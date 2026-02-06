Marie-Hélène Lafon, Lyonel Trouillot et Marion Quantin sur France Culture

Du lundi 9 au dimanche 15 février 2026, les auditeurs et auditrices de France Culture resteront en bonne compagnie, puisque des ondes s'échapperont les voix d'écrivains, d'autrices et de dessinateurs, conviés pour évoquer leurs récits. Sans oublier les interprétations de grands textes : cette semaine, Les Hauts de Hurlevent et La Machine à explorer le temps sont au programme.
Le 06/02/2026 à 19:37 par Dépêche
Du lundi au vendredi de 12h à 13h30
12h La Critique
Mardi 10 février : Littérature étrangère avec Marie Sorbier et François Angelier
Ne jamais trembler de Stephen King (trad. Jean Esch, Albin Michel)
Naissance d'un chef d'oeuvre du cinéma de Tom Hanks (trad. David Fauquemberg, Seuil)
Vendredi 13 février : Bande dessinée, avec Victor Macé de Lépinay et Joseph Ghosn
Chroniques de la paranoïa de Robert Crumb (trad. Jean-Pierre Mercier, Cornélius - 5 février)
God Bless America de PF Radice (Sarbacane)
Amère de Lucrèce Andreae (Delcourt/Encrage)
13h La Rencontre
Mercredi 11 février : Littérature avec Marie-Hélène Lafon, à l'occasion de la parution de son nouveau roman Hors Champ (Buchet Chastel)
Du lundi au vendredi de 15h à 16h
Lundi 9 février : Écrire depuis les marges du monde, avec Lyonel Trouillot
Avec : Lyonel Trouillot pour Bréviaire des anonymes (Actes Sud)
Mardi 10 février : Fragments d’une vie : rencontre avec l’autrice indienne Arundathi Roy
Avec : Arundathi Roy pour Mon refuge et mon orage (trad. Irène Margit, Gallimard)
Mercredi 11 février : Peines capitales, avec Constance Debré
Avec : Constance Debré pour Protocoles (Flammarion)
Jeudi 12 février : Réparer les morts, écrire les vivants
Avec : Marion Quantin pour Ton cadavre exquis (POL) et Anne Terral pour Ou vif (Verticales)
Vendredi 13 février : Dans la bibliothèque de Thierry Thieû Niang
Du lundi au vendredi de 20h à 20h30
Les hauts de Hurlevent (Wuthering Heights) d'Emily Brontë
Réalisation et Adaptation Juliette Heymann
Wuthering Heights, unique roman d'Emily Brontë, a d’abord paru en français sous le titre Les Hauts de Hurlevent. En 1972, Pierre Leyris choisit d’intituler sa traduction Hurlevent des monts pour mieux mettre en avant le nom de la demeure où naît la passion de Heathcliff et Catherine Earnshaw.
Les Hauts de Hurlevent - Wuthering Heights - sont des terres situées au sommet d’une colline et balayées par les vents du nord. Dans une ferme isolée, M. Earnshaw y a recueilli un petit sauvageon, Heathcliff, pour l'élever comme l'un des siens. Violemment rejeté par Hindley, le fils aîné, Heathcliff noue une amitié fusionnelle avec sa soeur d'adoption, la farouche Catherine. Ils parlent peu, s'évadent dans la lande dès qu'une porte s'ouvre, en reviennent crottés et complices. Heathcliff se fait rosser, Catherine pleure. Le lendemain, ils recommencent. Mais à la mort d'Earnshaw, Hindley peut enfin laisser sa haine s'abattre sur Heathcliff : le destin des deux enfants vacille alors...
