Marie-Hélène Lafon, Lyonel Trouillot et Marion Quantin sur France Culture

Les Midis de Culture, de Marie Labory

Du lundi au vendredi de 12h à 13h30

12h La Critique

Mardi 10 février : Littérature étrangère avec Marie Sorbier et François Angelier

Ne jamais trembler de Stephen King (trad. Jean Esch, Albin Michel)

Naissance d'un chef d'oeuvre du cinéma de Tom Hanks (trad. David Fauquemberg, Seuil)

Vendredi 13 février : Bande dessinée, avec Victor Macé de Lépinay et Joseph Ghosn

Chroniques de la paranoïa de Robert Crumb (trad. Jean-Pierre Mercier, Cornélius - 5 février)

God Bless America de PF Radice (Sarbacane)

Amère de Lucrèce Andreae (Delcourt/Encrage)

13h La Rencontre

Mercredi 11 février : Littérature avec Marie-Hélène Lafon, à l'occasion de la parution de son nouveau roman Hors Champ (Buchet Chastel)

Le Book Club, de Marie Richeux

Du lundi au vendredi de 15h à 16h

Lundi 9 février : Écrire depuis les marges du monde, avec Lyonel Trouillot

Avec : Lyonel Trouillot pour Bréviaire des anonymes (Actes Sud)

Mardi 10 février : Fragments d’une vie : rencontre avec l’autrice indienne Arundathi Roy

Avec : Arundathi Roy pour Mon refuge et mon orage (trad. Irène Margit, Gallimard)

Mercredi 11 février : Peines capitales, avec Constance Debré

Avec : Constance Debré pour Protocoles (Flammarion)

Jeudi 12 février : Réparer les morts, écrire les vivants

Avec : Marion Quantin pour Ton cadavre exquis (POL) et Anne Terral pour Ou vif (Verticales)

Vendredi 13 février : Dans la bibliothèque de Thierry Thieû Niang

La Série Fiction

Du lundi au vendredi de 20h à 20h30

Les hauts de Hurlevent (Wuthering Heights) d'Emily Brontë

Réalisation et Adaptation Juliette Heymann

Wuthering Heights, unique roman d'Emily Brontë, a d’abord paru en français sous le titre Les Hauts de Hurlevent. En 1972, Pierre Leyris choisit d’intituler sa traduction Hurlevent des monts pour mieux mettre en avant le nom de la demeure où naît la passion de Heathcliff et Catherine Earnshaw.

Les Hauts de Hurlevent - Wuthering Heights - sont des terres situées au sommet d’une colline et balayées par les vents du nord. Dans une ferme isolée, M. Earnshaw y a recueilli un petit sauvageon, Heathcliff, pour l'élever comme l'un des siens. Violemment rejeté par Hindley, le fils aîné, Heathcliff noue une amitié fusionnelle avec sa soeur d'adoption, la farouche Catherine. Ils parlent peu, s'évadent dans la lande dès qu'une porte s'ouvre, en reviennent crottés et complices. Heathcliff se fait rosser, Catherine pleure. Le lendemain, ils recommencent. Mais à la mort d'Earnshaw, Hindley peut enfin laisser sa haine s'abattre sur Heathcliff : le destin des deux enfants vacille alors...

Lectures du Soir

Du lundi au vendredi de 20h35 à 21h

La Machine à explorer le temps de H.G. Wells

Réalisation : Christophe Hocké

Traduit de l’anglais par Henry D. Davray

Coordinatrice éditoriale Céline Geoffroy

Londres, à la fin du XIXe siècle. Un inventeur, convaincu que le temps est une quatrième dimension, conçoit une machine extraordinaire qui lui permet de se déplacer à travers les siècles. Lors de sa première expédition, dont il fait le récit minutieux à un groupe d’amis, il atteint l’an 802701. La campagne anglaise a changé, ses habitants aussi. L’explorateur découvre progressivement que l’humanité s’est divisée en deux peuples distincts : les Éloïs, des êtres légers et gracieux, passant leur temps à jouer, et les habitants d’un monde souterrain : les Morlocks, des sortes de singes blancs qui ne remontent à la surface que pour se nourrir des Eloïs.

Recommandé par le ministère de l'Éducation nationale en classe de 3e, La Machine à explorer le temps, premier roman d’H.G. Wells, publié en 1895, est un classique de la science-fiction. Evoquant pour la première fois l’idée de voyage temporel, il propose également une critique virulente de la société victorienne.

Comme un samedi, d'Arnaud Laporte

Le samedi de 18h à 20h

Invitée fil rouge : Ryoko Sekiguchi pour son livre Venise, millefleurs (P.O.L)

Théâtre et Cie

Le dimanche de 20h à 22h

1/2 : La déclaration d’amour de Louis Hee à John Ah-Oui

Texte écrit et interprété par Nicolas Barry

Réalisation : Laure Egoroff

« Pour les personnes queers, c’est à tort qu’on pense que les grandes déclarations d’amour du répertoire nous concernent. L’hétérosexualité des personnages ne semble à priori pas faire obstacle au processus d’identification à l’œuvre dans les grands élans amoureux de Roméo et Juliette, de Phèdre ou de Tristan et Isolde. Cette tradition exclut pourtant de ses représentations les amours non hétérosexuelles, alors même que les plus grands admirateurs du genre sont des personnes LGBTQIA+ : Proust admirant la « Berma », Louis II de Bavière admirant le romantisme wagnérien.

Cette tirade amoureuse pendant laquelle Louis Hee dit son amour à John reprend les codes d’un lyrisme excessif et débordant pour le mettre au service d’une nouvelle dramaturgie queer. Avec elle, il s’agit de s’incruster dans une tradition qui nous tient à l’écart. Prise de parole n’ayant rien de tragique, ne prévenant aucune mise à mort, ne rendant compte d’aucun désir contrarié, cette déclaration d’amour d’un homme à un autre homme n’est rien d’autre qu’une déclaration d’amour d’un homme à un autre homme. » Nicolas Barry.

2/2 : Fortune, Récits de littoral de Jennifer Cabassu et Théo Bluteau

Texte écrit et interprété par Jennifer Cabassu et Théo Bluteau

Réalisation : Mélanie Péclat

La fiction se déroule au lendemain du tsunami de 2004 sur la côte est du Sri Lanka. La vague a ravagé le littoral et dévasté les constructions et leurs habitants, la place est libre pour qui sait en profiter. Deux occidentaux se rencontrent et s’aiment au milieu du chaos. Elle est là pour privatiser une plage. Il est un survivant miraculé de la catastrophe. Errants entre opportunismes néocoloniaux et utopies libérales, entre traumatisme et déréliction, ces personnages sont en quête de récits à inventer pour combler le vide laissé par la vague. Derrière une idylle suspendue, l'écriture douce-amère de Jennifer Cabassu & Théo Bluteau démasque les fondements de la prédation économique et les rouages du capitalisme du désastre.

Spectacle sélectionné au Festival Impatience 2023

Le texte est lauréat de l’Aide nationale à la création ARTCENA catégorie littérature dramatique.

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com