectif. Lorsque la probabilité de succès diminue et que le coût humain augmente, la stratégie contentieuse cesse d’être prudente. Elle devient politique.

Au fond, le courrier révèle un affrontement de modèles. D’un côté, une logique assurantielle comptable. De l’autre, une logique réparatrice née d’une faute historique. Le texte ministériel tranche sans l’assumer : transformer un choix politique en nécessité juridique reste un réflexe administratif classique.

Si le problème AGESSA relève d’une faute structurelle, interdire une réponse structurelle relève moins du droit que du positionnement politique. Le droit n’impose pas l’acharnement contentieux. Il impose cohérence, proportion et bonne administration. Trois exigences que ce courrier invoque sans démontrer qu’il les respecte.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 4.0

 
 
 

Nicolas Gary
ng@actualitte.com