Du lundi au vendredi de 20h35 à 21h
La Machine à explorer le temps de H.G. Wells
Réalisation : Christophe Hocké
Traduit de l’anglais par Henry D. Davray
Coordinatrice éditoriale Céline Geoffroy
Londres, à la fin du XIXe siècle. Un inventeur, convaincu que le temps est une quatrième dimension, conçoit une machine extraordinaire qui lui permet de se déplacer à travers les siècles. Lors de sa première expédition, dont il fait le récit minutieux à un groupe d’amis, il atteint l’an 802701. La campagne anglaise a changé, ses habitants aussi. L’explorateur découvre progressivement que l’humanité s’est divisée en deux peuples distincts : les Éloïs, des êtres légers et gracieux, passant leur temps à jouer, et les habitants d’un monde souterrain : les Morlocks, des sortes de singes blancs qui ne remontent à la surface que pour se nourrir des Eloïs.
Recommandé par le ministère de l'Éducation nationale en classe de 3e, La Machine à explorer le temps, premier roman d’H.G. Wells, publié en 1895, est un classique de la science-fiction. Evoquant pour la première fois l’idée de voyage temporel, il propose également une critique virulente de la société victorienne.
Le samedi de 18h à 20h
Invitée fil rouge : Ryoko Sekiguchi pour son livre Venise, millefleurs (P.O.L)
Le dimanche de 20h à 22h
1/2 : La déclaration d’amour de Louis Hee à John Ah-Oui
Texte écrit et interprété par Nicolas Barry
Réalisation : Laure Egoroff
« Pour les personnes queers, c’est à tort qu’on pense que les grandes déclarations d’amour du répertoire nous concernent. L’hétérosexualité des personnages ne semble à priori pas faire obstacle au processus d’identification à l’œuvre dans les grands élans amoureux de Roméo et Juliette, de Phèdre ou de Tristan et Isolde. Cette tradition exclut pourtant de ses représentations les amours non hétérosexuelles, alors même que les plus grands admirateurs du genre sont des personnes LGBTQIA+ : Proust admirant la « Berma », Louis II de Bavière admirant le romantisme wagnérien.
Cette tirade amoureuse pendant laquelle Louis Hee dit son amour à John reprend les codes d’un lyrisme excessif et débordant pour le mettre au service d’une nouvelle dramaturgie queer. Avec elle, il s’agit de s’incruster dans une tradition qui nous tient à l’écart. Prise de parole n’ayant rien de tragique, ne prévenant aucune mise à mort, ne rendant compte d’aucun désir contrarié, cette déclaration d’amour d’un homme à un autre homme n’est rien d’autre qu’une déclaration d’amour d’un homme à un autre homme. » Nicolas Barry.
2/2 : Fortune, Récits de littoral de Jennifer Cabassu et Théo Bluteau
Texte écrit et interprété par Jennifer Cabassu et Théo Bluteau
Réalisation : Mélanie Péclat
La fiction se déroule au lendemain du tsunami de 2004 sur la côte est du Sri Lanka. La vague a ravagé le littoral et dévasté les constructions et leurs habitants, la place est libre pour qui sait en profiter. Deux occidentaux se rencontrent et s’aiment au milieu du chaos. Elle est là pour privatiser une plage. Il est un survivant miraculé de la catastrophe. Errants entre opportunismes néocoloniaux et utopies libérales, entre traumatisme et déréliction, ces personnages sont en quête de récits à inventer pour combler le vide laissé par la vague. Derrière une idylle suspendue, l'écriture douce-amère de Jennifer Cabassu & Théo Bluteau démasque les fondements de la prédation économique et les rouages du capitalisme du désastre.
Spectacle sélectionné au Festival Impatience 2023
Le texte est lauréat de l’Aide nationale à la création ARTCENA catégorie littérature dramatique.
Par Dépêche
Contact : depeche@actualitte.com
Paru le 28/01/2026
490 pages
Albin Michel
24,90 €
Paru le 16/01/2026
480 pages
Seuil
24,00 €
Paru le 05/02/2026
40 pages
Editions Cornélius
14,50 €
Paru le 07/01/2026
208 pages
Sarbacane Editions
29,90 €
Commenter cet article