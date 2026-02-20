Salon Les livres & Les Vans 2026 : programme, marraine, invités… tout ce qui se prépare

Du 24 février au 1er mars 2026, le village cévenol des Vans se transformera en un véritable carrefour littéraire à l’occasion de la troisième édition du Salon « Les Livres & Les Vans ». Organisé par l’association Pluriel, cet événement s’étendra sur une semaine entière, impliquant divers lieux culturels et littéraires emblématiques de la commune.

Chaque jour, une animation sera proposée par un acteur local—librairie, médiathèque, association ou structure culturelle—dans son propre espace, offrant ainsi une immersion quotidienne dans le monde du livre.

Le point d’orgue de cette manifestation se tiendra le dimanche 1er mars, avec le « Grand Salon » au Centre d’accueil des Vans. De 10 h à 18 h, les visiteurs pourront rencontrer une quarantaine d’exposants, assister à des lectures, participer à des ateliers et échanger avec des auteurs. L’entrée est gratuite, permettant à tous de profiter pleinement de cette journée dédiée à la littérature.

Une marraine prestigieuse et des invités d’honneur

Cette édition 2026 sera parrainée par Laura Vazquez, lauréate du prix Goncourt de la poésie en 2023 et du prix Décembre en 2025 pour son roman Les Forces. Sa présence apportera une dimension poétique et engagée à l’événement. Parmi les invités d’honneur figurent également Frank Andriat, Rémy Belhomme, Olivier Bertrand, Denis Infante, Gaëlle Perrin-Guillet et Nelly Pons, chacun apportant sa voix unique au chœur littéraire du salon.

La semaine sera ponctuée d’événements diversifiés :

Mardi 24 février : Soirée lecture-spectacle chez Graines de Rencontres avec Anne Cantineau, La Dévorêveuse, à 19 h.

Mercredi 25 février : « Mercredi qui conte » à la médiathèque intercommunale à 16 h, suivi d’une fresque géante de calligraphie à la Zizanie.

Jeudi 26 février : Dictée et débat sur les correcteurs automatiques et l’IA au centre socio-culturel Revivre à 14 h.

Vendredi 27 février : Lectures de coups de cœur à la librairie La Belle Hoursette de 10 h à 12 h et de 15 h à 17 h, puis soirée jeux de société au Moco Café à 19 h.

Samedi 28 février : Présentation de l’histoire et de l’évolution du livre imprimé chez Le Livre des Autres à 11 h 30 et 14 h 30, suivie de la soirée « Un film, un livre » avec la projection de Le Cercle des poètes disparus au cinéma Vivans à 19 h 30, accompagnée d’un débat avec Frank Andriat.

Débats et ateliers pour tous

Le dimanche, en plus des stands et des dédicaces, plusieurs temps forts sont prévus.Un débat intitulé « La littérature noire, un sous-genre, vraiment ?! » animé par Éric Tosolini avec la participation de plusieurs auteurs.

Une conférence sur les fake news animée par Jean-Yves Meilland, avec la participation d’Olivier Bertrand et de Nelly Pons.

Une salle entièrement dédiée à la poésie dans le cadre du Printemps des Poètes, en partenariat avec l’association Éclats d’écrire.

Des lectures de livres des invités d’honneur seront proposées par des amateurs avisés ou par des professionnels comme Guillaume Cramoisan. Des ateliers pour le jeune public et des animations viendront également compléter cette journée, offrant une expérience immersive et enrichissante pour tous les âges.des animations viendront compléter cette journée, offrant une expérience immersive et enrichissante pour tous les âges.

Célébrer la liberté et la créativité

En écho au thème 2026 du Printemps des Poètes, « La liberté. Force vive, déployée », le salon mettra en avant des expressions artistiques variées, allant de la poésie aux débats sur l’information et la désinformation. Cette orientation souligne l’engagement du salon à promouvoir la pensée critique et la créativité, valeurs essentielles dans le paysage littéraire contemporain.

En somme, le Salon « Les Livres & Les Vans » 2026 s’annonce comme un rendez-vous incontournable pour les amoureux de la littérature, offrant une semaine riche en découvertes, en échanges et en émotions.

Le programme complet est proposé ci-dessous :

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com